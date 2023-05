SLAVICU NIJE UBIO U AFEKTU: Veštak jasan na suđenju taksisti Radanu Vasiljeviću - treba da se leči

Okrivljeni ima upadljive "skokove" od ljutnje do besa, promenljive emocije, ljubomoru, sve je to kod njega bilo prisutno, ali ne može se reći da je krivično delo izvršio u afektu.

Ovo je danas na suđenju Radanu Vasiljeviću za teško ubistvo supruge Slavice u decembru 2021. godine u kući u Žarkovu, u Višem sudu u Beogradu kazao sudski veštak doktor Milivoje Pantić.

On je veštačio Vasiljevića i objasnio da nije prilikom izvršenja zločina nije bio u patološkom afektu, jer se seća pojedinosti.

- Patološki afekat je trenutan, a njegovo mučenje žene je trajalo satima od 22 časa uveče, pa celu noć do 12.30 sutradan - kazao je doktor Panić.

On smatra da Vasiljević, bez obzira što je posle zločina sebi prerezao vene, nije zaista hteo da se ubije:

- Kada ga je tužilac pitao zašto se nije ubio, on je odgovorio: "Nož je bio tup". Pa zašto onda nije potražio drugi nož? On jeste tada imao emocije žaljenja, kajanja, plakao je..., ali sve su to bile organizovane radnje. To rezanje vena nije bio pokušaj suicida, već je u sklopu reakcije svega toga što je uradio - naveo je veštak.

Na ove reči Radan vasiljević je kazao da je mali nož kojim je sekao levu ruku bio tup, pa je otišao u kuhinju i uzeo drugi nož, kojim je isekao desnu ruku.

- Ja nijednog trenutka nisam hteo da ubijem Slavicu. Posle toga sam samo razmišljao, kako ću sebi da oduzmem život. Sramota me je što sam živ. Sad bih ovog momenta mogao da se ubijem - rekao je Vasiljević u sudnici.

Na pitanje sudije šta kaže na ovo, veštak Panić je kratko rekao: "Potrebno mu je lečenje".

Vasiljević je inače bio ljubomoran na suprugu Slavicu i optuživao je da ga vara. Nekoliko dana pre ubistva izbacio je iz kuće, a to veče je došla da razgovaraju. On je cele noći tukao, mučio, vezao, sekao joj kosu, jer je negirala njegove tvrdnje da ga vara i optuživao je da laže. Kako je sam priznao iznoseći odbranu nožem joj je isekao garderobu. Kad je sutradan htela da ide na posao, on joj nije dao, jer su se videle modrice po glavi, a pošto je insistirala zgrabio je nož i tri puta je ubo u telo. Ona je pala i preminula. Vasiljević je tada prekrio ćebetom, napisao oproštajno pismo, nazvao sina u Nemačku i rekao šta je uradio, zatim sebi isekao vene, legao pored Slavice i kako je kazao, čekao da umre. Policija je došla u kuću i uhapsila ga.

Autor: