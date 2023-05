'PRVO MAJCI REKAO DA JE UBIO EMILIJU, A ONDA JE LAGAO DA JE DOBRO' - Policija otkrila jezive detalje ubistva Srpkinje u Sloveniji!

Državljanka Srbije Emilija M. (27) koja je pronađena mrtva u stanu u Mariboru u subotu, najverovatnije je tragično preminula dva dana ranije.

Ona je najpre ušla u raspravu i sukob sa svojim partnerom Lazarom T. (20), inače državljaninom Slovenije, koji je osumnjičen da ju je zadavio.

Detalje tragedije danas je izneo šef sektora kriminalističke policije u Mariboru Darko Nerat. Kako je kazao, o zločinu su saznali u subotu oko 14 sati. Spasioci su upućeni u stan u centru grada pošto je prijavljeno da se tamo nalazi povređena žena.

Ubrzo je policija primila poziv od čoveka koji im je rekao da je u istom stanu i muškarac koji je naneo povrede toj ženi.

Policija je po dolasku u stanu pronašla telo Emilije M. nakon čega je njen partner uhapšen. Policija je prikupljanjem informacija utvrdila da su osumnjičeni i žrtva imali tešku svađu u četvrtak 25. maja i da je osumnjičeni nekoliko puta udario žrtvu u glavu i potom je zadavio.

Zvao majku posle ubistva

"Iste večeri, on je pozvao svoju majku i obavestio je da se posvađao sa partnerkom i da ju je pretukao. Sutradan ujutru je pozvao majku i uveravao je da je njegova devojka dobro. On sam je otišao u Urgentni centar jer je imao povredu ruke i noge i tamo je rekao da se sam povredio kad je udario u krevet posle svađe sa partnerkom. Zatim se vratio u stan gde je ostao sve do dolaska policije", objasnio je Nerat.

U subotu je osumnjičenog pozvala Emilijina majka koja je želela da zna da li joj je ćerka dobro. On joj je rekao da jeste ali da trenutno spava zbog čega ne može da joj da slušalicu. Majka je pozvala drugu ćerku koja je otišla u stan sa prijateljem. Pre toga su pozvali regionalni informativni centar, prenose Slovenske novice.

Inače, kako je ranije objavljeno, Lazar je čak dva dana spavao pored tela svoje mrtve devojke.

Njih dvoje su, kako se navodi, ranije imali posla s policijom, a oboje su imali i zabranu prilaska svojim majkama.

Šta je istraga pokazala

Istražitelji su pronašli tragove davljenja i višestruke povrede glave devojke. Kako se navodi u saopštenju za javnost, smrt se dogodila u noći 27. maja. Osumnjičeni je već priveden sudiji i nalazi se u pritvoru.

Po svemu sudeći, on je od ranije poznat policiji. Kako je rekao Nerat, više puta je prekršajno procesuiran. 2021. godine, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilja u porodici i povrede svoje majke. Njemu je 2022. godine suđeno za narušavanje javnog reda i mira jer je bez razloga udario turistkinju na ulici. Takođe je nekoliko puta procesuiran zbog proizvodnje droge i trgovine narkotika.

Ukoliko bude osuđen preti mu kazna između 5 i 15 godina.