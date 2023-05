Poznato kako je FBI ušao u trag maloletniku iz Subotice kojem je 'palo na pamet' da izvrši MASAKR U BLIZINI VRTIĆA - Evo kako je sve počelo

D. U., maloletni učenik Gimnazije "Svetozar Marković" u Subotici, rodom iz Bačke Topole, koji je uhapšen prošle sedmice u Bačkoj Topoli zbog sumnje da je izvršio krivično delo pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala, nalazi se u pritvoru.

Una Sarić, portparolka Višeg suda u Subotici, kaže za "Blic" da je veće za maloletnike Višeg suda u Subotici, usvajajući navode izjavljene žalbe Višeg javnog tužioca u Subotici, rešenjem stavio maloletnog D.U. u pritvor čime je preinačena ranija odluka sudije ovog suda kojom je prema D.U. bila određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu mera elektronskog nadzora.

Terete ga i za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje

- Pritvor je prema maloletnom D.U. određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i radi omogućavanja nesmetanog sprovođenja pripremnog postupka. Na teret mu se stavlja krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti – kaže Una Sarić.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, postoji osnovana sumnja da je đak prvog razreda Gimnazije "Svetozar Marković" na IT smeru u Subotici, između ostalog, školskom psihologu izjavio da razmišlja da počini delo masovnog ubistva u blizini predškolske ustanove, vrtića.

FBI mu ušao u trag

"Blic" je objavio da je u toku je postupak protiv njega nakon što je američki FBI otkrio i prijavio nadležnim organima, da je maloletnik pravio naloge na internetu sa imenima masovnih ubica, a istraživao je i kako se pravi bomba.

Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, koji je pokrenuo u Srbiji "Net patrolu" kaže za "Blic" da "upravo ono što radi naša "Net patrola" rade i sve policije sveta".

Kako radi "Net patrola" i sve policije sveta?

- Kada se određeni štetan materijal na internetu pojavi, kao što je to u ovom u slučaju u Subotici, onda nadležne policije i organizacije kao što je „Net patrola“ kada dođu do tih sadržaja istražuju gde se oni nalazi. Konkretno preko IP adrese, gde su serveri i slično. Takođe, preko tih materijala, pronašao sam i sam obuku u Interpolu, može da se zaključi često gde se pravio taj sadržaj, da li je snimljen u Srbiji, u SAD-u...kada se utvrdi da je sadržaj, kao što je sada u Srbiji, onda FBI šalje te podatke našim istražnim organima, policiji koja dalje postupa. Dakle, dalje ne postupa FBI, već naša policija – objašnjava Jurić i dodaje da isto tako kada naša policija dođe do saznanja da se u Srbiji deli materijal koji štetan, a serveri su recimo u Holandiji, onda obaveštava holandsku policiju ili „Net patrola“ šalje podatke Interpolu i kreće se u postupanje.

Jurić kaže da tako funkcioniše i srpska „Net patrola“.

- Kada nama građani prijave i dostave štetan sadržaj, vidimo prvo da li su serveri u Srbiji, a ukoliko nisu šaljemo Interpolu i oni dalje rešavaju slučaj na internacionalnom nivou, u zavisnosti ko je zadužen u okviru svoje zemlje za taj slučaj – zaključuje Jurić.