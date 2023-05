POTRESNA SVEDOČENJA JEZIVOG MASAKRA! Dečak sa Vračara svog NAJBOLJEG DRUGA pogodio sa čak 8 metaka, nastavnicu 'ČASTIO' hicem u stomak

Tačno nedelju dana od masovne pucnjave u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar", preživela deca i njihovi roditelji, pričaju za Kurir o tragičnom 3. maju.

Dečak (13), učenik sedmog razreda OŠ "Vladislav Ribnikar", pre tačno nedelju dana ubio je osmoro svojih vršnjaka i omiljenog školskog čuvala Dragana V. (51), a ranio nastavnicu istorije T. S. (54) i još šestoro đaka, među kojima je i njegov najbolji drug iz razreda u koga je ispalio čak osam metaka i koji je na njegovom spsiku za odstrel bio na trećem mestu.

Jedan od roditelja, čije dete pohađa ovu školu na Vračaru u Beogradu, primio je poziv od svoje ćerke tačno sedam minuta posle prvog pucnja.

Neverovatno hrabri

- Tata, pucnjava! Uznemireno je pričala, nisam mogao ni da razumem gde se sve dešava, ko puca, nije nam bilo jasno. Svi smo brzo pojurili prema školi i svojoj deci, i ono što smo zatekli bilo je jezivo. Oni su jedino bili svesni da je čika Dragan mrtav, a mislili su to i za nastavnicu istorije, to su deca, oni su videli da je na nju pucao i videli su krv, ali od straha i adrenalina, gledali su kako da se spasu nisu uopšte shvatili šta se tačno dogodilo - kaže za Kurir otac devojčice koja je tokom krvavog pohoda svog vršnjaka bila zaključana u susednoj učionici.

- Detalje znamo od dece koja su sve ovo proživela, kao što se već zna, oni su bežali i snalazili se kako je ko znao i umeo. Neki dečaci pobegli su kroz prozor, neki su uspeli da ga zaobiđu, ali su usput i povređeni. Jedan od drugova moje ćerke je dok je pucnjava trajala kleknuo između klupa i tela svojih drugarica, i kad je napadaču ispao šaržer i kad se sagnuo da ga zameni, uhvatio je trenutak i izašao iz učionice iza njegovih leđa - kaže ovaj otac i ističe da su deca koja su bila u toj učionici neverovatno hrabra:

- Ne znam da li bih mogao da odreagujem u takvoj situaciji ja kao odrastao čovek, a ne oni. Ali, snašli su se ko je uspeo, jedan dečak je isto pokušao da prođe iza ubice, ali ga je ovaj upucao u nogu. Strašno je bilo kažu.

Prema rečima ovog oca, drugari njegove ćerke su mu ispričali da je dečak koji je u bolnici u kritičnom stanju bio jedan od dva najbolja druga pomahnitalog dečaka.

- Najboljeg druga upucao je sa osam metaka. Jedan ga je pogodio i u vrat, svi mi se sada molimo da on stane na noge. On je bio u jako teškom stanju, a to mu je uradio neko s kim je bio toliko blizak - kaže otac i dodaje da roditelji i preživela deca tek sada postaju svesni šta se zapravo dogdilo 3. maja.

"Nagradio" je hicem u stomak

Roditelj još jednog učenika iz ove škole, u kojoj se desio masakr, kaže da "nikako nećemo moći da odgonetnemo šta se sa pomahnitalim dečakom zaista desilo", kao i da je pored toga što se sa žrtvama družio, mnogo voleo nastavnicu istorije i čuvara.

- Nije bio omiljen, ali nije bio ni žrtva vršnjačkog nasilja. Nije istina da je dobio keca iz istorije, on je sa tom nastavnicom bio u odličnim odnosima. Ona se poprečila da ga zaustavi i on je "nagradio" time što joj nije pucao u glavu, nego u stomak. Bio je u dobrim odnosima i sa čuvarom koga su svi voleli. On je pokušao da ga zaustavi, a u njega je ispaljeno 15 metaka - kaže izvor.

Inače, dečak (13) se nalazi na Klinici za neurologiju i pshijatriju za decu i omladinu gde je pod stalnim nadzorom lekara, a zaposleni u ovoj ustanvi kažu da on ni u jednom trenutku nije pokazao ni trunku kajanja i da očekuje da će brzo izaći na slobodu i vratiti se svojoj svakodnevnici.

Vratio se

Dežurnoj učenici pucao u potiljak

Dečak je, prema rečima izvora Kurira, devojčici A. B. (12) pucao u potiljak tako što je prvo prošao pored nje na svom krvavom putu, a onda se vratio da je ubije.

- On je već prošao pored stola gde su bile dežurne učenice B. A. i A. B., ali se potom okrenuo i dva puta pucao devojčici u portiljak koja je pala preko stola. One su mu, kako pričaju deca, samo smetale na putu da dođe do kabineta istorije. Na putu se našla i S.N. (14), koja je u tom momentu izašla iz toaleta - kaže naš izvor.

Pucao iz dva pištolja

Kao da je to bio neki drugi čovek

Roditelji objašnjavaju i da su im deca ispričala da je dečak pucao iz dva pištolju i da ih je držao jednom rukom. U putanju su pištolji "CZ99" i "češka zbrojovka". Kako su za Kurir ispričali drugovi dečaka, svi su izbezumljeni zbog njegovog krvavog pohoda, a danas bi trebalo da se vrate u školske klupe.

- Kao da nas nije ni video, ko je ko, samo je pucao. Bilo je jako čudno, kao da radi to već godinama. Jednom rukom je držao pištolj. Menjao je šaržere, sve je bilo kao da to nije neko ko ide sa nama u odeljenje, već neki drugi čovek. Ja sam uspeo da se spasem, ali sam video svoje drugare kako leže na podu - ispričao nam je jedan dečak ranije.

Probudio se

Prati se stanje povređenih u Ribnikaru

Prema rečima ministarke zdravlja Danice Grujičić nastavnica istorije T. S. je u stabilnom stanju, ali je očekuje još jedan intervencija.

- U veoma teškom stanju je devojčica koja je ranjena u glavu u napadu u OŠ „Vladislav Ribnikar", dok je dečak koji ima tešku povredu kičme „potpuno budan" - rekla je ona za TV Pink. Kako je ranije objasnila, njegovo stanje se prati zbog stanja paraplegije.

