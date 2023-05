POZNATO KO SU ONI! Ovo je svih 13 uhapšenih vođa narko-kartela: Debeli dosijei, hapšeni, ranjavani, učestvovali i u FILMSKIM PLJAČKAMA! (FOTO)

U istorijskoj akciji policije i Tužilaštva za organizovani kriminal uhapšeno je 13 osoba, osumnjičenih da su pripadnici balkanskog narko-kartela! "Blic" otkriva sva imena uhapšenih.

Uhapšeni su vođe Miroslav S. i Mladen L., kao i članovi klana: Miloš J., Dragan Đ. (koji se ranije zvao Dragan Santai), Milan M., Dragan N., Ivan C., Radisav R., Gligorije P., Miloš R., Ljubiša L., Mirko P. i Vladan S..

Miroslav Starčević koji je jedan od vođa, se često spominjao na suđenju klanu Belivuk- Miljković.

Đeneral i Deda je pseudonim koji se često čuo na suđenju ozloglašenom klanu koji se tereti za ubistvo sedam osoba. Ipak, niko nije spomenuo njegovo pravo ime, a iz iskaza okrivljenih saradnika može se zaključiti da je Đeneral bio blizak grupi Velje Nevolje. Kako nezvanično saznajemo, Đeneral je upravo Miroslav Starčević.

On se na suđenju spominjao kao neko ko je na stadion Partizana donosio drogu, kao i da je bio osoba kojoj se verovalo.

Veljko Belivuk zvani Velja nevolja

Mladen Lazarević je ime koje se takođe spominjalo na suđenju Velji Nevolji. On je bio član Pink Pantera, kao i kum Milana Ljepoje, kojeg je ubio klan Belivuk. Takođe se sumnjiči da je učestvovao u filmskoj pljački zlatare u Dubaiju, koju je predvodio Ljepoja.

Inače, Hrvatin je rekao da je on radio logistiku za Lazarevića, odnosno da ga je on pratio jer je grupa planirala njegovo ubistvo. On se na meti našao i 2013. godine, kada mu je podmetnut eksploziv ispod vozila.

Takođe, još jedan od uhapšenih se vezuje za pljačku u Dubaiju. Dragan Đorđević zvani Gaga navodno je bio uhapšen posle spektakularne pljačke "Pink pantera" u Dubajiju 2008. godine.

Bogati dosijei, hapšeni, ranjavani...

Gligorije Peljević je hapšen i 2015. godine u Madridu kada je zaplenjeno 3,5 tone kokaina.

Radisav Radović ranjen je 2016. godine u blizini restorana "Šeher" na Dedinju. Tada se pisalo da potiče iz Crne Gore, da ima kriminalni dosije i da je i pre toga ranjavan u inostranstvu.

Radović koji živi u inostranstvu, pogođen je tada u ruku dok je ulazio u automobil, a ispaljena su četiri metka – dva u prozor, dva u donj deo vozačevih vrata. Sumnja se da iza neuspele likvidacije stoji jedan od klanova iz Crne Gore. Radović ima pozamašan krivični dosije, a smrt je izbegao već i u Belgiji, kada je isto bio ranjen.

Ljubiša Lindo, zvani Čombe, je slovio za organizatora kriminalne grupe koja je imala najveću fabriku za proizvodnju sintetičkih droga u Evropi, uhapšen je 2013. godine na prelazu Gradina pri pokušaju bekstva iz Srbije u Bugarsku.

On je uhapšen i 2003. kada je pronađena je droga i supstance za njeno pravljenje u fabrici i laboratorijama u Novoj i Staroj Pazovi i Šimanovcima, čija je vrednost procenjena na 50 miliona evra. Slovio je za člana grupe Milana Zarubice.

Ova organizovana kriminalna grupa koju čine 20 lica sumnjiči se da je umešana u međunarodnu trgovinu narkoticima. Naime, organizatori i pripadnici ove organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su tokom 2020. godine učestvovali u nabavci i transportu više od šest tona kokaina iz Južne Amerike ka zemljama Zapadne Evrope i Republike Srbije.

- Balkanski kartel je bio iznad kavčana i škaljaraca. Upravo činjenica da nekada jedan klan, podeljen na dva suparnička je dovela do toga da se oformi novi i jači kriminalni kartel, koji je bio glavni za distribuciju i šverc kokaina na teritoriji Evrope - navodi izvor "Blica".

U toku predistražnog postupka prikupljeni su dokazi koji se odnose na korišćenje Skaj aplikacije putem međunarodne pravne pomoći kao i dokazi koji se odnose na predmetne zaplene od drugih država, pre svega, Republike Francuske.

Na teritoriji Srbije slobode je lišeno 13 lica, od sedam lica koja nisu lišena slobode dva lica se nalaze na izdržavanju kazne zatvora odnosno pritvora po rešenjima Kraljevine Holandije i Republike Peru, jedno lice se nalazi u pritvoru po drugom osnovu u Nišu i četiri se nalazi u bekstvu.

Autor: