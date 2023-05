'NAŠE DETE LEŽI TAMO NEGDE, A ON JE POBEGAO' 5 meseci od zločina Ivanin ubica je i dalje na slobodi: Samo Bog će mu suditi

"Ubici naše Ivane samo će Bog suditi", slomljeno priča Miodrag Krivokapić, stric studentkinje Ivane Krivokapić (26) koja je svirepo ubijena 23. decembra 2022. godine u stanu na Zvezdari. Muškarac koji je osumnjičen za brutalno ubistvo, Jetmir Gočaj (24) već pet meseci izmiče nadležnim organima dve države.

Ivana Krivokapić (26) pronađena je mrtva u iznajmljenom stanu na Zvezdari nakon što se danima nije javljala najbližima.

Zabrinuta braća otišla su do stana u kojem je živela tog 24. decembra prošle godine. Kako im niko nije otvarao vrata, kroz prozor terase ugledali su mrtvu sestru u ležećem položaju na krevetu.

Ubrzo nakon toga, uz pomoć policije razvalili su vrata i zatekli jezivu scenu - Ivana je ležala na krevetu, otkopčanih pantalona i podignute bluze. Na osnovu stanja tela i promena pretpostavlja se da je Ivana ležala mrtva četiri ili pet dana.

Ipak, u tom trenutku nije bilo zvanično potvrđeno da je reč o ubistvu, već se radilo o sumnjivoj smrti.

Beživotno telo zaključano u stanu bez ključa, skinuta ogrlica sa vrata nesrećne devojke, otkopčane pantalone, bez premetačine u stanu - sve ovo budilo je sumnju kod policije koja je pokrenula istragu i nestrpljivo čekala rezultate obdukcije koja je trebalo da otkrije kako je Ivana preminula.

Od tužnog prijatelja do ubice

U međuvremenu, Jetmir Gočaj, koji se predstavljao kao Ivanin prijatelj iz Crne Gore, objavljivao je njihove zajedničke fotografije i emotivne oproštajne poruke na društvenim mrežama.

Međutim, šok je usledio nekoliko dana kasnije kada je otkriveno da je upravo on osumnjičen za brutalno ubistvo.

Od tog dana, Jetmir briše sve objave sa društvenih mreža i nestaje bez traga. Sumnja se da je istog dana, kada je ubio nesrećnu devojku, napustio Srbiju.

S obzirom na to da je državljanin Crne Gore, za njim je 16. januara raspisana međunarodna poternica. Ali prekasno, osumnjičeni za zločin je već uveliko bio van granica Srbije. Od tog dana. pa sve do danas, Jetmir Gočaj, osumnjičeni za ubistvo mlade devojke šeta na slobodi!

- Naše dete leži gore, tamo negde, a on je "utekao". Našu Ivanu ništa neće vratiti, ali njen ubica je na slobodi - rekao je neutešni stric.

"Ovo je planirano ubistvo"

Dobrivoje Radovanović, kriminolog ispričao je za "Blic" da sve ukazuje da je Ivanina smrt isplanirana, ovo stravično ubistvo planirano već duže vreme, te da je Jetmir imao pomoć prilikom bekstva.

- Teorijski gledano, mogao je da promeni dokumenta i lični opis. Čim ga ovako dugo nema i uspeva da pobegne ispod radara policije, znači da je ubistvo planirano. Morao je da ima pomoć, na koji način, to mi ne možemo znati... Ko zna koliko slučajeva ubistva se dešavalo, a da izvršilac ne bude nađen - navodi Radovanović.

Ko je Jetmir?

Jetmir Gočaj je poreklom iz sela Vusanje kod Gusinja. On je planinarski vodič, a upravo pomoću njegovog posla je upoznao Ivanu. On je na društvenim mrežama objavljivao kako su se on i Ivana upoznali na Prokletijama.

Na njegovom Fejsbuku se mogu videti fotografije sa brojnih planinarskih tura, a zbog toga su se pojavili i navodi da se Jetmir krije među planinama, s obzirom na to da dobro poznaje teren.

