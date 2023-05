OSETILA SAM MIRIS SPALJENE KOŽE! Žrtva Barbi nadrilekarke svedočila o UŽASU KOJI JE PROŠLA ZBOG TRETMANA

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je ispitivanjem svedoka nastavljeno suđenje Olgici Markanović i Jasmini T. povodom optužbi da su neovlašćeno preduzimala estetske zahvate na pacijentima.

Svedok Ljiljana Ž. ispričala je kako joj je Jasmina T. tretirala jedan deo nosa i područja ispod oka sa leve strane, precizirajući da je to trajalo manje od dva minuta. Rekla je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju i ne ističe imovinsko-pravni zahtev, te da ne zna zašto se Tasićeva nalazi na optuženičkoj klupi i smatra da joj nije nanela povrede.

Sa druge strane, oštećena je rekla da se u odnosu na Markanovićevu pridružuje krivičnom gonjenju i ističe imovinsko-pravni zahtev.

Odgovarajući na pitanja sudije, Ljiljana Ž. je navela da je dva puta radila tretman kod nadrilekarke Markanovićeve, te nakon prvog puta nije bila zadovoljna izgledom nosa zbog čega je odlučila da ponovi tretman.

Drugi put je, kako je kazala, bilo bolnije i agresivnije u odnosu na prvi put, kao i da su kraste bile tamnije, a i da je tada tokom tretmana osetila miris paljenja kože.

Oštećena je nakon tih tretmana bila kod brojnih doktora dermatologije i plastične hirurgije, koji su joj rekli da joj je koža nosa istanjena zbog tog tretmana. Sledeće suđenje zakazano je za 13. jun, za kada su takođe pozvani svedoci.

Optužnim predlogom optužene se terete da su počinile teško krivično delo protiv zdravlja ljudi u saizvršilaštvu na štetu 18 oštećenih pacijenata.

U saopštenju tužilaštva se precizira da se proširenim optužnim predlogom Markanović i Tasić terete da su od januara 2020. godine do 6. februara prošle godine u salonu "Tayas" izvodile hirurške procedure i to invanzivnom primenom sredstva "O2 No Needle Mesotherapy - Beauty Macine - Skin energy Activation Instrument", uz korišćenje injekcija lokalne anestezije ''lidokain-hlorid" koje je davala okrivljena O.M, a zbog čega je 18 pacijenata imalo teške telesne povrede.

Tužilaštvo je predložilo sudu da nakon održanog glavnog pretresa Markanović osudi na pet godina zatvora, a njenu pomoćnicu Tasić na kaznu zatvora od godinu i po dana.

Pre proširenja optuženja tužilaštvo je tražilo za Markanovićevu tri godine zatvora, a za Tasićevu godinu dana.

One se takođe terete da su od 1. maja 2020. godine do 1. marta prošle godine u neregistrovanom "medicinsko-estetskom centru Tayas" u Beogradu u ulici Driničkoj br. 8 a neovlašćenom i nepravilnom upotrebnom sredstva "plazma pen" prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih u vidu dubokih opekotina drugog i trećeg stepena.

Istovremeno su koristile injekcije lokalne anestezije koje nisu odobrene ("lidokain - hlorida"), koje su bile rizične po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije, a zbog nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, kao i same primene uređaja "plazma-pen" zbog korišćenja struje.

Markanović je nakon hapšenja na saslušanju u tužilaštvu negirala da se bavila nadrilekarstvom, odnosno medicinskim zahvatima za koje nema licencu. U svojoj odbrani pred tužiocem ona je tvrdila da su usluge koje je pružala pacijentima bile kozmetičke prirode i da se nije predstavljala kao stručnjak iz oblasti medicine.

Autor: