OBELEŽAVA SE NACIONALNI DAN SEĆANJA NA ŽENE ŽRTVE NASILJA: Statistika u Srbiji od početka godine PORAŽAVAJUĆA: Ubijeno 17 od početka godine

Srbija obeležava 18. maj, Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja.

U četiri mesta Srbije za tri dana desilo se sedam ubistava žena. Životi su im oduzeti u porodičnom nasilju u periodu od 16. do 18. maja. Na crnoj mapi gradova tada su se našli Velika Plana, Kanjiža, Čačak i Beograd. Sve to je bilo 2015. godine, zbog čega se danas obeležava Nacionalni dan sećanja.

"Nažalost i ovu godinu dočekujemo sa velikim brojem ubijenih žena do današnjeg datuma - 15 žena i dve devojčice nastradale su u porodično-partnerskom nasilju. Vidimo da nam se taj broj povećava. Koliko god da smo bile ponosne na samom početku na primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a broj žrtava se stvarno smanjivao - vidimo da je do 2020. godine bilo 20 ubijenih žena na godišnjem nivou - već prošle godine broj ubijenih bio je 26, od čega 25 žena i jedna devojčica. Evo, sada do maja ih je ukupno 17", rekla je advokatica i predstavnica Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović.

Na juče održanoj konferenciji istakla je da je broj prijavljenih slučajeva nasilja od ukupnog broja nastradalih bio tri.

"To su Pirot, Leskovac i sada Novi Sad. U svim ostalim primerima nasilje nije prijavljeno, ali kada čitate medijske izveštaje, vi možete da zaključite da su znali: okolina žrtve, porodica, prijatelji, rodbina... ", kaže navodeći da je u slučaju da nasilje prijavi treće lice povećan rizik za žrtvu.

Objašnjava da u tom slučaju nadležnima treba reći da ne postoji saglasnost žrtve "da bi institucije znale da postoji povećan rizik".

Ocenjuje i da u jednom skorašnjem slučaju femicida institucije nisu postupile kako treba, zbog čega od najvišeg zakonodavnog tela, Narodne skupštine, traže da se održi javno slušanje.

Na konferenciji je istaknuto i pitanje lične odgovornosti, kao jedna od mera prevencije femicida.

"Mi smo davno, pre više od decenije, zbog slučaja femicida u Jagodini, inicirale da Zaštitnik građana radi ovo što radi danas: da sprovodi postupke kontrole rada institucija u slučajevima femicida. Ali ono što je ograničenje Zaštitnika jeste da može da ispituje rad javnih službi (zdravstvenih ustanova, policije, centra za socijalni rad), ali ne i rad sudija i tužilaštva. Mi u poslednje vreme vidimo da se femicidi i ubistva dece dešavaju pogrešnom procenom i propustima sudija i tužilaca.

Ističe da postoje rešeni slučajevi, gde se postupalo ispravno, te da se i oni broje.

U vezi sa ovogodišnjom tragičnom statistikom i posebno tragičnim danima maja, zbog kojih je pokrenuta akcija razoružavanja građanstva, dodaje i jedan podatak koji se oslanja na taj kontekst.

"Od 17 slučajeva ubistava pet je bilo izvršeno oružjem. Isto je bilo prošle godine. Otprilike jedna trećina žena se ubije iz oružja, manjim delom legalnim", navela je.

Stanojević: Pravosuđe da dâ konačnu reč

O poraznim ovogodišnjim podacima razgovarali smo i sa koordinatorkom Sigurne kuće u Beogradu Vesnom Stanojević. U razgovoru za Telegraf.rs rekla je da bi o uvođenju mera odgovore trebalo da daju predstavnici pravosuđa.

"Ne mora to da bude Lex specialis. Palo mi je na pamet jer je u mnogim situacijama u ovoj državi donošen jedan takav propis da bi se nešto zaustavilo. Može da se zove kako god hoćete. Ali bitno je da se kaže da će od danas biti ovako i onako. Onaj ko pokuša... ići će na robiju doživotno", navodi mogući načina za rešavanje problema.

Ističe i da je jedna od otežavajućih okolnosti to što se žrtve nasilja boje da prijave.



U vezi sa time da li je moguće "prepisati nečiji recept", odgovara da je teško analizirati uspeh drugih zemalja u rešavanju ovog problema.

"Ne znam da li je neka zemlja imala slično iskustvo zato što u principu zemlje pogotovo u okruženju ne daju te podatke", ističe.

Povodom Dana sećanja na žene žrtve, kaže da su ovogodišnji podaci za prvih pet meseci već poražavajući.

" Dan je sećanja na ubijene žene, a sada je ponovo 17 žena... To ne može da se zaboravi. Pazite, sedam žena!"

