'MERCEDESOM' GURAO POLICAJCA Evo kolika kazna preti BAHATOM beogradskom ginekologu

M. B. (51), poznatom ginekologu, koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i koji je, kako je saopšteno, bio pozitivan na kokain, preti kazna zatvora.

Kako se sumnja, on se sinoć oko 20 i 30 sati, na raskrsnici Ulice Milentija Popovića i Bulevara Zorana Đinđića, oglušio o naređenje saobraćajnih policajaca, koji su preusmeravali saobraćaj zbog održavanja javnog okupljanja, a potom automobilom marke "mercedes" kojim je upravljao krenuo na policijskog službenika i odgurivao ga

Protiv osumnjičenog će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave jer je odbio alkotestiranje, dok je droga testom utvrđeno da je pozitivan na kokain.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Za ovo delo zaprećena je kazna od 3 meseca do 10 godina.

U međuvremenu, pojavio se i snimak njegovog bahaćenja: