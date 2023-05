Džonić ponovo tražio dozvolu da se obrati sudu: Evo šta je rekao o trostrukom ubistvu rođaka u Moravcu

Sudija Višeg suda Mirko Drašković zakazao je za 6. jun iznošenje završnih reči, pošto je odbio predlog odbrane okrivljenog da se urade dodatna veštačenja njegovog zdravstvenog stanja i antropološko veštačenje

Dokazni postupak u sudskom postupku protiv penzionisanog vatrogasca Gorana Džonića iz Moravca okrivljenog za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca završen je danas u Višem sudu u Nišu saslušanjem balističara, neuropsihijatra i svedoka Gorana Arizanovića.

Okrivljeni je i na ovom ročištu negirao krivicu i žalio na loše zdravlje.

Veštak Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku Dragan Savić potvrdio je u svom iskazu da je tokom veštačenja ustanovljeno da su sve četiri čaure i četiri projektila ispaljeni iz pištolja marke „bereta“ kalibra devet milimetra, koji je na suđenju priložen kao dokaz.

Savić je takođe kazao da je bilo moguće da se na cev pištolja narežu naviju i stavi cev koja bi prigušili pucnji.

Džonić je u jednom trenutku dok je Savić svedočio reagovao i zatražio reč od sudije.

„Ne mogu više da ga slušam, ja nisam ubica, ja nisam nikoga ubio“, istakao je Džonić.

On se tokom suđenja žalio da je lošeg zdravlja i da sve slabije i sve slabije vidi, zbog čega je njegova advokatica zatražila dopunske preglede lekara kako bi bilo utvrđeno da li je sposoban da prati suđenje.

Doktorka Marija Panić, predstavnica komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu rekla je da bi lekari te zdravstvene ustanove bili obavešteni da se nakon obavljenog veštačenja u Beogradu psihičko stanje okrivljenog značajno pogoršalo.

Panić je na pitanje advokatice okrivljenog da li je dijabetes od kojeg je Džonić oboleo mogao da utiče na njegovo psihičko stanje odgovorila da bi uticao na njegovo funkcionisanje i fizičko stanje, ali ne na psihičko.

„On je bio kod nas na pregledu 12 dana. Za to vreme je sa lekarima bio saradljiv i pristojan, ali smo imali zapažanja ostalih zaposlenih da je imao izvesne agresivne tendencije na njih“, izjavila je Panić.

Svedok Goran Arizanović potvrdio je u svom iskazu da je Goran Džonić nekoliko meseci pre ubstva Đokića zatražio od njega najpre alat za narezivanje navoja, a potom i da mu nareže metalnu cev.

„On je probao da sam to uradi, pa pošto je navoj ispao kriv došao je da mu to popravim. Imam puno posla u radionici, tako da nisam zapamtio zbog čega mi je to tražio“, kazao je Arizanović.

On je, pregledom pištolja „berete“, rekao da bi metalna cev koju je on narezao mogla da bude ona koja se nalazi na „bereti“.

Sudija Višeg suda Mirko Drašković zakazao je za 6. jun iznošenje završnih reči, pošto je odbio predlog odbrane okrivljenog da se urade dodatna veštačenja njegovog zdravstvenog stanja i antropološko veštačenje.

Advokatica Stojanke Đokić, majke ubijenog Gorana Đokić, kazala je po završetku ročišta da je zadovoljna brzinom suđenja i rekla da očekuje da Džonić bude osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu, odnosno da dobije doživotnu zatvorsku kaznu.

Goran Đokić,vlasnik menjačnice, njegova supruga Gordana i ćerka Lidija, nestali su 26. septembra 2021. godine kada su se iz Moravca, nakon posete Goranovoj majci Stojanki, vraćali u Aleksinac. Njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra iste godine u ataru sela Moravac dok je njihov „folksvagen pasat“, koji je takođe zapaljen, zatečen nedaleko od Tešice.

Više javno tužilaštvo tereti Džonića za teško ubistvo, ali i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Smatra se da je Džonić rođake likvidrao iz koristoljublja jer je na imanju njegovog sina Stefana i u njegovoj kući pronađen novac za koji se veruju da su ukradeni iz automobila Gorana Đokića.Jedan deo nađen je u dvorištu kuće njegovog sina, drugi u usisivaču, a deo koji nedostaje, osumnjičeni za trostruku likvidaciju navodno je iskoristio da vratio dug od 8.000 evra.

