STRUČNJACI O DOMINO EFEKTU UBISTAVA: Bolesni umovi žele trenutak 'slave' kao ubica, pa kreću odmah za njim u novi zločin!

Samo 48 sati nakon tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, kada je učenik sedmog razreda ubio osam učenika i školskog čuvara, još jedan krvavi pir potresao je srpsku javnost! Mladić Uroš B. u selima kod Mladenovca usmrtio je osam ljudi, 14 ranio, od kojih je sedmoro u kritičnom stanju! Stručnjaci strahuju da ovih tragedija može biti još i da je vrlo verovatno pokrenut domino efekat!

- To je taj kriminološki fenomen da neki bolesni umovi vide publicitet koji dobija počinilac takvih dela i da onda požele i sami takav trenutak "slave" - kaže za Kurir sociolog Zorica Mršević:

- To su obično neki labilni likovi. To je tipičan "kopiket". Sigurna sam, da se nije desilo ovo u školi, da bi se ovom iz Mladenovca nekada desio neki klik, ali ne ovakav i ne sutradan. Ne bi krenuo da ubija svakog na koga je naleteo. Mislim da toga uopšte ne bi bilo i da je to sad u tom pomračenom umu želja za publicitetom, jer ne mogu na drugi način da budu poznati.

Ona ističe da, u načelu, samo fizičko obezbeđenje može da spreči da oružje uđe u školu ili neki drugi objekat, kao i da je teško otkriti da neko planira ovakve zločine.

- Kada pogledate, svi oni su malo čudni, al' takvih je ljudi puno, ne možete ih sve pohapsiti. Ne možemo da sprečimo masovna ubistva, ali ne smemo ni da budemo bespomoćni, dakle, treba da se preduzme sve u smislu fizičkog obezbeđenja i jednog kolektivnog pristupa mentalnom zdravlju. Na dečaka koji je izvršio zločin niko nije sumnjao, bio je miran i povučen, on nije imao okidač - priča sagovornica i dodaje:

- On je imao neki proces, prosto je planirao, to je vrsta osvetničke egzekucije, oni veruju da ih je neko ponizio i da to zaslužuje. Te stvari je teško primetiti... Ne možemo na osnovu toga što je neko povučen reći da će izvršiti zločin.

S druge strane, kaže da ima i nekih koji mogu nagovestiti da će uraditi nešto porukama na društvenim mrežama, ali da je to apel za pomoć:

- Recimo, napiše "baciću bombu", on u stvari kaže "molim vas, sprečite me". Sva ta masovna ubistva su neka vrsta osvetničke egzekucije, oni misle da je sredina kriva ako nemaju posao, ako ih neće nijedna žena, ako ih maltretira šef... Kod njih se nagomilavaju stres i frustracija, ali ne može to da se spreči i otkrije. Jedino jake fizičke mere, bezbednosne provere kao na aerodromima, panik tasteri po školama...

Držali u sebi bes i agresiju

Psiholog Radmila Vulić Bojović kaže i da je teško reći šta je učeniku sedmog razreda bio okidač za ovako nešto strašno.

- On je jako mlad, taj visok nivo organizovanosti nije baš specifičan za taj uzrast. Očigledno je da je tu bio neki njegov unutrašnji proces, da je on u sebi negovao neki bes i agresiju, koja je u jednom trenu probila na ovako drastičan način. Što se tiče momka iz Mladenovca, on je neko ko je bahat i tako se prikazuje i ovo je eksalacija tako nečega, moglo je bilo šta da bude okidač, a možda je želeo poput ovog klinca svojih pet minuta "slave". Svakako da je ishod tragičan i duboko zabrinjavajući za celo društvo. Ne može ništa da ukaže da će neko da uradi ovako nešto strašno. Mi ne znamo šta se dešava u nečijoj glavi, čak ni psiholozi, ni psihijatri nisu čitači misli - objašnjava Vulić Bojović.

Psiholog Radmila Vulić Bojović smatra da je momak iz Mladenovca verovatno bio inspirisan onim što se desilo u OŠ "Vladislav Ribnikar".

- To jeste opasnost kod ovih tragičnih masovnih ubistava, brine me da je brana za nasilje probijena ovim i možemo očekivati, nadam se ne tako strašno, ali da će se neke nasilne situacije ponavljati - navodi Vulić Bojović.

Autor: