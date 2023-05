Samo četrdesetak sati posle masakra na Vračaru, u centru Beograda, u kom je ubijeno osmoro učenika i školski čuvar, a ranjeno šestoro đaka i nastavnica, krvavi pir se preksinoć ponovio u dva sela u okolini Mladenovca.

Hicima iz "kalašnjikova" i iz vozila u pokretu, Uroš Blažić (20) usmrtio je osmoro ljudi, a teško i lakše ranio njih 13. Među žrtvama su i rođeni brat i sestra Milan (21) i Kristina (19) Panić. Policija je donekle uspela da rekonstruiše kretanje masovnog ubice iz Mladenovca. Naoružan automatskom puškom i municijom, spreman da ubija, Blažić je, oko 21.45 izašao iz svoje kuće u selu Šepšin.

Nekoliko kilometara dalje, u Malom Orašju, pažnju mu je privukla logorska vatra i žamor. Zaustavio je kola i krenuo na fudbalsko igralište na kom je goreo plamen, a okolo su sedeli mladići.

- Prema onome što sada znamo, oni zbog mraka nisu videli da je on naoružan i pozvali su ga da im se pridruži i sa njima popije pivo - navodi naš sagovornik blizak istrazi. - Zbog Dana žalosti, proglašenog zbog ubistva đaka na Vračaru, mladići su odlučili da ranije obeleže Đurđevdan, posebno jer se jednom od njih rodilo dvoje rođaka. U miru i tišini. Kako im se, međutim, monstrum približio, odmah je počeo da puca.

U stravičnom pokolju, pokraj logorske vatre, ostalo je pet mladih tela. Na licu mesta ubijeni su Lazar Milovanović (20), njegov prezimenjak Aleksandar (15), Marko Mitrović (18), Nemanja Stevanović (21) i Nikola Milić (15). Svi su se od detinjstva družili i odrasli u Malom Orašju. Tu su ih i pokosili rafali sumanutog teroriste.

- Kada je pobio mladiće, ponovo je seo u automobil "mercedes" i krenuo dalje - opisuje stravične detalje izvor "Novosti". - Zaputio se ka selu Dubona. U jednom trenutku, pod uličnom svetiljkom, ugledao je četvoro ljudi kako popravljaju ogradu. Opet je zaustavio kola i sa "kalašnjikovom" u ruci izašao napolje.

Bez reči je krenuo da puca po njima. Padali su kao snoplje. Sva četvorica muškaraca su zadobila teške povrede, ali su, zasada, živi. Ni tu se ovaj zločinac nije zaustavio. Kao da prethodno nije pobio toliko ljudi, ponovo je seo u automobil i nastavio dalje. U centru Dubone, na lokalnom igralištu čuo je graju.

- Ovog puta nije ni izašao iz vozila - nastavlja naš sagovornik. - Sišao je sa puta i zaustavio se u blizini. Onda je cev automata gurnuo kroz prozor i zapucao. Prvi metak, kako se sumnja, pogodio je Kristinu Panić, koja je sedela na klupi pored igrališta. Tu je bio i njen prijatelj Dalibor Todorović (25), koga je, kao i devojku, presekao smrtonosni rafal.

U blizini je bio njen dve godine stariji brat Milan Panić, koji je, kada je video šta se događa, potrčao ka napadaču. Blažić je tada otvorio vatru i ubio ovog mladog policajca. Kada je Milan pao, zločinac je nastavio paljbu. Meci su fijukali na sve strane. Ranio je još nekoliko osoba.

Hladnokrvni zločinac je, potom, okrenuo automobil i počeo da se vraća ka svom selu Šepšinu. U međuvremenu, o stravičnom napadu na nedužne ljude, obaveštena je policija.

Jake snage MUP Srbije ubrzo su krenule ka Mladenovcu, ali niko tog trenutka nije ni slutio razmere tragedije. Veliki broj kola Hitne pomoći, međutim, kao da je nagovestio sav užas te majske noći.

Policija je počela da traži ubicu, ali je on izmicao, ostavljajći krvave tragove. Prva informacija je bila da se zabarikadirao u svojoj kući u Šepšinu. Policijske patrole pojačane sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerijom i Interventonm jedinicom beogradske policije krenule su u poteru.

- Nije bio u svojoj kući, a sledeća informacija koju smo dobili bila je da se krije u nekom šumarku u blizini Malog Požarevca - navodi naš sagovornik. - Ljudi su dojavljivali i da menja automobile, da je iz "mercedesa", prešao u BMV, pa u "golf"... Podignuti su dronovi kako bi mogao da se nadgleda teren, a da se ljudi ne ugroze. Dovedeni su i policijski psi... Znali smo da je naoružan i opasan.

Da bi zaštitili ljudstvo, ali i sprečili dalji masakr, pripadnici MUP krenuli su u pretragu terena i sa termovizijskim kamerama, koje reaguju na toplotu. Potera za ubicom trajala je već nekoliko sati i gotovo su mu disali za vratom. U jednom trenutku, međutim, sve je stalo. Nije bilo novih informacija.

- Iznenada smo dobili poziv, koji je promenio pravac istrage - prepričava naš izvor detalje iz noći između 4. i 5 maja. - Javio se taksista, koji je prepoznao ubicu. Ispričao je da ga je Blažić zaustavio na silu kod Malog Požarevca. U tom pitomom šumadijskom selu žive deda i ujak monstruma. - Oni se bave uzgojem pilića i imaju farmu. Tamo se i sakrio, među kokoškama. Uhapšen je i on, ali i rođaci koji su mu pružili utočište. Dolijao je posle osam sati potrage, šezdesetak kilometara dalje od mesta gde je pobio ljude. Kada su ga policajci upitali zašto je to uradio, kratko je odgovorio: - Omalovažavali su me!

Velike zasluge za hapšenje krvnika idu taksisti iz Smedereva. On je, iako pod ogromnim stresom koji je preživeo, smogao i snage i hrabrosti da alarmira policiju i dovede je do adrese na kojoj je ostavio zločinca. Prilikom pretresa policija je kod ujaka i dede ubice pronašla četiri bombe, 250 metaka i automatsku pušku bez fabričkog broja. Privedeni su i oni.