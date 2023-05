ŠTA SE TAČNO DESILO KOBNE NOĆI? Ovako je izgledao Urošev krvavi put: Dva sela zavio u crno, KRVNIČKI UBIJAO i ljude koje nije poznavao (FOTO)

Uroš B. (21), u crno je zavio sela Malo Orašje i Dubona u kasnim večernjim satima u četvrtak, 4. maja. To je bila druga masovna pucnjava u Srbiji za manje od 48 sati. Osam osoba je ubijeno, dok je 14 ranjeno, a najmlađa žrva je 15-godišnji dečak. Policija je za njim tragala više od osam sati, a niko nije mogao ni da nasluti gde se on nalazi, a kamoli kako je do tamo došao, s obzirom na to da se ispostavilo da je išao okolnim putem.