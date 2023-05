Tatjana Savarese, majka devojčice čije se ime našlo na spisku dečaka koji je izvršio masakr na Vračaru, otkrila je šta sve stoji iza reakcije koju je imala prilikom paljenja sveća.

Kada se veliki broj ljudi okupio ispred OŠ "Vladislav Ribnikar", kako bi zapalili sveće i ostavili cveće, pojavila se potresena majka devojčice koja je bila bliska sa učenikom. Njena ćerka je bila na spisku lica koje je dečak planirao da likvidira. Tatjana Savarese, majka devojčice, otkrila je da nije želela da ima burnu reakciju i da je njena ćerka prekinula kontakt sa dečakom koji je počinio masakr na Vračaru.

"Prihvatila sam da pričam jer ako ćutimo, ništa ne možemo da promenimo. Nije mi bila namera da budem toliko na društvenim mrežama, ali moja reakcija je bila veoma emotivna. Nisam želela da tako bude, ali bilo je zaista spontano. Razmišljala sam o tome i ne zameram sebi što sam to tako uradila", započela je majka devojčice i dodala:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

"Pripremala sam se da zapalim sveću u 14 časova, čula sam razne priče i istovremeno su mi prijatelji iz inostranstva slali informacije koje oni tamo dobijaju. Meni je pritisak rastao, ne mogu da slušam gluposti. Stignem tamo i vidim taj transparent 'Roditelji, razgovarajte sa decom'. To je bio okidač moje reakcije. Htela sam mirno, kao i svako, da zapalim sveću i da ostavim cveće. Mada, ne kajem se što sam to uradila", objasnila je Tatjana.

Kako je objasnila, njena ćerka je prekinula kontakt sa dečakom jer je "dosadan i mnogo fin".



"Okrivljuju se roditelji, sistem, igrice, a on nije igrao igrice. Ono što mi je kao roditelju smetalo, to je da su se sve vreme okrivljivali roditelji. Roditelje sam upoznala, dolazio je i družio se sa mojom ćerkom neko vreme. Ja sam njoj stalno za petama, takva sam, kasno sam je i rodila i valjda to tako ide. Sjajni su ljudi. Moja ćerka je prekinula kontakt sa njim jer je mnogo dosadan i mnogo fin. Nije bio zlostavljan, on je čak bio omiljen. Ne bih da iznosim zbog druge dece detalje, ali devojčice su ga volele, bile su zaljubljene u njega. Roditelji su ljudi koji su sigurno pričali sa njim", rekla je Tatjana i dodala:

"On je monstrum. To što niko nije primetio to, to je zato što mnogo gledamo fasadu. On je bio pristojan, lepo vaspitan, znao je red, ali njegovu suštinu očigledno niko od nas nije video. Mojoj ćerki se moja reakcija uopšte nije dopala, zamolila me je da ne reagujem više na ovakav način. Učimo decu da ne govore kako se osećaju, izgleda da je to veliki problem u našem društvu. Dobijam poruke od tinejdžera koji mi pišu 'Bravo, mislimo isto', ali oni su specifična vrsta koja dobija od društva poruku da živi pod maskom i da je tako mnogo bolje. To je moje nestručno mišljenje", objasnila je Tatjana Savarese.

Autor: