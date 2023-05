Pet meseci od svirepog ubistva Ivane na Zvezdari: Ni traga od Jetmira za kojim je raspisana poternica

Telo Ivane K. (26) pronađeno je 24. decembra u iznajmljenom stanu na Zvezdari. Bio je to šok za braću koja su je pronašla, a na njena vrata došli su jer se četiri-pet dana nije javljala na telefon. Njen ubica je, pet meseci kasnije, i dalje na slobodi.

Ivanina braća došla su iz Pančeva da provere šta se dešava sa njihovom sestrom, ali nisu mogli da uđu u stan. Pozvali su policiju, a u stan u prizemlju ušli su kroz prozor. Tamo su zatekli Ivanu sa povredama na vratu i rukama, a lekari su konstatovali smrt.

Njen stan bio je zaključan iznutra, te se od starta pretpostavljalo da je, ukoliko je slučaj o ubistvu, ubica Ivanu poznavao, da ga je ona pustila u stan, a on nakon izvršenog zločina izašao i zaključao ili izašao kroz prozor. U stanu nije bilo tragova premetačine, a jedina stvar koja je nestala bili su ključevi.

Ivani su sa vrata bila pokidana dva lančića koja su ostavljena na komodi, a pored nje je pronađen mobilni telefon sa maskom, kao i kožni rokovnik. U tom momentu smatralo se da bi povrede na prstima i rukama mogle da ukažu na to da se Ivana od nekoga branila.

25. decembar 2022. - Komšije čule buku

Dan nakon što je pronađeno telo devojke, komšinica koja živi tačno iznad stana u kojem se desio zločin rekla je da se u sredu, 21. decembra, iz Ivaning stana čula lupnjava i glasovi.

Ona je dodala da mora da su i ostale komšije to čule, a da je njena ćerka o tome dala izjavu policiji.

Nije poznato zašto niko od stanara zgrade te večeri nije proverio šta se dešava, a jedan od razloga mogao bi da bude što se iz drugog stana u prizemlju, kako je ispričala komšinica, "često čuje buka i muški glas koji konstantno viče".

27. decembar 2022. - Sahranjena Ivana

Kada su objavljeni prvi rezultati obdukcije pokazali su da Ivana Krivokapić nije nasilno ubijena, a čekalo se na toksikološke nalaze. Takođe, Ivanin telefon poslat je na veštačenje.

Ivana je istof dana sahranjena na groblju u Lovćencu.

U momentu kada se porodica poslednji put opraštala od nje, njena smrt vodila se kao sumnjiva.

30. i 31. decembar 2022. - Utvrđeno da je Ivana ubijena

Po prijemu nalaza obdukcije sa toksikologijom, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv NN lica zbog ubistva Ivane Krivokapić.

Sumnjalo se da je nepoznato lice Ivanu lišilo života tako što ju je ugušilo davljenjem.

Tada je počela potraga za nepoznatim počiniocem ubistva, a verovalo se da je u pitanju Ivanin poznanik i da ga je ona pustila u stan, a da je on vrata nakon zločina zaključao sa spoljne strane i pobegao, s obzirom na to da nadležni organi ni nedelju dana nakon zločina nisu pronašli ključ.

Policija je obavila razgovor sa njenim prijateljima i drugaricama, kako bi saznali da li joj je neko pretio ili bio zaljubljen u nju, te da tako pokušaju da otkriju ko je osumnjičeno NN lice. Uz to su pregledani snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada, kako bi policija videla ko je ulazio u Ivanin stan.

6. januar 2023. - Policija na tragu ubice

Početkom januara rađena su veštačenja baznih stanica mobilnih telefona, a na taj način trebalo je da se utvrdi ko je bio pored devojke u trenutku smrti.

Takođe je rađeno na upoređivanju DNK tragova sa bazom podataka. Policija je u tom momentu verovala da je na tragu još neidentifikovanog ubice.

U međuvremenu su saslušani Ivanini prijatelji koji su rekli da ona nije dobijala pretnje i da ne sumnjaju na nekog iz njenog okruženja ko bi mogao da bude eventualni počinilac ubistva.

10. januar 2023. - Prijatelj osumnjičen za zločin

Veštačenje DNK tragova pronađenih na Ivaninom telu ukazali su na to da je počinilac njen prijatelj Jetmir G. Ipak, čekali su se nalazi DNK tragova pronađenih ispod Ivaninih noktiju, jer su oni tu završili dok se branila od napadača.

Jetmir je policiji postao sumnjiv nakon što se javnosti obraćao putem društvenih mreža.

"Anđele moj. Čisto ne mogu da verujem da se tebi ovo desilo. Bićes u mom srcu zauvek. Neka ti je crna zemlja laka dušo moja. R.I.P Ivana Krivokapić", napisao je Jetmir na svom Fejsbuk profilu na dan kada je pronađeno Ivanino telo.

Kamere obližnjeg objekta su kobnog dana snimile Ivanu i mladića kako idu ka zgradi u kojoj ona živi. I veštačenje baznih stanica potvrdilo je da je prijatelj bio pored devojke u trenutku smrti.

Dan pre ubistva Ivane Krivokapić prijatelj ju je čekao na poslu, odnosno u kafiću u kom je radila. Otišli su zajedno kada je završila sa poslom, a upravo tada snimile su ih kamere.

Prvi detalji iz istrage pokazali su da je ubijena tako što ju je jednom rukom davio, a drugom začepio nos.

11. januar 2023. - Oglasio se Jetmir G.

Telegraf je stupio u kontakt sa Jetmirom G, a on je rekao da nije ni u kakvoj vezi sa ubistvom i da bi "policija, da je osumnjičen, već došla po njega".

- Upoznali smo se na planinarenju na Prokletijama. Znamo se od prošle zime, mart, april, ako se ne varam. Pa mi smo bili u kontaktu svaki dan smo se čuli i onda pitala me kad ćeš doći u Beograd i pozvala me. Ja sam išao, družili se, šetali, ništa nismo imali, znači između mene i Ivane nije bilo ničega. Poslednji put smo se videli 23. decembra. Tog dana kada sam ja krenuo za Crnu Goru. Zamolio bih sve portale, sve ljude, da pre nego što počinju da nešto pišu o meni, da razmišljaju malo - rekao je on za Telegraf.

In je rekao da nije dolazio u Beograd samo zbog Ivane, nego zbog, kako je naveo, prijatelja koje ovde ima.

- Pa nisam samo zbog nje, ja sam dolazio nekoliko puta u Beograd zato što imam mnogo prijatelja, drugara, koji dolaze kod mene na Prokletije - dodao je.

13. januar 2023. - Jetmir osumnjičen za ubistvo

Jetmir G. zvanično je postao osumnjičeni za ubistvo Ivane Krivokapić, a tužilaštvo je zatražilo raspisivanje poternice, kao i da mu se odredi pritvor. Na teret mu se stvavlja teško ubistvo iz niskih pobuda i ljubomore.

Jetmira je policiji odala jedna "greška" - Ivana ga je, braneći se i boreći se da dođe do daha, izgrebala po licu i telu, te je upravo njegov DNK ostao ispod njenih noktiju.

Istog dana kada je objavljena vest da je osumnjičen, Jetmir G. je novinarki Telegrafa poslao poruku. Na pitanje da li će da se preda policiji u Srbiji odgvorio je da je "trenutno kod kuće, tako da misli da nema ništa od toga".

16. januar 2023. - Raspisana poternica

Sudija Višeg suda u Beogradu je 16. januara raspisao međunarodnu poternicu za Jetmirom G.

Njemu je u odsustvu određen pritvor zbog opasnosti od bekstva, kako ne bi uticao na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.

S obzirom na to da je Jetmir G. iz Crne Gore, organi te države bi, ukoliko ga pronađu, odmah mogli da započnu procez izručenja zbog ubistva. Zakon između dve zemlje je takav da Srbija ne bi morala da šalje zamolnicu za izručenje.

Ipak, najveći problem, koji je odmah postao jasan, jeste mesto na kom bi Jetmir mogao da se krije, s obzirom na to da je planinar i da veoma dobro poznaje Prokletije.

19. januar - Jetmir nestaje bez traga

Iako je Jetmir G. rekao da je kod kuće i da od njegovog hapšenja "nema ništa", kada je policija zakucala na njegova vrata, u kući nije zatekla nikog - Jetmir je nestao bez traga.

- On se do poslednjeg dana držao priče da nije kriv. Negirao je zločin i negirao je da je bio u vezi sa njom. Međutim, kada je policija došla po njega, on je već pobegao - rekao nam je tada sagovornik iz istrage.

U potrazi za Jetmirom pretreseno je više lokacija u Crnoj Gori, ali Jetmir nije pronađen ni na jednoj od njih. Nije poznato da li je osumnjičeni iz Crne Gore prešao u Albaniju.

24. januar 2023. - Uništio telefon

Mesec dana nakon ubistva Ivane K. ispitani su prijatelji Jetmira G.

- Jetmirovi prijatelji su svi do jednog rekli da ga nisu videli uopšte. Pretpostavljaju da uopšte nije u Crnoj Gori. Naveli su da njegova familija živi u Albaniji i da je moguće da je otišao tamo i da mu oni pomažu. Neki od njih su upoznali Ivanu, neki je nikada nisu videli, ali niko ništa nije znao o njihovom odnosu - rekao je sagovornik iz istrage.

Tamošnja policija dala je saopštenje u kojem je navela da "rade sve što je u njihovoj moći".

- Izvršili smo sve provere u cilju njegovog lociranja i hapšenja, ali za sada ne znamo gde se on nalazi, jer je odmah po raspisivanju poternice uništio svoj mobilni telefon i time nas onemogućio da mu uđemo u trag putem GPS-a. Razgovarali smo sa njegovim prijateljima, rodbinom, svi tvrde da ga nisu videli. Pretpostavljaju da uopšte nije u Crnoj Gori. Naveli su da njegova familija živi u Albaniji i da je moguće da je otišao tamo i da mu oni pomažu. Neki od njih su upoznali Ivanu, neki je nikada nisu videli, ali niko ništa nije znao o njihovom odnosu - rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Ivaninog ubicu ni pet meseci kasnije nije sustigla pravda, a i dalje nije poznato gde se nalazi osumnjičeni Jetmir G.