'Molila sam ga da prestane, tresla sam se sve vreme...' Potresno SVEDOČENJE NA SUĐENJU MIKI ALEKSIĆU - bivša učenica opisala mučno iskustvo

Bivša učenica škole glume Miroslava Mike Aleksića, koji je optužen za silovanja i seksualna zlostavljanja nekoliko učenica, danas je pred Višim sudom izjavila da učitelj glume od novembra 2018. do maja 2019. u kancelariji koja je u okviru dramskog studija dva puta silovao i nebrojeno puta seksualno zlostavljao.

- Ne znam tačno koliko puta, u jednom periodu me je često odvodio u kancelariju, i svaki put me zlostavljao. Dva puta me je silovao - ispričala je mlada glumica, objašnjavajući da je zbog svega u tom periodu krivila sebe, osećala veliku sramotu i strah i da nije imala snage tada da to bilo kome ispriča.

Tokom potresnog svedočenja, tokom kog je povremeno plakala i drhtala, ona je do detalja opisala jezive trenutke u Aleksićevoj kancelariji, branioca optuženog zanimalo je zbog čega se nije branila.

- Sećam se da sam skupljala noge, gurala ga, bila sam prestravljena, plakala sam i molila ga da prestane, tresla sam se sve vreme, ali je on širio moje noge - odgovorila se drhtećim glasom, ponavljajući da nije bila u situaciji da se brani od nepoznatog napadača na ulici već od čoveka na kog je gledala kao na člana porodice.

- Ponavljala sam, nemojte, nemojte molim vas ali imala sam iracionalni strah zbog kog nisam smela da pobegnem - navela je ona.

Branioca je zanimalo i zašto sve nije rekla Aeksićevoj supruzi Biljani, na čije je časove, kako je navela, volela da ide.

- Poštujem Biljanu, bila je dobar profesor, i mislim da je ona još jedna osoba koja je izmanipulisana Mikom. Mislim da ne želi da poveruje u ovu situaciju, ali da zna da je istina, to je moj lični osećaj - rekla je devojka, koja je danas pred sudom završila mučno svedočenje tokom kog je iznela jezive detalje seksualnog zlostavljanja za koje tvrdi da ga je preživela u skoli glume.

