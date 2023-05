ŠOKANTNE BROJKE! ČAK 927 MALOLETNIKA POČINILO KRIVIČNO DELO TOKOM 2022. GODINE! Kosta nije jedini: Dvojica izvršila ubistvo!

Tokom prošle godine podnete su 754 krivične prijave, kojima je obuhvaćeno skoro 1.000 maloletnika i dece, procesuirani su čak i zbog otmica, zlostavljanja, mučenja,prinuda i ugrožavanja sigurnosti, podaci su Odeljenja za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Trinaestogodišnji dečak, koji je 3. maja počinio masakr u školi na Vračaru, kao i njegov vršnjak koji je prekjuče u jednom selu nadomak Zrenjanina sekirom teško povredio svog prijatelja (17) i njegovu majku, koji se bore za život, nažalost, nisu jedini maloletnici koji su počinili teško krivično delo.

Deca koja su počinila ove jezive zločine uznemirila su javnost i otvorila mnoga pitanja u našem društvu.

Seksualna zlostavljanja

Iako se zlodelo kakvo je počinio učenik sedmog razreda OŠ „Vladislav Ribnikar“ nikada ranije nije desilo u Srbiji, statistika o deci počiniocima krivičnih dela nije ohrabrujuća, a on nije jedini maloletni ubica u našoj zemlji.

Prema podacima Odeljenja za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, tokom 2022. godine podnete su ukupno 754 krivične prijave, kojima je obuhvaćeno 927 maloletnika i dece.

- Zločin koji je počinio dečak u školi na Vračaru jeste najmonstruozniji, ali ako pogledamo podatke od prošle godine, dva maloletnika su izvršila ubistvo, dok su 24 oštećenima nanela teške povrede. Sedmorica maloletnika učestvovalo je u tučama, a 23 je dobilo krivičnu prijavu za nanošenje lakih povreda - između ostalog se navodi u statistici ovog tužilaštva.

Tokom prošle godine maloletnici su procesuirani čak i zbog otmica, zlostavljanja, mučenja, prinuda i ugrožavanja sigurnosti. Protiv 10 maloletnika podnete su krivične prijave za krivično delo protivpravnog lišenja slobode.

- Jedan maloletnik se tereti za otmicu, dok čak 17 delinkvenata ima prijavu za prinudu. Za zlostavljanje i mučenje teretilo se 12 maloletnika - piše u izveštaju, a 21 maloletnik se tereti za ugrožavanje sigurnosti.

- Petorica maloletnika ima na teretu silovanje, dok njih šest ima obljubu nad detetom. Trinaest maloletnika se tereti za nedozvoljene polne radnje, a pet za polno uznemiravanje.

Maloletni prestupnici ubedljivo su najbrojniji kada je reč o krađama, gde ih ima čak 185, a za teške krađe krivičnu prijavu dobilo je 125 mališana.



Prijave

Čak 71 odgovara za nasilničko ponašanje

Sedmoro delinkvenata dobilo je prijavu za napad i sprečavanje službenog lica u vršenju dužnosti.

- Statistika pokazuje i da čak 71 maloletnik ima prijavu za nasilničko ponašanje, dok samo jedan na sportskim priredbama ili javnom skupu. Čak pet maloletnika je kod sebe imalo oružje i eksplozivne materijale.

Pojačani nadzor i dom

- Što se tiče nedozvoljene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, za to se tereti 37 maloletnika, a za neovlašćeno držanje prijava ide za 173 maloletnika. S druge strane, 18 maloletnika je dobilo prijavu jer su uživaoci opojnih droga - stoji između ostalog u statistici.

Viši sud u Beogradu tokom 2022. doneo je šest rešenja o izrečenim merama prema maloletnim prestupnicima.

- Rešenje o izrečenim merama upozorenja sudski ukor doneto je prema 54 maloletnika, a posebne obaveze prema 98 maloletnika. Kada je reč o rešenju pojačanog nadzora od strane roditelja ili staratelja, rešenje je doneto prema 20 maloletnika, a od strane organa staratelja prema 44 prestupnika - navodi se u statistici.

Imamo i 52 maloletnika koja su upućena u vaspitno-popravni dom, i to rešenjem o zavodskim vaspitnim merama.

- Presuda o kazni maloletničkog zatvora doneta je prema dva maloletnika, dok je rešenje o određenju pritvora doneto prema 39 delinkvenata - stoji između ostalog u statistici Odeljenja za maloletnike, gde se dodaje:

- Rešenje o obustavi postupka kad nije celishodno izreći maloletniku kaznu ili vaspitnu meru doneto je prema 49 prestupnika.

Advokat Zora Dobričanin

Moj predlog je da nemagranice za maloletnike



Advokat Zora Dobričanin je za Kurir objasnila koje su opcije za kažnjavanje maloletnika.

- Sigurno su tačne ove činjenice koje se nalaze u takozvanoj zoni komfora i to su osobe do 14 godina. Ako imamo 6.000 ovih od 14 do 18 i još polovinu krivičnih dela koja ne ulaze u ovu statistiku i koja stoje u toj zoni komfora. Oni su uradili to, ali ne ulaze u statistiku i ne sankcionišu se. Zato postoji ova tendencija da se spusti granica do 12 godina. Moj predlog je da nema granice - kaže Dobričaninova, koja dodaje:

- Imamo pravo da uvedemo nultu toleranciju i da ne postoji starosna dob koja određuje krivičnu granicu.

Izvrše 6.000 imovinskih delikata godišnje

Jasmina Puhača, zamenica načelnika Odeljenja u službi za suzbijanje kriminala u MUP, rekla je za Kurir da se stiče utisak da nema kontrole nad ovakvim dešavanjima u poslednje vreme.

- Trend se poslednjih desetak godina promenio. Imovinski delikti beleže ustaljeni trend, a imate ukupno oko 6.000 krivičnih dela koje izvrše maloletnici. Iz godine u godinu krivičnih dela sa elementima nasilja ima od 800 do 1.000. Ako uporedimo ovaj period u odnosu na isti period u toku prethodne godine, statistički se beleži pad maloletničkog kriminala. Ovi slučajevi nisu ohrabrujući, ali generalno ne možemo govoriti o porastu kriminala - kaže Puhača.

