'KOSTA JE BIO TEMPIRANA BOMBA'! Da li je KRVAVI PIR mogao da se spreči i kako prepoznati da neko kuje UŽASAN PLAN

Od mirnog dečaka, odlikaša, do nekoga koji je rešio da liši života svoje školske drugove i sve koji mu se tog dana nađu na putu u školi.

Ostaje misterija šta se dogodilo i kako niko nije prepoznao da se sa ovim dečakom nešto događa i da razvija opasan plan. Kako se navodi, često je menjao škole, navodno je i trpeo vršnjačko nasilje, na šta je ministar prosvete Branko Ružić odgovorio da se incident (koji se odnosi na vršnjačko nasilje) dogodio u privatnoj školi glume, koja nije deo obrazovnog sistema.

- Što se tiče navodnog vršnjačkog nasilja, koje je u nekom prethodnom periodu izvršeno nad ovim, nažalost, vinovnikom ovog tragičnog događaja, sistem ni tada nije zakazao, postoje nalazi i dečije klinike Tiršova i centra za socijalni rad. Radi se o rasekotini na usni do koje je došlo u školi glume koja inače nije u sistemu prosvete, dakle u privatnoj školi glume - rekao je Ružić.

Potpuno odsustvo empatije

Ova strašna tragedija koja je potresla ne samo Srbiju i region već i svet, upozorava na niz propusta koji nisu smeli da se dese.

Psiholog Maja Svetozarević u razgovoru za "Blic" kaže da je ovo strašna tragedija i da niko ne može vratiti devetoro stradalih u krvavom piru, ali da je krajnje vreme da sistematski nešto uradi na prve indikacije nasilja, promene ponašanja deteta, odgovornosti i i kontrola u odnosu roditelj - dete, a zatim da se umreže sve institucije i radi na rešavanju problema ako ga neko ima, a očigledno je da ih ima, i posledice su strašne.

Kako objašnjava Svetozarević, ovde se postavlja nekoliko pitanja, ako je dete imalo bilo koji problem psihološke prirode , osećalo pritisak, neku vrstu frustracije, zašto mu se nije pomoglo na pravi način i čime je bio nezadovoljan, zašto je stalno menjao škole, pa je došlo do toga da imamo "potpuno odsustvo empatije" da oduzme živote, učini, bez osećaja krivice, afekta, i sa pripremljenim planom.

- Ovo je strašno, i činjenica je da na žalost ne možemo vratiti nedužno stradalu decu i čoveka. Trebalo je da se druži sa njima, Nadajmo se da će ranjeni preživati, ali ovo je opomena da shvatimo da moramo da menjamo mnogo toga. Najpre, mi ovde imamo dete koje je počinilo masakr, koje je, kako se navodi hladnokrvno planiralo i ubijalo. Drugo, empatija se javlja kod dece kada imaju tri godine, a mi ovde govorimo o nekome ko ima 14, očigledno je tu napravljeno niz propusta, počevši od okoline koja je znala ili nije znala razloge njegovih frustracija, a dalje nije se radilo na tome da ih on prevaziđe i da ne eksplodira, ovde je reč o" tempiranoj bombi - kaže Svetozarević.

Koga je želeo da kazni?

Kako dodaje, činjenica da je planirao krvavi pir, da je imao spisak ljudi, ali da je krenuo od vrata da puca najpre na dežurne učenice, pa zatim na čuvara, da bi došao do učionice, govori o tome da se radi o inteligentnoj osobi bez emocija, empatije, "koja kažnjava, jer je kažnjena". A zašto?

- Mi ovde govorimo na osnovu dostupnih informacija i ne mogu dati njegov profil, ali sama činjenica da je neko radio planski govori o tome da se radi o inteligentnoj osobi. Pitamo se da li je on imao prevelika očekivanja ili je neko od njega to očekivao, zašto je menjao škole, kakvo nasilje je trpeo, ako ga je trpeo, to je niz stvari koje daju odgovore na mnoga pitanja i zašto niko ništa nije preduzeo. Ako uzmemo u obzir to da je on sa ocem išao u streljanu, zašto onda nije njemu objašnjeno da to što uči da puca, ne znači da treba da koristi oružje osim na treningu, pod nadzorom, ima 14 godina - kaže psiholog.

Socijalni razvoj i emocionalno stanje, rastrojstvo, ideja da fantazija koja traje pređe granicu zdravog razuma i odvoji se od realnosti, načini neviđenu tugu, nesreću, dodaje Svetozarević.

