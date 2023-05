STRAVIČNI ZLOČINI ZAMENILI MAFIJAŠKE LIKVIDACIJE Nasilje eskaliralo u narodu: Kako, zbog čega, ko je kriv, čija je krivica i odgovornost?!

Srbiju su za manje od dva dana zadesile dve velike tragedije - masovna pucnjava u OŠ "Vladislav Ribnikar", kao i masakr u Mladenovcu. Za jedan vikend sahranjeno je 17 stradalih, među kojima su deca čiji je život tek počinjao. Od početka godine Srbiju prate uznemirujući zločini koji su rezultirali ubistvima 17 žena i trojice muškaraca u porodičnom nasilju. U mafijaškim likvidacijama ubijena je jedna osoba, te se postavlja pitanje - da li je nasilje toliko eskaliralo i duboko se usadilo u naizgled običnim građanima, a krvavi obračuni iz podzemlja su postali nevidljivi u poređenju sa onim što se dešava u narodu?

Kada se prolazi Vračarom pored osnovne škole "Vladislav Ribnikar", u kojoj je učenik sedmog razreda ubio osmoro vršnjaka i čuvara škole, u vazduhu se oseća bol roditelja, prijatelja, ali i svih građana, koji ne mogu da se pomire sa gubitkom nevinih života.

Dečak ubica (13) je hladnokrvno ušetao u školu sa očevim oružjem - upucao je u glavu čuvara škole, dečjeg heroja - Dragana Vlahovića, zatim se ustremio na dežurne učenice i devojčicu koja se slučajno našla na hodniku, a onda je nastavio svoj krvavi pir. Ušetao je u kabinet za istoriju, upucao je nastavnicu, ubio petoro vršnjaka i ranio još šest.

"Kako, zbog čega, ko je kriv, čija je krivica i odgovornost", pitanja su koja su zaposela misli svih građana.

Tačnog odgovora nema, ali ono što je sigurno jeste da je ova tragedija upalila crveni alarm u društvu.

Nismo stigli da procesuiramo gubitak, niti da iz njega nešto naučimo - već se dogodila nova tragedija razmera za koju ni nadležni organi nisu bili spremni.

Uroš Blažić (21) je uzeo očevo oružje - među kojim je i kalašnjikov - i započeo svoj krvavi pir u selu Malo Orašje kod Mladenovca, gde je ubio petoro ljudi. Zatim je otišao u Dubonu, gde je usmrtio policajca, njegovu sestru i njihovog drugara. Ranio je 15 osoba. Pobegao je, ali su ga policajci sustigli u Vinjištu, kod Kragujevca.

Meštani sela kod Mladenovca u crnini pale sveće na mestima zločina i ponovo se pitaju isto pitanje - "Zbog čega?"

I ponovo odgovora nema. Ali jasno je da je nasilje duboko usađeno u "običnim" građanima, pa čak i u deci.

Stravične brojke porodičnih zločina

To potvrđuju i brojke uznemirujućih slučajeva porodičnog nasilja sa najkobnijim ishodom. Od početka godine u Srbiji se dogodilo čak 17 femicida, dok su se u samo prvih 10 dana maja desila čak tri.

Ubijeno je 17 žena - one su nečije majke, ćerke, sestre, i bile su žrtve svojih najbližih. Među njima su i dve devojčice. Devojčica od dve godine je ubijena od strane svog očuha, a devojčicu (16) je ubio komšija Stojan Ilić (38).

Nasilje nad ženama

Prema dostupnim podacima, u porodičnom nasilju su ove godine ubijena i trojica muškaraca.

Žrtve porodičnog nasilja su najugroženije u svom domu, tamo gde bi trebalo da osećaju sigurnost, one gube živote.

One su ubijene za manje od 5 meseci:

- Jelisaveta (76) i Gordana Đ. (78) ubijene su u januaru u svom stanu na Bežanijskoj kosi. Njihovog ubicu su upoznale u Staračkom domu, kada se zbližio sa njima. On je nekoliko dana nakon zločina izvršio samoubistvo.

- Marina M. (50) je ubijena u noći 5. februara u selu Trešnjevica kod Paraćina, kada su je ubili sin i ćerka njenog partnera, Marko P. (23) i Milica P. (27).

- Nevena Bekić (20) ubijena je 10. februara kada ju je njen suprug policajac Đorđe P. (28) ubio hicima iz pištolja, a zatim presudio sebi.

- Za ubistvo u Donjem Tavankutu se saznalo tek nakon hapšenja nasilnika. Miroslav P. (45) je uhapšen 14. februara zbog teškog ubistva. On je sekirom ubio Mariju J. (65), sa kojom je dugo bio u vezi, a zatim je njeno telo zakopao u pod sobe u kući.

- Dragana P. (54) ubijena je 15. februara od strane svog partnera Aleksandra D. (58) koji je upucao nju, a zatim i sebe. Aleksandar je ubio partnerku u stanu njegove majke na Voždovcu.

- Maloletnik Lj. B. (17) je uhapšen u srednjoj školi u Bačkoj Topoli, nakon što je raspisana policijska potraga za njim. Policija je tragala za njim zbog sumnje da je ubio svoju tetku Stanku M. (65).

