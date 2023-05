NA INSTAGRAMU PODRŽAO UBICU SA VRAČARA, PA ZAVRŠIO NA SUDU! To, bati, kraljina si, još malo, pa ja to moram

Povodom podnošenja krivične prijave protiv B.M. (14), učenika osmog razreda Osnovne škole "Triva Vitasović-Lebarnik" u Laćarku, danas se oglasio direktor poručujući da ovaj učenik u ponedeljak sigurno neće prisustvovati nastavi, a najverovatnije će biti prebačen u drugu školu.

-Još uvek smo svi u šoku zbog krvavog pira u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, a ovo juče sa našim učenikom nas je šokiralo! Mada, taj učenik je već nekoliko puta prijavljivan Centru za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici zbog blažih oblika vršnjačkog nasilja i ometanja nastave. Radi se o problematičnom detetu iz hraniteljske porodice i lošem učeniku VIII/3, izjavio je direktor Osnovne škole "Triva Vitasović-Lebarnik" u Laćarku škole Zlatko Vuletić.

On je dodao da u ovakvoj situaciji niko od nadležnih u školi ne sme rizikovati, te da su sve mere odmah preduzete čim se na instagram nalogu učenika B.M. juče pojavila fotografija hapšenja Koste. K. (13), vinovnika devetrostrukog ubistva u beogradskoj školi sa rečima podrške: "To, bati, kraljina si,još malo, pa ja to moram".

- Momentalno smo obavestili Centar za socijalni rad, koji je blagovremeno i ranije obaveštavan o svim njegovim postupcima. Centar je obavestio policiju, odmah je juče u školu upućena mitrovačka ekipa policije, a kasnije je stigla i BIA.

Obavljeni su razgovori sa njegovom bakom, koja je preuzela starateljstvo nad njim, pošto su ga njegovi roditelji ostavili. Sasvim je izvesno da taj učenik zbog potencijalne opasnosti po druge učenike i nastavni kadar, kao i sve zaposlene, nakon ovog incidenta, u ponedeljak neće doći na nastavu, a sigurno ni ova preostala dva i po meseca, koliko ima do kraja školske godine, izjavio je direktor.

Stručni timovi iz škole, Centra za socijalni rad i policije doneće konačnu odluku da li će učenik biti prebačen u drugu školu. Maloletnog B.M. juče je uhapsila policija zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On je na društvenoj mreži postavio objavu sa fotografijom osumnjičenog za ubistvo osmoro dece i radnika obezbeđenja u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar’’, sa odobravanjem i porukom da će uraditi isto što i on.

Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici.

Prema pisanju medija, B.M. sinoć je pušten iz pritvora na slobodu do pokretanja krivičnog postupka.

Autor: