'KOSTU NIKO NE OBILAZI' Otac mu u pritvoru, majka ni ne pita za njega! Na kliniku je došao samo JEDAN ČLAN porodice, a evo KO JE TO! Ubica sa Vračara doktorima i dalje postavlja ovo JEZIVO PITANJE!

Dečak (13) koji je napravio masakr u svojoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru već šest dana nalazi se na posebnom odeljenju u Klinici za neurologiju i pshijatriju za decu i omladinu, a kako Kurir piše, njegova majka nijednom nije izrazila želju da ga vidi.

Dečak je, da podsetimo 3. maja u školi koju je pohađao ubio osmoro svojih drugara i pripadnika obezbeđenja D.V. (51), a ranio njih šestoro i nastavnicu istorije T. S. (54).

Pod nadzorom

- On je smešten na Klinici i o njemu vode rečuna lekari koji svakodnevno prate njegovo stanje, a objekat je i pod nadzorom Uprave kriminalističke policije. Niko od njegove najbliže porodice nije nijednom došao da ga obiđe, niti je za to izrazi želju - kaže izvor Kurira blizak dečakovoj porodici.

Kako prenose, jedina osoba koja je došla na Kliniku zbog dečaka je bila njegova rođaka koja ga nije posetila, već je samo došla i zaposlenima predala stvari za njega.

- Otac mu je u pritvoru pa on i nema mogućnost da ga vidi, a majka se nijednom nije otišla, niti je pitala da ode kod njega - kaže sagovornik.

Prema rečima izvora najnoviji detalji masakra u školi koji je napravio ovaj dečak jesu da je i on u dvorište izašao kroz prozor nakon što je proverio da je sve pobio.

- On je, kad su se svi razbežali i ostali samo ubijeni, sa oružjem i rancem izašao kroz prozor u dvorište škole gde je i uhapšen nekoliko minuta kasnije - kaže naš izvor i dodaje:

- Izašao je napolje, pozvao policiju i bio na vezi sa operaterom 192 koji mu je sve vreme govorio kako da se ponaša dok ne dođe policija. Razgovarao je sa njim i davao mu instrukcije. Dečak se sam i razoružao.

Kako saznajemo, dečak i dalje pita pita "Da li mu se ljudi dive i da li je popularan".

Neće biti pušten

Ministarka Darija Kisić kazala je da su svi nakon tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar"imali instinktivnu potrebu da vide svoju decu i svoju porodicu, svoje roditelje.

- Dečak je trenutno u zdravstvenoj ustanovi, na dečjoj psihijatriji. Svakodnevno smo u kontaktu sa porodicom dečaka. Kratak je vremenski period prošao od tragedije, i biće se dugo u kontaktu. I tako je u svakom pojedinačnom slučaju. Ne može da se desi da ovaj dečak bude pušten. On je u zdravstvenoj ustanovi. Kada je u pitanju ugrožavanje okoline ili potencijalno ugrožavanje okoline, čitav niz relevantnih aktera je uključen. Nije ništa tako jednostavno. Govorilo se mnogo prevenciji, ali kako u ovom slučaju prevenirati kada nismo pronašli uzroke? Dete je iz socijalno kompetentne porodice visokobrazovanih rodtelja koji lepo zarađuju, i to pokazuju sve procene centra za socijalni rad. Tiršova je zbog saniranja rane na usni pre dve godine, zbog potencijalnog vršnjačkog nasilja, obavestila policiju i po difoltu se odmah uključio centar za socijalni rad i obavio nadzor. Kao što je dugo postojao niz okidača koji su doveli do ovoga, i procene veštaka različitih oblasti trajaće duži vremenski period - rekla je Darija Kisić.

Priprema

Filmovi i knjige inspiracija

Trinaestogodišnji dečak inače je, kako je Kurir pisao, inspiraciju za zločin nalazio u američkim filmovima koje je gledao i knjigama.

- Prilikom pretresa stana zaplenjeni su njegov kompjuter i telefon, a tada je otkriveno i da je on dobro promislio pre masakra i da je pretraživao kako može dete od 13 godina biti krivično odgovorno. On je na saslušanju policijskim inspektorima ispričao i koji filmovi su mu bili najbolji izvor ideja - podseća izvor Kurira.