- Miloš N. (25) je 21. februara nasmrt pretukao pastorku (2) u kući u Zaječaru. Devojčica je preminula u Domu zdravlja.

- Sanja M. (47) je ubijena 5. marta u jutarnjim časovima nasred ulice u Pirotu, kada ju je Miroslav Marković (55) upucao. On je osuđivani progonitelj, a žrtva ga je više puta prijavljivala.

- Andrea K. (35) je nasmrt pretučena 27. marta od strane svog partnera Bojana M. (46). Policija je u Bojanovom stanu zatekla telo žene sa vidnim povredama i tragovima prebijanja. Ona je majka petoro dece.

- Druga devojčica ubijena ove godine je Nevena P. (16) iz Ripnja, koju je ubio komšija i prijatelj Stojan Ilić (38).

- Danicu N. (75) je sin tukao čekićem, zbog čega je sa teškim povredama prevezena u bolnicu. Ona je podlegla povredama i preminula 29. marta.

- Goran R., pukovnik u penziji, ubio je u noći 26. aprila majku u Rumi, a potom izvršio samoubistvo.

- Gordanu D. (56) je 26. aprila uveče ubijena, kada ju je nasmrt izbo partner Saša I. zvani Kapetan (46). Ona je njega više puta prijavila za nasilje.

- Vest koja je zbog pucnjave u školi i masakra u Mladenovcu promakla javnosti je ubistvo u Staroj Pazovi. Muškarac star 82 godine usmrtio je iz vatrenog oružja suprugu staru 71 godinu a potom izvršio samoubistvo.

- Telo R. J. (52) iz Jagodine nađeno je na periferiji Ćićevca kod Kruševca, u kući M. Đ. (63), s kojim je navodno bila u emotivnoj vezi, a koji je i osumnjičen za njenu smrt. Uhapšena su i braća njenog partnera, zbog sumnje da su mu pomogli u zločinu.

- V. R. (34) je 8. maja ubio svoju bivšu partnerku I. R. (27), pa sebe. Ona je nedavno prijavila nasilnika i on je imao zabranu prilaska.

Mafijaške likvidacije

Sa druge strane, kada su u pitanju mafijaške likvidacije, od početka godine se u Srbiji dogodila jedna - ubistvo Ranka Radoševića Eskobara. On je ubijen 9. marta u kafiću na pumpi u Rušnju. Za njegovo ubistvo su uhapšena trojica muškaraca i dve devojke, od kojih je jedna maloletnica.

U januaru ove godine je ubijen i Jovan Janićijević, vlasnik menjačnice u Novom Sadu.

Na sastanak sa ubicom je poneo dve torbice sa novcem, od kojih je jednu, kako se sumnja, ubica uzeo i pobegao. Uhapšen je nakon nekoliko dana na granici Nemačke i Austrije.

Pored svih navedenih zločina, u Srbiji su se tokom prva četiri meseca desila još dva ubistva koja nisu povezana sa porodičnim nasiljem ili mafijaškim obračunima.

Naime, 7. marta, P. B. (28) iz Apatina uhapšen je zbog surovog ubistva starice Bosiljke Miljanović (83) u njenoj porodičnoj kući.

Nesrećna žena je zaklana nožem, a po razbacanim stvarima po celoj kući pretpostavlja se da je motiv ovog zločina razbojništvo.

Mesec i po dana kasnije, tačnije 22. aprila, u pančevačkom naselju Margita došlo je do teškog ubistva kada je muškarac D. D. (64) usmrtio nožem staricu S. J. (77) zbog komšijskih razmirica.

Sve su češće vesti na stupcima crne hronike u kojima su glavni akteri maloletnice. Bilo je pucnjava u Beogradu i u drugim gradovima širom Srbije, kao i navijačkih tuča i obračuna. Ipak, u poređenju sa prethodnim godinama, incidentni su vidno smanjeni.

Da mafijaške likvidacije nisu bile učestale ove godine u našoj državi je dobra vest, ali kada se postavi paralela sa drugim strašnim zločinima koji su se dogodili - uznemirujući su podaci koliko je nasilje sveprisutno i sve više eskalira među građanima.

To pokazuju i dešavanja nakon pucnjave u školi.

Veličanje masakra i najavljivanje novih tragedija

Nakon nezapamćene tragedije u školi na Vračaru, vesti o incidentima u kojima pojedini, a često i deca, ismevaju masakr i najavljuju novi, samo su se nizale.

Deca su donosila plastične pištolje u školu, pravili su spiskove "za odstrel", oponašajući dečaka ubicu (13), podržavali su strašan masakr, umesto da iz njega nauče i saosećaju se sa vršnjacima.

- Napraviću masakr kao onaj u Mladenovcu - rekao je jedan muškarac u pozivu policiji.

Srećom, on je ubrzo pronađen i uhapšen. Ovo je samo jedan od brojnih primera pojave agresije, govora mržnje i pretnji, nakon velikih tragedija koje su na desetine porodica zavile u crno, pa i celu Srbiju.