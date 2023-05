MORALA SAM DA PRESKOČIM MRTVOG DRUGA! Stravična ispovest devojčice koja je bila u učinonici za vreme masakra, a onda se OBRATILA UBICI

U ranim jutarnjim časovima u sredu se u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" dogodio krvavi pir kada je dečak, inače učenik sedmog razreda, izvadio pištolj i pucao u čuvara, nastavnicu istorije i prisutne đake. U pucnjavi je ubijeno osmoro dece i radnik obezbeđenja, a ranjeno je sedmoro.

Jedna devojčica, učenica škole Vladislav Ribnikar, koja je nažalost svojim očima videla krvavi pir, se oglasila na društvenim mrežama. Okačila je nekoliko slika svojih poginulih drugara, a jedna od nastradalih devojčica joj je kako navodi bila najbliža drugarica.



"Dobila sam puno poruka za ovu tragediju što se desila. Dečak je prošle godine išao u drugu smenu gde su ga i ismevali. Ove godine je prešao u našu smenu i svi su ga gotivili i družili se sa njim normalno. Svi su ga zvali na rođendane i svaki put kada smo izlazili napolje, uvek smo ga zvali. U školi je dobio 2 iz tehnike i tehnologije i 3 iz matematike. Sa nastavnicom istorije je išao na školsko, opštinsko i na gradsko ja mislim. Bio je odličan đak i uvek je bio 5,0. Svi su mislili da živi u normalnoj porodici. Međutim 03.05.2023. imali smo svi normalan čas istorije gde smo učili novu lekciju. Bilo je oko 5 minuta do kraja časa i čujemo mi pucnjavu, misleći da su to petarde...(u to vreme on ubije obezbeđenje i dežurne učenike), posle toga ulazi u kabinet za istoriju sa dva pištolja i kreće da puca u nastavnicu istorije i njegovog najboljeg prijatelja gde smo se svi sakrili ispod stolova", napisala je devojčica i navela i inicijale upucanog dečaka i dodala:

"Svi smo bili u šoku, sakrivali smo se ispod stolova i ja sam u jednom momentu zavrištala. On je verovatno gledao odakle se čuje taj zvuk, ja sam ustala, preskočila mrtvog dečaka (navela inicijale) i istrčala sam iz kabineta. Za mnom su istrčali jedna devojčica i dva dečaka gde smo nas četvoro tako ostali živi. Videli smo dežurne učenice i obezbeđenje mrtvo, bili smo u šoku ali smo istrčali iz škole. Drugarica i ja smo otrčale do mene kući dok su dečaci otišli svojim kućama. Posle nam je javljeno da je jedna devojčica (navedeni inicijali) upucana u ruku, ali da je živa. Posle nam je javljeno da su neki naši prijatelji mrtvi, a neki u Urgentnom i Tiršovoj", napisala je devojčica.

Ona je dobila puno poruka podrške, a na TikToku je objavila još jednu potresnu poruku koju je posvetila dečaku koji je počinio krvavi pir.

"Hvala ti puno, ubio si mi najbliže. Danas sam zbog tebe išla na tri sahrane umesto u Mitićevu rupu ili na Tašmajdan. Hvala ti puno što su me nosili na sahrani. Hvala ti puno što sam morala ovo da preživim sve. I hvala puno za traume", napisala je devojčica inače učenica koja je preživela masakr.

