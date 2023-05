UBICA ŠKALJARCA U ZATVORU GUTAO ŽILETE I UPALJAČ!? Šokantne tvrdnje na suđenju Kragujevčaninu u Zadru!

Duško Tanasković (29) iz Kragujevca, kom se u Hrvatskoj sudi zbog sumnje da je 25. avgusta prošle godine na Pagu ubio državljanina Crne Gore Gorana Vlaovića (39), u pritvoru u Zadru je progutao žilete i upaljače!

Tanasković je, podsetimo, na početku suđenja izjavio da nije kriv, a njegova odbrana tvrdi da on boluje od paranoidne šizofrenije. Međutim, da je Kragujevčanin koji se sumnjiči da je Vlaovića, bliskog škaljarskom klanu, sačekao ispred jedne diskoteke na plaži Zrće i pucao mu u potiljak, duševno oboleo, demantovali su sudski veštaci.

Nelogičan nalaz

- Nelogičan je nalaz psihijatara, moj klijent boluje od paranoidne šizofrenije. Nalaz i mišljenje psihijatara se ne uklapa u njegovu bolest. Zbog čega bi, ako nije tako bolestan prema dokumentaciji Zatvora u Zadru, gutao umotane žilete i upaljače? - pitao je, prema pisanju hrvatskog portala Slobodnadalmacija njegov branilac, advokat Vinko Gulišija.

Zastupnik optužbe Ivica Škara, odgovorio je da "činjenica da je Tanasković žilete obmotao selotejpom govori o njegovom planiranom ponašanju da bi sebi naneo minimum povreda, što se najčešće u takvim situacijama radi da bi se došlo u bolnicu".



Misica nije videla ubistvo Popili smo šampanjac i otišla sam kući Pred sudom je ranije pročitan i iskaz koji je dala Dragana Banić, bivša misica i devojka ubijenog Gorana Vlaovića, s kojim je boravila na Pagu. Ona je, navodno, ispričala da u trenutku pucnjave nije bila pored njega. - Te večeri smo izašli u klub "Noa" oko ponoći. Bili smo za gornjim stolom pored DJ-a, a u jednom trenutku nas je neko iz kluba počastio šampanjcem. Otišla sam u stan oko 3.40 sati, jer sam bila umorna, ali je oko šest sati naš prijatelj pokucao na vrata mog stana. Vikao je da Goran leži ispred kluba. Govorio je nepovezano. Otrčala sam tamo i videla Gorana kako leži u krvi. Nije mi bilo dobro, pitala sam da li mogu da odem sa njim u Hitnu, ali su mi rekli da ne mogu jer ima puls i diše. Krenuli smo prema Zadru, gde sam na kraju morala da prepoznam njegovo telo - svedočila je navodno ona.

Inače, državljanina Srbije u sud policija sprovodi u pancir-prsluku i vezanog lisicama. On nije detaljno iznosio svoju odbranu do sada, a veštaci su prethodno naveli da je u vreme ubistva na Pagu, bio pod dejstvom kokaina i lekova, ali da to nije uticalo na sposobnost da shvati svoje postupke.

Bolnički lečen

- U više navrata bio je bolnički lečen. Povodi su bili uglavnom problemi s kontrolom agresije, ali su opisane i neke psihotične epizode kraćeg trajanja i koje mi ne možemo da negiramo, ali možemo da ih objasnimo. S obzirom na njihovo trajanje i opise u medicinskoj dokumentaciji, one mogu biti u okviru bazičnog poremećaja ličnosti ili kao reakcija na konzumaciju nedozvoljenih sredstava. Među tim se sredstvima u dokumentaciji spominje lek koji u terapijskim dozama služi za suzbijanje nekih nuspojava, a kod nekontrolisanog uzimanja može doći do razvoja psihotičnih sindroma. Iz dokumentcije je vidljivo da je vođen uz različite psihijatrijske dijagnoze, sve smo to proučili i uzeli u obzir - rekli su veštaci.

