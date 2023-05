'TO NIJE BOLEST, NEGO STANJE' NEUROPSIHIJATRI I PSIHOLOZI: Ubice K. K. i Uroš B. imaju teško oštećene ličnosti

Dr Slavica Đukić Dejanović i Aleksandra Janković analizirale su dvojicu masovnih ubica koji su za manje od 48 sati ubili 17 i ranili 20 osoba, mahom dece.

Prema informacijama koje su dospele u javnost, ni K. K. ni Uroš B. koji su za samo 48 sati ubili 17 i ranili 20, mahom dece, nisu pokazali kajanje. To, kako su za Alo! objasnile dr Slavica Đukić Dejanović i psiholog Aleksandra Janković, pokazuje da je kod njih teško oštećena bitna instanca u strukturi ličnosti - moralnost!

- Može se sa velikom verovatnoćom smatrati da će istraživanje ići i u smislu da je reč ne o bolesti, nego o stanju - istakla je dr Đukić i dodala da ličnost imaju i deca, pa i trinaestogodišnjak.

Janković: Oni su crne zvezde

- Potpuno su me porazili neki komentari na društvenim mrežama da je K. K. kralj i da su se, zahvaljujući njemu, rešili nastavnice istorije. I oni su podjednako bezdušni, bez ikakve empatije i sa ogromnom dozom agresije. Na parodoksalan način, neki mladi, pa i deca imaju ideju da tako postaju zvezde. Ali, K.K. i Uroš B. su crne zvezde i to bi trebalo da imaju na umu ovi koji imaju patološku potrebu da postanu istaknuti u javnosti i koji se sada kače na ovo što su njih dvojica uradili - istakla je Jankovićeva.

- Dok se u slučaju Uroša B. čulo da je imao problematično ponašanje i da je već ispoljavao znake agresivnosti i ranije, kod K. K. takvih podataka nema. Ako je imao kontakt sa nekim od stručnih lica, na primer zbog fotografije na Fejsbuku koju je kao desetogodišnjak postavio, to znači da je, trebalo bi, da je negde bio pod kontrolom i da su poremećaji uočeni - objasnila je Jankovićeva i istakla da otac K. K. već živi u paklu.

- Imam utisak su mnoge stvari ostale u senci toga da je K. K. veoma uspešan u školi, da ide na takmičenja, trenira karate, košarku i svira violinu. Tako da su očekivanja od njega bila da postigne savršen uspeh, a izgleda da se manje bavilo direktnim razgovorima, savetima i time šta se zapravo sa njim događa. Imam utisak da je K. K., pošto je imao taj uspeh na socijalnom planu posmatran samo kao malo neprilagođen. Među vršnjacima nije baš omiljen, ali uspešan je i to je to - rekla je Jankovićeva i podsetila da je K. K. bio pod jakim uticajem filma „Pročišćenje“ koji je gledao bar deset puta.

Prvi znaci da se u dečjoj psihi dešava nešto alarmantno

- U početku to je prilično diskretno, ali to se dešava onog momenta kad dete prestaje sa nekim navikama, kad provodi vreme usmereno na neke nove stvari. Na primer, kad odličan đak i uspešan sportista podbaci bilo u školi, bilo u sportu. Takođe, kad menja svoje društvo, kad je njegovo ponašanje drugačije nego što je bilo kada je funkcionisalo fiziološki, a deca fiziološki funkcionišu kad se igraju i kad imaju svoje vršnjake i kad elementarno odgovaraju svojim obavezama. Ako ovo primete roditelj, vaspitač, nastavnik, odnosno drugari, moraju znati da se sa njim nešto dešava i svako od njih treba da da svoj doprinos da se reaguje - upozorila je dr Đukić Dejanović.

- Slika koju je postavio kao profilnu jeste užasna, inspirisana je tim horor filmom „Pročišćenje“, u kojem u budućnosti američka vlada dozvoljava da jednog dana u godini može sve da se uradi, pa i da se ubija. Dečak je bio opterećen time i verovatno je pod tim uticajem planirao akciju tog tipa - rekla je Jankovićeva i dodala da ne veruje da se neko rađa kao ubica.

- Tim pre što sam hrišćanka. Kad pogledate sliku K. K. iz školskog almanaha i vidite dete sa sedam godina, jasno vam je da on nije zao. Ne verujem u to da se ubice rađaju, mislim da postoji splet okolnosti gde je to dete, koliko god bilo intelektualno razvijeno, emotivno ostalo u nekom daleko mlađem uzrastu i često nije u stanju da predvidi posledice svojih aktivnosti, a naročito ne zna kako da se izbori sa agresijom - navela je Jankovićeva, dok je dr Đukić Dejanović objasnila da nema mentalnog funkcionisanja koje je tako katastrofično.

- U strukturi ličnosti, genetskom materijalu i faktorima sredine ne može da se desi da se kockice tako slože, kako to mladi kažu, i da u tom trenutku mlad čovek može da realizuje ideju koja je drastična, traumatična i vodi ka masovnim uništenjima. Ali, nikada se ne može govoriti baš samo o jednom faktoru. Međutim, bitno je u kakvom stanju je bilo to dete dok je činio zločin koji je još predmet istrage i praćenja stručnjaka, da li je bilo svesno svega. Kaže da je bio svestan - rekla je dr Đukić Dejanović.

Dr Đukić Dejanović je navela i da je malo verovatno da kod ubica K. K. i Uroša B. nema bar sociopatskog ponašanja.

- Jer taj bolesni sistem vrednosti, bolesna savest, bolesni superego, kako kažu psihoanalitičari, ipak je bolest u strukturi ličnosti. Moramo odvojiti to da li neko zna šta radi i koje su posledice i da li neko ima izmenu u strukturi svoje ličnosti u sistemu vrednosti. Osobe koje imaju problem sa strukturom sopstvene ličnosti reaguju drastično na male povode, a ta drastična reakcija, nažalost, može biti i masovni zločin - rekla je ona.

Osobe sa moralnom greškom i recidiv

- U psihijatriji govorimo o stanjima koja se jako teško menjaju i o bolestima koje se mogu lečiti, zalečiti, neke i izlečiti. Ako se ispostavi da je reč o osobi koja ima moralnu grešku u strukturi ličnosti, može joj se dati šansa da bude pod nadzorom, u nekoj instituciji i da se vidi menja li sistem vrednosti. Ali, rizik da ponovi radnje koje su predmet rada organa koji se time bavi uvek mora da se procenjuje. Naravno, mora mnogo računa da se vodi o tome da su oni koji prave recidiv u svom ponašanju, koji ponovo urade istu stvar vrlo često ponovo akteri - istakla je dr Slavica Đukić Dejanović.

Autor: