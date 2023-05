ŠTA ČEKA KOSTU: Koliko dečak-ubica može da ostane u posebnom odeljenju?

Tragedija koja potresa Srbiju, ostavila je bez teksta brojne stručnjake kao specifičan slučaj do sada nezabeležen na našim prostorima a i šire. Kosta K. (13), učenik osnovne škole "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio je u sredu ujutru osmoro đaka i čuvara Dragana Vlahovića. U krvavom piru koji je počeo nešto posle 8 sati ujutru, ranio je i šestoro dece i nastavnicu istorije.

Budući da nije napunio 14 godina, on nije krivično odgovoran i sada se nalazi na Klinici za neuropsihijatriju za decu i omladinu, na posebnom dečjem odeljenju.

Ovaj užasni zločin nametnuo je brojna pitanja, a među njima se posebno ističe i najčešće postavlja jedno - koja kazna čeka najmlađeg masovnog ubicu-dečaka u Srbiji?

Kakva će biti sudbina Koste K. znaće se nakon što se obave ispitivanja i veštačenja, a kako ovakav ili sličan zločin koji je počinio maloletnik nije zabeležen u Srbiji, neizvesno je na koji način će Kosta biti kažnjen ili izolovan, s obzirom da nije krivično odgovoran.

Prema rečima stručnjaka, koja god da je dijagnoza u pitanju, dečak će biti lečen i praćen ali niko ne može reći koliko će lečenje trajati pa samim tim i izolacija iz društva. Kako kažu, slučaj je neuporediv jer nijedno dete do sada nije izvršilo masakr sa ovolikim brojem mrtvih i ranjenih.

Najmlađe dete - ubica u svetu?

Radmila Vulić Bojović psiholog i psihoterapeut, kaže da je ovo jedinstven slučaj i da je teško bilo šta reći u ovom trenutku. Ono što je izvesno je da je taj dečak smešten na neuropsihijatriji, na posebnom odeljenju i da će sa njim razgovarati sudski veštaci, psihijatrijske i psihološke struke i da se će posle toga informacije biti preciznije.

- Ono što se na prvi pogled čini je da je došlo do nekog sloma, do stresa koji nije mogao da kanališe na drugačiji način. Mi ovakve slučajeve nismo imali ranije, bilo je maloletnih počinioca koji su krivično neodgovorni, ali ovo je do te mere intenzivan, drastičan nasilni čin, koji sugeriše i neku ozbiljniju patologiju. Zaista ne bih da spekulišem šta i kako, to je na veštacima, ali moje mišljenje je da on neće moći dugo da bude član neke zajednice. Ne znam kako bi uopšte mogao da bude član bilo koje zajednice. U zatvor ne može jer je krivično neodgovoran, pa pretpostavljam da će biti neki poseban oblik smeštaja. Nezgodno je i delikatno jer ovo nije bilo kakvo delo, ovde imamo dete koje je izvršilo masovno ubistvo - kaže Vulić Bojović.

Psihopate i sociopate

Termini psihopata i sociopata imaju slično značenje, ali prema rečima psihologa Maje Svetozarević, one opisuju dve različite osobe. Kako objašnjava, što se konkretnog slučaja tiče o dijagnozama se ne može govoriti javno, čak i kada imamo ovako drastičan slučaj, ali opet možemo napraviti podelu.

- Psihopate su inteligentne osobe, a sa sociopatama imaju jednu zajedničku crtu a to je potpuno odsustvo empatije. Razlika je što su psihopate izuzetno inteligentne osobe i vole ugled, moć, poziciju, što ne znači da svi koji to vole spadaju u ovu kategoriju, već samo ističem ka čemu naginju. S druge sociopate, oni imaju neku prosečnu inteligenciju i oni ne poštuju društvene norme, ismevaju okolinu i tako dalje... Ukratko, ni jedni ni drugi ne osećaju krivicu - kaže Svetozarević.

Kako dodaje psiholog Radmila Vulić Bojović ovi termini se više ne koriste, već kada želi da se istakne, upotrebljava se termin "poremećaj ličnosti".

- Sociopata je savremeniji izraz, izraz psihopata se više ne koristi nego se u savremenoj dijagnostici koristi izraz "poremećaj ličnosti". Sociopata je oblik poremećaja ličnosti, a oba karakteriše nedostatak empatije, saosećanja i mogućnosti da se povežeš i uđeš u bliske odnose sa drugim ljudima - dodaje Vulić Bojović.