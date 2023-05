SRBIJA SE OPRAŠTA OD PRERANO PREMINULIH: Narod čeka u koloni da se upiše u Knjigu žalosti - Ovo su žrtve tragedije u osnovnoj školi na Vračaru

Građani, učenici, prijatelji, kao i drugari nastradalih počeli su da pristižu ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru kako bi se upisali u Knjigu žalosti koja je otvorena danas u 15 časova!

Građani će u Knjigu žalosti moći da se upišu u naredna tri dana. Danas do 19 časova, sutra od 10 do 15 časova, kao i nedelju, 7. maja, od 10 do 15 časova.

Na beogradskim grobljima sutra će na večni počinak biti ispraćeni učenici K. E., D.A. i A.M., i radnik obezbeđenja u školi Dragan Vlahović.

Na glavnom ulazu u osnovnu školu danas su osvanule umrlice četiri ubijene devojčice, od ukupno 9 žrtava stravičnog masakra.

Četiri člana porodice ubijenog radnika obezbeđenja ove škole došli su i predali umrlicu direktorki škole.

Knjiga žalosti izložena je na glavnom ulazu u ovu osnovnu školu gde se u sredu desila nezapamćena tragedija kada je učenik sedmog razreda ubio devet osoba - osam učenika i radnika obezbeđenja, a ranio šest đaka i nastavnicu istorije.

Ljudi dolaze da se upisu u Knjigu žalosti, neki od njih pale i sveće i donose cvece i kako bi odali pocast nastradaloj deci i radniku obezbedjenja

Devojčice koje su se upisale u Knjigu žalosti ne prestaju da plaču.

Podsetimo, u Srbiji je počela trodnevna žalost zbog tragedije koja se dogodila u sredu u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru kada je učenik Kosta Kecmanović (13) ubio devet osoba, od kojih osam učenika, a ranio sedam - šest đaka i nastavnicu istorije, kao i zbog masakra u Mladenovcu u kojem je ubijeno osmoro, a ranjeno 14 osoba.

