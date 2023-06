PROGOVORIO DEČAK-UBICA: Poverio se samo jednom inspektoru - njegove REČI BUDE JEZU

Dečak ubica (13), koji je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja, počinio je krvavi pir da bi naterao majku da pati, saznaje se iz izvora bliskih istrazi.

On je uhapšen odmah posle zločina, 3. maja, i prebačen na Kliniku na neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Gotovo istog trenutka su najiskusniji operativci policije započeli istragu, pokušavajući da iz mozga najmlađeg masovnog ubice u istoriji izvuku ključnu stvar - motiv monstruoznog dela.

To je bio mukotrpan posao. Naše kolege dosad nisu imale priliku da se sretnu s takvim slučajem, mada su se svega u karijeri nagledale. Trebalo je naći način da se približe monstrumu, da dopru do njega, ali se to ispostavilo kao pakleni zadatak - otkriva sagovornik.

Ni u jednom trenutku, kaže, kod dečaka nisu videli ni trunku kajanja, što ih je šokiralo:

- Pokazivao je takvu bezosećajnost i odsustvo empatije da je to bilo prosto neverovatno.

Uprkos tome što su pokušaji da se bilo šta izvuče iz njega bili bezuspešni danima, istražitelji su bili istrajni.

- Odbijao je bilo kakav razgovori policajcima se obraćao s visine, s nekim prezirom. Govorio im je da on nema šta s njima da priča. Pitali su ga zašto je pobio drugove i coveka s kojim je, naglasili su, imao korektan odnos, ali im je odgovarao da ga ostave na miru i da mu ne pada na pamet da im objašnjava. Bio je bahat i vidno nervozan, ali sasvim svestan da u tim godinama nije krivično odgovoran i da ne moze u zatvor - otkriva izvor dobro upućen u dosadašnji tok istrage.

Na slucaju je radila čitava ekipa inspektora, a onda je dečak-ubica odlučio da se poveri jednom od policajaca.

- Zasto baš njemu, ne znamo, tek u jednom trenutku je rešio da priča bar ponešto. Rekao je da je ključni trenutak bio kada mu je prišao čuvar Dragan Vlahovié i da je tada odlučio da krene u masakr. Uprkos tome što je u ranac spakovao sve sto mu je bilo potrebno za krvavi pir - pištolj i Molotovljev koktel. Razmišljao je da nazove majku i sve joj prizna, a onda se pojavio radnik obezbeđenja koji ga je upitao zašto kasni na čas i rekao da treba da požuri. Tada je pomislio da je provaljen, likvidirao je Vlahovića, a onda nastavio dalje da ubija. Tada ga je obuzeo strah - govori sagovornik.

Sve je to ispričao sasvim ravnodušno, kao da se radi o nekom drugom. A tek onda je, dodaje izvor iz istrage, usledio pravi sok za istrazitelje:

- Na sve to je dodao da mu je jedino žao što ne može da vidi majku kako pati. I da mu je žao što nije video to kad je saznala sta je uradio!

Maltene ie time rekao zašto je sve to uradio - da bi patila njegova majka.

