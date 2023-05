UBICA IZ MLADENOVCA NEĆE DOBITI DOŽIVOTNU ROBIJU? Advokat objašnjava: JEDNA STVAR je ključna za određivanje visine kazne

Pitanje koja dva dana zaokuplja Srbiju jeste visina kazne koja će biti izrečena masovnom ubici U. B. (21) iz Mladenovca.

Upitna stvar tiče se godina koje ima krvoločni ubica, što po nekim tvrdnjama može da mu pomogne da se izvuče od maksimalne kazne od 40 godina zatvora.

U.B. (21) je uhapšen nakon što je izvršio masakr u selima Malo Orašje i Dubona u okolini Mladenovca i tada usmrtio osmoro ljudi, a ranio 14 osoba

Advokat Veljko Delibašić otkrio je kakva sankcija mu preti, s obzirom da ima samo 20 godina.

"Ta kazna može da se izrekne samo onim licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala 21 godinu. S obzirom na to da u trenutku vršenja krivičnog dela teško ubistvo U. B. nije imao 21 godinu, neće moći da mu se izrekne najteža kazna. Za to krivično delo je predviđena kazna zatvora od najmanje deset a maksimalna 20 godina. Sve otežavajuće okolnosti će sud uzeti u obzir i najverovatnije dosuditi najveću moguću kaznu. Da je imao 21 godinu starosti, primenila bi se doživotna kazna zatvora. Iste su kazne i za terorizam, najmanje deset, a najviše 20 godina ili kazna doživotnog zatvora, ali i na to se primenjuje isti Krivični zakonik – dakle pošto ima manje od 21 godine ne može dobiti doživotnu kaznu", rekao je Delibašić za medije i istakao da misli da javnost u ovom slučaju neće uticati na sudski proces.

"Ako je taj čovek izvršio to što mu se pripisuje i ako se utvrdi da je on učinilac tog krivičnog dela, kazna je maksimalna. Opšte pravo svih osuđenih lica je da podnesu molbu za oslobađanje nakon izvršene dve trećine kazne. I oni koji su osuđeni na doživotnu robiju. Ali, to ne znači da će je sud odobriti", kazao je Delibašić.

"Ne bih branio ta dva monstruma"

Govoreći i o masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, advokat Delibašić rekao je da advokat ne služi da brani zločin, već da obezbedi da se prema toj osobi primeni zakon i da se prema njemu ne postupa teže nego što je propisao zakon.

"Zadatak advokata je da pomogne državnim organima da se sprovede zakonit postupak. Ja lično ne bih branio ni jednog ni drugog. Kodeks profesionalne etike nalaže da kada niste sposobni da maksimalno profesionalno obavite svoj posao dužni ste da odbijete takvo zastupanje. Pošto ja obojici želim sve najgore, ne bih mogao profesionalno da uradim svoj posao. Branio sam u slučajevima mnogih teških krivičnih dela i drugih ubistava, ali sam tu bio sposoban da se borim za zakonitost. Prvi put u karijeri mi se dešava da nemam apsolutno nikakvu dilemu oko toga da li bih prihvatio da branim ta dva monstruma. Ne bih", rekao je Delibašić.

