ZA SAMO 4 DANA PREDATO VIŠE OD 9.000 CEVI: Ogromno interesovanje za vraćanje zaostalog oružja OGROMNO

Građani imaju najmanje 300.000 komada ilegalnog oružja, a najviše je 'kalašnjikova', 'tetejaca', 'dugih devetki' i CZ 99.

Građani Srbije su za samo prva četiri dana akcije prikupljanja legalnog i nelegalnog oružja predali 9.401 komad naoružanja, što je skoro tri puta više nego u prethodne četiri akcije organizovane od 2015. godine.

- U skladu sa odlukama koje smo donosili prethodnih dana zbog užasne tragedije koja nam se dogodila u Beogradu, Mladenovcu i Smederevu uspeli smo da u akciji prikupljanja i nelegalnog i legalnog naoružanja do sada prikupimo 9.401 komad naoružanja, 460.537 različite municije, 884 minsko-eksplozivnih sredstva, od toga 717 bombi i zolja - izjavio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je dodao da je to mnogo više oružja nego što je prikupljeno u četiri prethodne akcije koje su sprovedene 2015. godine, kada je prikupljeno 2.138 komada oružja, 2016. godine, kada je prikupljeno 926 komada oružja. Dodao je da je 2017. godine prikupljen 661 komad, a 2020. godine 146 komada oružja.

- Verujemo da će ovo biti najuspešnija akcija, dugoročna i nećemo stati na njoj - rekao je predsednik Srbije.

Prema procenama, građani imaju najmanje 300.000 komada ilegalnog oružja, a najviše je automatskih pušaka M70 (domaća verzija "kalašnjikova"), kao i "tetejaca" (M57), "dugih devetki" (M88) i CZ 99. Upravo na povlačenje ovog arsenala ili bar njegovog većeg dela računa se u akciji koja je u toku.

Građani ozbiljno shvatili predaju oružja

Nadležni apeluju da svi koji imaju nelegalne "duge" ili "kratke" cevi, bombe, eksplozivne i slične naprave imaju rok da ih predaju policiji bez ikakvih kazni do 8. juna. Naime, svi koji predaju "cevi" u narednih mesec dana ne moraju da dokazuju njihovo poreklo, nije im potrebna nikakva dokumentacija, a ne moraju čak ni da se legitimišu!

Provere na šest meseci

Za one koji poseduju registrovano oružje ubuduće će biti predviđene provere na šest meseci ili godinu dana, sa lekarskim, psihijatrijskim i drugim pregledima, kao i test na drogu, najavljen samo 48 sati ranije. Ovo će biti uređeno novim nacrtom Zakona o oružju i municiji, a on bi, kako je najavio Milan Andrić, pukovnik i pomoćnik sekretara MUP-a Srbije, mogao da bude gotov do kraja nedelje. Ovaj propis će predvideti i obavezan psihološki pregled onog koji podnosi zahtev za držanje i nošenje oružja. U nekim situacijama utvrđivaće se kod onih koji poseduju ili apliciraju za dozvolu da li u organizmu imaju alkohol ili psihoaktivne supstance.

Stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić ističe da je ideja o vraćanju nelegalnog oružja dobra, da se već sada vidi da su postignuti odlični rezultati, kao i da takav model treba da preuzmu i druge države.

- Ovo je odlična ideja da se ljudima ponudi da se otarase sveg tog oružja koje imaju kod sebe, a nelegalno je. S obzirom na to da je odziv dobar, samim tim će i bezbednost građana ubuduće biti značajno povećana. Mi smo zbog prethodnih ratova imali velike količine oružja kod ljudi koje je bilo nelegalno i jasno je da će jedan deo tog oružja i ostati nevraćen, ali svuda u svetu je tako. Proteklih dana, međutim, broj tog oružja koje je vraćeno govori i o dobrim rezultatima i mislim da bi naš model mogle da preuzmu i druge države kako bi povećale bezbednost svojih građana - navodi Dragišić.

Bez kazni do 8. juna

I legalno oružje može takođe da se preda, a procenjuje se da ga poseduje oko sedam odsto građana, odnosno nešto više od pola miliona. Oni imaju registrovanih oko 766.000 komada, od čega oko 220.000 kratkih cevi. Predsednik države najavio je i da će ovaj broj biti smanjen za oko 90 odsto i da je realno da u posedu građana ostane oko 40.000 pištolja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je i da građani do 8. juna mogu da predaju i legalno oružje koje im je ostalo u posedu nakon smrti vlasnika.

AKCIJE PREDAJE VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE

2023 (za četiri dana)

9.401 komad naoružanja

460.537 komada različite municije

884 minsko-eksplozivnih sredstva, od toga 717 bombi i zolja

GODINA ORUŽJE MUNICIJA

2020. 146 komada oko 3.000 komada

2017. 661 komad više od 56.000 komada

2016. 926 komada više od 60.000 komada

2015. 2.138 komada više od 160.000 komada



Kako se navodi, radi sprečavanja eventualne zloupotrebe ovog oružja, neophodno je da se oružje koje je ostalo iza smrti vlasnika preda na čuvanje policiji do okončanja ostavinskog postupka i određivanja vlasnika. Građani koji predaju policiji ovakvo oružje treba da omoguće svoje podatke kako bi im se izdala potvrda o njegovom deponovanju i o tome obavestila Poreska uprava, kako preminulo lice više ne bi bilo poreski obveznik na oružje.

