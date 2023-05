PROGOVORIO VUKOTIĆEV VOZAČ! Otkrio zbog čega je obrisao 'vac ap' i 'signal' - Jovan mi je bio kao brat, nisam ga namestio!

Emre K. koji je bio vozač vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, u momentu kada je on ubijen 8. septembra prošle godine u Istanbulu, prvi put je na suđenju koje je počelo u Turskoj, izjavio da „nije kriv i da mu je ubijen čovek koji mu je bio kao brat i da je mogao i on da bude ubijen“.

„Moje ime ide rame uz rame sa ljudima za koje nisam ni znao da postoje u životu Jovana Vukotića. Jako mi je žao zbog svega što se dogodilo, Jovan mi je bio kao brat, a ubijen je, ova situacija u kojoj sam me veoma boli“, rekao je na početku izlaganja, kako prenose turski mediji, vozač Jovana Vukotića.

Da podsetimo, Emre K. je u trenutku ubistva bio u kolima sa ubijenim vođom škaljarskog klana, njegovom trudnom suprugom Mašom M. i njihovim detetom. Poslie zločina, navodno je u bankini pokušao da sakrije dva mobilna telefona. Pred sudom je izjavio da je video kako im dvojica napadača, obučena u crno, prilaze na motoru.

„Vozio sam srednjom trakom. Vidio sam dvije osobe obučene u crno na motoru, ali nisam shvatao da nas prate, sve dok iznenada nisam čuo pucanj. Tek tada sam shvatio da nas napadaju i da pucaju na nas i tada sam pogledao lijevo i desno. Bili smo na putu, nisam znao šta da radim, da li da stisnem gas ili kočnicu, i naglo sam zakočio. Jovan je pokušao da otkopča pojas, ali nije uspio. Pokušao sam da mu pomognem, stavio sam jaknu na njegovu ranu i ponavljao „bićeš dobro“. Nastala je panika jer je u kolima bilo i dvogodišnje dijete. Pokušao sam da zaustavim ljude i zamolim ih za pomoć, osećao sam se uplašeno i bespomoćno“, opisao je u svojoj odbrani, kako navode mediji, čovjek za kog tursko tužilaštvo sumnja da je ubicama i organizatorima, među kojima su rođak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Radoje Živković i Milan Vujotić, pomogao da prate vođu škaljaraca u stopu.

Foto: Shutterstock/Privatna arhiva/Ilustracija

Emre K. je izjavio i da nisu tačni navodi da je pokušao da sakrije dva mobilna telefona.

„Ne prihvatam navode optužnice, nemam nikakve veze sa ubistvom, pucano je na mene, mogao sam da poginem toga dana, a ovđe stojim rame uz rame sa osumnjičenima. Ja to ne mogu da razumijem“, rekao je čovek u kog je Vukotić navodno imao poverenja, a našao se na optužnici za njegovo ubistvo u kojoj se navodi da se sumnja da je ubicama javljao njihovo kretanje.

Sudija ga je pitao zbog čega je onda nakon pucnjave obrisao aplikacije vats ap i signal, na šta je on odgovorio da je „bio u panici“.

„Nisam to uradio u svrhu prikrivanja dokaza, bio sam u panici i obrisao sam ih jer sam mislio da me rođaci tako neće dobiti, da bi me zvali normalno na broj“, odgovorio je Emre K.

Optužnicom tužilaštva u Istanbulu, podsetimo, obuhvaćeno je 16 osumnjičenih. U njoj se navodi da je u automobil u kom je bio Vukotić pucano sa desne suvozačeve strane i da je ispaljeno četiri ili pet hitaca.

Emirkan S. koji se sumnjiči da je pucao sa motora u pokretu u Vukotića, negirao je na saslušanju pred sudom navode optužnice. On je izjavio da su mu „dokazi podmetnuti“.

„Ne poznajem nikog od optuženih. Moje cipele su uzete tokom pretresa kuće, u zatvoru sam već osam mjeseci, a ove cipele koje se sada izvode kao dokaz, nisu moje, nisu ni iste boje. Zahtijevam oslobađajuću presudu, nisam jedna od osoba sa motocikla, koje se vide na snimku“, rekao je osumnjičeni za ubistvo vođe škaljaraca.

„U prvom trenutku je ubijeni identifikovan kao Predrag Popović, imao je prostrijelne rane u predjelu grudnog koša i preminuo je u bolnici. Međutim, kasnije je utvrđeno da je zapravo riječ o Jovanu Vukotiću koji je pod lažnim imenom boravio u Turskoj“, navodi se u optužnici.

U dokumentima se navodi i da je Vukotić ubijen u ratu „škaljarskog“ i „kavačkog kana“ i to po direktnim uputstvima koja je Radoje Zvicer izdavao Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću i Zdravku Perunoviću. Sumnja se da su za ubistvo vođe škaljaraca platili 1,5 miliona evra.

Ključnu ulogu, kako navode, imala je i Asija J. koja je kavčane povezala sa kriminalnom grupom iz Turske, čiji je vođa u pritvoru u Crnoj Gori.

Autor: