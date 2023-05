KAŠANSKI: Tuga i žalost u Srbiji ne traju samo tri dana, ovo što nam se desilo, nikada nećemo zaboraviti

Za dva dana u Srbiji ubijeno je 17 ljudi. Njih devetoro stradalo je u pohodu dečaka ubice u školi u Beogradu, dok je Uroš Blažić usmrtio osmoro ljudi kod Mladenovca.

U okviru "Novog vikend jutra" voditeljka Jovana Jeremić, govorila je sa svojim gostima o dva masakra koji su potresli Srbiju i region.

Urednik u Srpskom telegrafu Borko Kašanski kaže da žalost i tuga traju, i da će mnogo duže trajati. Srbija ovakve stvari, kaže on, nikada neće zaboraviti.

- Što se tiče zakona, protiv zakona ne može. Zakoni su tu da bi postojalo neko uređeno društvo. Kao što mnogi misle da će se taj dečak naći lako na slobodi, to neće biti slučaj. Imamo zakon, gde svaka osoba, koja je opasna po sebe ili po okolinu, može biti podvrgnuta posebnom tretmanu u zatvorenoj ustanovi - rekao je Kašanski.

Političar Srbislav Filipović rekao je da su pred nama teški dani, kako politički, tako i u bilo kom drugom smislu.

- Od Vučića se uvek očekuju najozbiljnije i najteže odluke. Svi su tu da donose formalne odluke, ali one koje on donosi su odluke za budućnost. On je za sebe uvek preuzimao najveći teret. Očekujem da će Vučić doneti neku od te tri opcije, a moj stav je da nemamo potrebu za predsedničkim izborima, jer je Vučić garant stabilnosti - dodao je.

Analitičar Aleksandar Gajić istakao je da je tragedija koja je pogodila Srbiju izveštavana sa svih strana sveta.

- Način na koji je prenošeno je pohvalan, sve je bilo precizno, a ono što mi je zaparalo oči je to, da je sve posledica ratova iz devedesetih - naveo je on.

Autor: