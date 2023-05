GUŠIO SE JADAN, E MOJ SINE... Potresna ispovest oca dečaka koji je ubijen u maskaru kod Mladenovca: KROZ STOMAK SU MU TRI METKA PROŠLA

U Mladenovcu je u toku večeri došlo do pucnjave u kojoj je ubijeno čak osam osoba, a trinaestoro je ranjeno. Napadač je pobegao, potrera za njim i dalje je u toku.

Kako piše Informer, otac ubijenog dečaka rekao je da ima dosta ranjenih, a ima i mrtvih. Njemu telefon ne radi, da radi, zvao bi me

- Njemu telefon ne radi, da radi, zvao bi me. I dok sam otrčao do škole, ne vidim ga nigde na mapi gde je. Zovem, zovem, nema. Nije ništa rekao, mrdnuo samo glavu. Hladnu vodu sam imao u kamionu, ubacim ga u kamion i dođemo za grad i usput pipamo puls, imao je do tamo puls. Ja ga polivam stalno hladnom vodom da ga povratim. Ne vredi, nisam posle više osećao na prstima puls. Kroz stomak mu tri metka prošla, gušio se jadan. E, moj sine... - kazao je otac dečaka koji je stradao u maskru kod Mladenovca.

Podsetimo, napadač Uroš B.(21) je najpre pucao u selu Dubona, a zatim u Malom Orašju i selu Šepšin. U Duboni je ubio mladog policajca i njegovu sestru, nasumično pucajući po školskom dvorištu, gde je i ranio više osoba. Napadač je prema rečima meštana poznat kao problematičan, inače iz susednog sela Donja Dubona.

