'SNIMI KAO DA UBIJAŠ ČUVARA I DEVOJČICE I UĐI U KABINET SMRTI' Na Tiktoku traže od đaka iz 'Ribnikara' REKONSTRUKCIJU tragedije!

Je l' možeš da snimiš učionicu istorije u kojoj se sve desilo, da ljudi zamisle bolje i bolje zapamte taj dan; jeste li poneli pištolje; pokaži nam učionicu istorije... Samo su neke od jezivih poruka na video-zapisu na Tiktoku jednog učenika OŠ "Vladislav Ribnikar", koji je u sredu snimao povratak učenika u školu u kojoj je nedelju dana ranije trinaestogodišnjak ubio osmoro dece i školskog čuvara, a ranio šestoro dece i nastavnicu istorije.

Iako đaci ove škole nemaju redovnu nastavu, već razgovore sa stručnim licima i nastavnicima, neki su snimali dolazak u učionice. Jedan od njih je snimao hodnik škole, učenike koji se penju stepenicama, kao i kada sede u učionici uz nimalo prikladan opis: "Vraćamo se u debilanu 'Ribnikar'".

Snimak je imao gomilu komentara, nažalost, među njima bilo je i onih, najblaže rečeno, umobolnih!

- Možeš snimiti ono kao da si ti taj dečak, ulaziš u školu, upucaš čuvara i još tri curice i onda uđi u kabinet istorije, pliz - glasi jedna od užasnih poruka.

Mnogi su tražili da dečak snimi kabinet istorije u kom se desio zločin.

- Je l' ima neko snimak škole ovih glavnih mesta od ulaza do učionice? Zanima nas kako izgleda mesto incidenta.

Pojedine je zanimalo da li će se dečak koji je počinio zločin vratiti u školu.



Dozovite se pameti!

Kriminolog prof. Zorica Mršević smatra da su komentari strašni.

- Sada neki "mali" hoće da bude nešto važan, strašan, deluje izazivački i tu je negde problematika. To su repovi svega ovoga što se desilo. Kopiket je poželeti da ubiješ na isti način, ali kopiket je i ulaženje u celu tu atmosferu te patologije. Bez obzira na to da li je to dete ili odrasla osoba, iz te neke svoje nebitnosti i nevidljivosti preko tragičnih događaja pokušavaju da dobiju na nekom značaju. To treba da bude dočekano prekorom, a ne aplauzom, već osudom. Neko treba da im kaže: "Dozovite se pameti!"

Komentari koje su pisali i deca i odrasli, kako ocenjuju sagovornici Kurira, jezivi su.

- To je jedna strašna tragedija i deca su još uvek pod utiskom te priče, čak su indukovani tom pričom, to je način prerade, odnosno više mehanizam odbrane i borba sa situacijom koje se desila. Međutim, kada govorimo o odraslim ljudima, to upućuje da mi živimo u društvu nezrelih ljudi. Ti ljudi su sujetni, impulsivni, egoistični, mogu da reaguju neprimereno ugrožavajući druge ljude - navodi za Kurir psihijatar dr Ivica Mladenović.

Psihoterapeut Jelena Manojlović

Roditelji, proveravajte šta deca komentarišu!

Psihoterapeut Jelena Manojlović naglasila je da su komentari jezivi, kao i da smatra da to pišu deca koja nisu iz te škole.

- Fokus se u medijima bacio na negativne stvari, umesto da se potenciraju neki uspesi naše dece. Neka deca prosto podržavaju ta ponašanja i žele da dožive kako je to izgledalo, smatraju kao da je to video-igrica, da naprave rekonstrukciju na taj način. Ponavljam i da su roditelji krivi. Postoje aplikacije gde roditelj može da prati šta mu dete gleda i radi na telefonu. Roditelji, probudite se! Proveravajte šta vam deca gledaju, koga prate na mrežama i kakve komentare ostavljaju - navela je Manojlovićeva.

On dodaje da mu je žao što se na takav način komentariše ova tragedija.

- Među tim osobama možda ima onih koji imaju neke karakteristike poremećaja ličnosti, sve to spada u grupu nezrelih ljudi, ne možemo da generalizujemo i da kažemo da neka nezrela osoba može da učini ovo ili ono. Tu verovatno ima i potencijalnih psihijatrijskih pacijenata i poremećaja ličnosti. Problem je što se desila ogromna tragedija, gde smo prešli granicu i to će verovatno, iako ja to ne želim, indukovati i druge nezrele osobe, bilo da su deca ili odrasli s poremećajem ličnosti, da, nažalost, možda ponove tako nešto - objašnjava dr Mladenović.

Ističe da će mere koje je predložila Vlada dati određene rezultate, ali da ćemo teško da prevaziđemo situaciju bez korekcija sistema vrednosti u društvu, kao i promene u porodici i podrške porodici.

Uvredljiv i neprimeren sadržaj

Prijava na Tiktoku je jednostavna

Svaki neprimeren sadržaj na Tiktoku moguće je prijaviti. Pored videa kliknite na strelicu i tada će vam se u donjem levom uglu pojaviti ikona zastavice ispod koje piše "prijava". Kada se klikne na to, otvoriće se više kategorija po kom osnovu prijavljujete taj video-zapis od "nasilje, zlostavljanje i kriminalno iskorištavanje", preko "mržnja i zlostavljanje", "opasne aktivnosti i izazovi", do "dezinformacije".

I komentar na nekom videu se može takođe prijaviti i to tako što uđete u komentare i zadržite prst na tom koji želite da prijavite. Potom će se pojaviti opcija "prijava". Kliknite na nju i otvoriće se opcije za prijavljivanje.

