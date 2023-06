UHAPŠEN ZBOG PRIMANJA MITA: Direktor škole uzeo 2.400 evra da povuče tužbu pa završio u zatvoru!

U nastavku odlučne borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. C. (51), direktora Osnovne škole „Bora Stanković“ Klenike, Opština Bujanovac, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita.

On se sumnjiči da je od avgusta 2022. godine u više navrata od odgovornog lica jedne firme koja se bavi isporukom ogrevnog drveta zahtevao, kao i da je danas primio 2.400 evra, da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smeo da izvrši, odnosno da povuče tužbu koju je u aprilu ove godine podneo Privrednom sudu protiv te firme, na ime kašnjenja i neadekvatne isporuke ogrevnog drveta, a po ugovoru o isporuci drveta koji je firma 2022. godine zaključila sa školom.Kako se sumnja, S. C. je od odgovornog lica firme koje se bavi isporukom drveta zahtevao dostavljanje šest otpremnica, bez upisanog datuma i količina, kako bi u službenim evidencijama navedene škole retroaktivno evidentirao da je isporučena količna ogrevnog drveta koja je nedostajala, a koju zapravo ta firma stvarno nije isporučila, čime bi se stekli uslovi za povlačenje tužbe pred nadležnim sudom. Policija je prilikom hapšenja kod osumnjičenog pronašla 2.400 evra, kao i otpremnice.Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