- Da li je neko znao da on nešto planira, da ima planove, da zna šifru od sefa gde se nalaze pištolji, dakle sve upućuje na to da moraju najpre roditelji da obrate veću pažnju na decu, a zatim i sistem da se umreži i da se neke stvari povežu, da institucije rade. Ako neko menja škole, da znamo zašto to radi, ako mu je potrebna pomoć da se pomogne. Ovo je jedna strašna opomena za sve, tragedija, tuga neopisiva i ja sam u šoku - dodaje Svetozarević.

Zoran Pašalić, zaštitnik građana oglasio se danas nakon potresnog masakra u osnovnoj školi "Vladimir Ribnikar" na Vračaru u kom je učenik Kosta K. (13) ubio osam školskih drugara i radnika obezbeđenja.

- Desilo se to što se desilo i suština je u tome da bi trebalo uraditi sve da se to nikada više ne desi. Kao što sam mnogo puta govorio kada je reč o nasilju u porodici: ako propustite da reagujete na prvi šamar koji vam neko uputi, računajte na to da će se to nastaviti. Ako treba da se u škole postave KD (kontradiverziona) vrata - postavite KD vrata. Ako i druge tehničke stvari treba uraditi, poboljšajte to. Dovedite sve do savršenstva. Ali, to nije suština problema. Na ovu decu je pucao dečak ali postavlja se pitanje šta sve stoji iza tih hitaca i šta je sve pogrešno urađeno što je dovelo do toga da taj dečak uputi hice ka svojim drugovima - kazao je Pašalić.

Planirao mesec dana

Načelnik policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić izjavio je na konferenciji za novinare da ih je pozvalo NN lice koje se predstavilo kao Kecmanović Kosta i rekao da je pucao u više osoba u OŠ "Vladislav Ribnikar". Ovom prilikom je smrtno stradalo 8 učenika, 7 devojčica i jedan dečak. Pripadnici MUP-a su po dolasku u školu lišili slobode ubicu - rekao je Veselin Milić.

K.K. je mesec dana planirao masakr. Imao je spisak dece koju je planirao da likvidira.

- On je duži period planirao ovo. On je izabrao današnji datum zato što je učionica istorije bila blizu izlaza iz škole. U torbi je imao četiri molotovljeva koktela, iz ranca je odmah po dolasku u školu upucao čuvara. Sa vrata učionice je pucao u učiteljicu, a potom i u učenike. Nakon masakra, izlazi napolje i puca u ostale. Sam je priznao da je planirao ovo, a imamo i spisak dece koju je planirao da likvidira. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza i odredio je prioritetne mete. Planirao je tačno kako će koje dete da likvidira - rekao je Milić na konferenciji za novinare.

Grujičić: Ne postoji mogućnost da ih vratimo

- Osmoro dece i jedan čovek koji je radio svoj posao poginuli su u školi. Ne postoji mogućnost da ih vratimo. Jedna devojčica je u kritičnom stanju, urađeno je sve što je moglo da se uradi, za njen život se još uvek borimo. U Urgentnom centru je troje dece. Ovo je najgore nešto što se desilo tokom moje karijere. Možemo samo da poželimo da se deca brzo oporave. Institut za mentalno zdravlje objaviće dve linije gde će moći ljudi koji se bore sa mentalnim problemima - rekla je ministarka zdravlja Danica Grujičić.

Ministarka Grujičić je rekla da će ostaviti izbor deci i roditeljima da se jave u Institut za mentalno zdravlje ukoliko im je potrebna stručna pomoć.

"Naravno velika je odgovornost na pedagozima i psiholozima koji rade u školi. Vlada Srbije i Ministarstvo zdravlja radi intenzivno na tome da se psiholozi vrate i u domove zdravlja, posebno u pedijatrijske službe domova zdravlja", rekla je Grujičić na vanrednoj konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Grujičić je dodala da je vreme da se formiraju timovi u kojima će defektolozi raditi na ranom otkrivanju problema kod dece.

"Ne mora da znači da je neko mentalno oštećen ako traži pomoć za neki postupak, za nešto što se desilo u porodici, ali verujte ni kao sistem, ni kao društvo nismo ništa uradili ukoliko se ne promene odnosi u porodici koji moraju biti puni poštovanja i prema ocu i prema majci", navela ja Grujičić.

Išao u streljanu

Otac dečaka K.K. koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" uhapšen je, izjavio je ministar policije Bratislav Gašić.

- Otac izvršioca dela je uhapšen. Za oružje je otac imao legalnu dozvolu. On tvrdi da je oružje bilo zaključano u sefu pod šifrom, ali očigledno da je dete imalo šifru od sefa. Dete je zajedno sa ocem išao u streljane - rekao je ministar Gašić.