IAKO SU BILI DVA TOTALNA OPOZITA, JEDNA STVAR IH JE SPOJILA - Evo šta su zajedničko imale MASOVNE UBICE Kosta i Uroš (FOTO)

Dečak K. K. (13) bio je miran i povučen, U. B. (20) bio je problematičan i sklon nasilju. Mnogi se pitaju da li takve devijacije mogu da se prepoznaju pre nego što bude kasno.

Dečak K. K. (13) bio je miran i povučen, U. B. (20) bio je problematičan i sklon nasilju. Jedan i drugi osumnjičeni su za masovna ubistva koja su zavila Srbiju u crno. Mnogi su se zapitali da li takve devijacije mogu da se prepoznaju pre nego što bude kasno.

Mnogi su se takođe zapitali da li između osumnjičenih postoji još neka zajednička karakteristika sem masovnih ubistava. "Zajednička karakteristika je, verovatno, da su u nekoj situaciji bilo kakvog psihološkog distresa, mi do kraja ne znamo kakva su u tim trenucima bila njihova osećanja i misli, ali su posegnuli za nečim što je apsolutno tragično. Oni su posegnuli za vatrenim oružjem i za time da su uništili živote ljudi i to su pucali u ljude koji su njima bliski. Nekako zaista trenutak da razmislimo i da se promenimo i da resetujemo sve ono što mi činimo da smanjimo rizike da se ovo desi", objasnila je prof. dr Nevena Čalovska Hercog, psihijatar.

Hercog je napomenula šta se sad dešava u društvu. "Dešava se da se briše odgovornost od nas lično do toga do ljudi koji odlučuju. Važno je da shvatimo da svi možemo nešto da uradimo, od mikro do makro nivoa, od toga kako razgovaramo, kako se ponašamo jedni prema drugima, da li smo spremni da razumemo, razgovaramo i da nam nije automatska i jednina reakcija agresija i mržnja", rekla je Čalovska za televiziju Prva.

Istakla je da svi mi možemo da napravimo drugačiju društvenu klimu." Ono što takođe nakon ovih događanja viđamo u našoj javnosti, na svim nivoima, ne samo u medijima, jesu dve oprečne reakcije. Viđamo ljude koji insistiraju na nadzoru, na kontroli, na restriktivnim merama, na zabranama, na pokušajima da se na taj način uredi haos u kome smo se našli. Viđamo i druge koji insistiraju na razumevanju, na podršci, prihvatanju. Govorimo o prevenciji i restriktivnom tretmanu. Mislim da ova dva različita načina reagovanja oslikavaju ono što se dešava kad se nalazimo u jako emocionalno opterećujućoj situaciji. Imamo potrebu da razumemo i da pojednostavimo i to pojednostavljivanje može da uvede u ovakvu polarizaciju. Ta polarizacija promoviše konflikt i tako lako postajemo nasiljem organizovano društvo. Sve komuniciramo kroz nasilje", objasnila je prof. dr Nevena Čalovska Hercog, psihijatar.

Autor: