Detalji DRAME na Adi Ciganliji: I pored pojačanog OBEZBEĐENJA desila se tragedija, KAMERE SVE SNIMILE

Veliki broj đaka juče je, nakon završenog slavlja u svojim školama došao na Adu Ciganliju.

Kako tvrdi Jović, Uprava "Ade Ciganlije" je to i očekivala, pa je duplirala obezbeđenje. Deca su, kaže, ulazila sa svih strana, pratili su ih na kamerama i reagovali kada su ušla u vodu.

- Mi ovde imamo centar veze koji nadgleda sve kamere. Kada je zaposleni video to na kamerema, zvao je naše dežurno obezbeđenje. Oni su došli, izvadili su ih iz vode i tog trenutka, počeli su da viču "Fali jedan, fali drugi"... Mi smo kontaktirali PS Čukarica, oni su poslali Žandarmeriju - priča Jović.

Kamera je snimila i trenutak ulaska đaka u vodu

S obzirom na to da nije u toku kupališna sezona na Adi nema spasilaca ni dežurne ekipe Hitne pomoći. Tu je samo fizičko-tehničko obezbeđenje. U slučaju da vide kupače, upozoravaju ih da izađu iz vode.

- Mi imamo obezbeđenje na celoj Adi Ciganliji. Oni nisu bili samo ovde. Osamdeset hektara je jezero, oni (đaci) su mogli da dođu sa svih strana. Juče je bilo između dve i tri hiljade srednjoškolaca, maturanata, osnovnoškolaca, bili su u majicama, pravili su lom na Adi. Mi smo imali nekih dvadesetak ljudi, koji su patrolno obilazili. Obezbeđenje preventivno deluje na ljude koji se kupaju. Upozoravaju, ali nemaju nikakve nadležnosti da naplate kaznu, jer nisu službena lica. Kadgod je neka velika manifestacija ili je povećan broj posetilaca, mi pojačamo obezbeđenje. Njih ima šest do osam, a juče smo imali 20 momaka koji su bili raspoređeni na tim tačkama - rekao je Jović i istakao da je obezbeđenje pratilo na kojim mestima se skupljaju tinejdžeri.

Videli su, kaže, problem na "Prvoj plaži", a za to vreme druga grupa okupila se kod pontona.

Kupanje van sezone dešava se čak i tokom zime

- To je jako često i krene od januara. Imamo neke starije osobe, koje su tu godinama i koji dolaze već od 19. januara, kad je plivanje za Časni krst. Aktivno nam posetioci dolaze već u maju, zavisi kakva je temperatura, čim je toplo ima kupača, iako mi to branimo i što je to opasno - naglašava Miodrag.

Ističe da je kupanje van sezone izuzetno opasno, ali i da je na pontonima, gde su deca ulazila u vodu, kupanje zabranjeno tokom cele godine.

- Van kupališne sezone temperatura jezera je 16 stepeni, a da bi bilo bezbedno kupanje, odnosno, da bismo mi otvorili sezonu, postoji međunarodni standard da voda bude 22 stepena. Čak i kada je sezona u toku, kad ima spasilaca, kupanje je zabranjeno na tim pontonima. To koriste veslači i kajakaši i tu je dubina 5-6 metara - ističe.

Kako kaže, nema pisanih obaveštenja i ograda da je kupanje zabranjeno van sezone.

- Barijere ne mogu da pomognu. Problem mora da se reši sistemski, da se uvedu edukacije, obuke plivanja, pogotovo za tinejdžere - zaključio je Jović.