Saznajemo nove detalje iz istrage jezivog zlostavljanja bebe i silovanje supruge na Zvezdari

Nasilje možete prijaviti policiji na broj 192, potom na 0800 100 600, kao i na SOS telefone 0800 011 011 i 062 304 560.

V. M. (25) koji se sumnjiči da je silovao svoju suprugu D. S. (26) i tukao nju i zajedničku bebu staru 6 meseci u stanu na Zvezdari tereti se za dva dela krivična dela - silovanje i nasilje u porodici, a kako nezvanično saznajemo, u ovom slučaju slede njihova saslušanja u Višem javnom tužilaštvu.

"Osim saslušanja, treba izvršiti psihijatrijsko veštačenje oboje, sudsko-medicinsko veštačenje njenih povreda i preduzeti druge dokazne radnje kako bi se donela odluka da li će se protiv njega podići optužnica ili će se obustaviti krivični postupak", kaže nam sagovornik iz istrage.

Inače, njemu za silovanje preti od 5 do 20 godina, za nasilje u porodici od 3 meseca do tri godine, ali ukoliko je nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja maloletnog lica kazna je od dve do 10 godina.

Kako se nezvanično navodi, D. S. je na saslušanju iznela stravične detalje porodičnog nasilja koje je trpela duže vreme.

"Bebu smo dobili pre 6 meseci, dečaka, a maltretiranje je krenulo pre neka dva meseca. Počelo je sa psihičkim nasiljem, ali se vrlo brzo pretvorilo u fizičko. Batine su bile redovne, sve više plašila i nisam smela da ga prijavim jer mi je pretio da će me ubiti, a onda je počeo da bije i našu bebu. To je radio kada ja nisam bila tu, odnosno, kada je ostajao sam sa našim sinom. Bio je pun modrica i stalno je plakao... iz dana u dan je imao sve više povreda koje su bile i po glavi, a ja sam sve više i više bila u strahu... Znala sam da što pre moramo da pobegnemo od njega, plašila sam se da ga ne povredi još više... Iz dana u dan me je tukao sve više, udarao me je i dok sam držala našeg sina u naručju i davio. Veče pre nego što sam skupila snagu da ga konačno prijavim me je prvo vređao, psihički maltretirao, onda je ponovo nasrnuo na mene, ali ovog puta je gore nego ikada pre. Pretukao me je, udarao me je u glavu, grudi, a onda me je uhvatio za vrat, mislila sam da će me ugušiti i silovao za to vreme. Molila sam ga da prestane, plakala sam, plakala je beba... Mislila sam da će me ubiti. Kada je završio iživljavanje ostavio me je da ležim u krevetu, bolovi su bili toliko jaki da sam mislila da neću dočekati jutro. Ujutru je ustao, spremio se za posao i ponašao kao da se ništa nije dogodilo, sačekala sam da izađe napolje i odmah sam pozvala policiju", rekla je ona između ostalog.

V. M. (25) je potom uhapšen, a pripadnici PS Zvezdara su, kako smo već pisali, u stanu zatekli oštećenu D. S. sa vidljivim povredama, a povrede su konstatovane i bebi.

"Policija na Zvezdari, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsila je V. M. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i silovanje. On se sumnjiči da je nevenčanoj supruzi zadao više udaraca i primorao je na seksualni odnos, kao i da je njihovom zajedničkom detetu naneo povrede po glavi i vratu", saopštili iz MUP-a.

Nasilnik je izneo odbranu pred tužiocem.

- Možda sam bio malo grublji jer sam se zaneo, ali nisam tukao suprugu, niti sam se iživljavao nad njom - rekao je V. M. Njemu je potom na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Viši sud odredio pritvor do 30 dana.

Podsetimo, naredba o sprovođenju istrage protiv V. M. doneta je zbog sumnje da je 1. juna oko 21 čas upotrebom sile i pretnjom silovao svoju vanbračnu suprugu, dok je ona plakala i trpela jake bolove. Zapretio joj je da će je ubiti ukoliko pozove policiju, usled čega se oštećena dodatno uplašila za svoju i bezbednost njihovog zajedničkog deteta.

Takođe se sumnja da je V. M. u prethonih nekoliko dana, u vreme kada detetova majka nije bila prisutna, zlostavljao njihovog šestomesečnog sina, zadajući mu udarce po glavi i telu, usled čega je dete zadobilo više telesnih povreda.

Dete uzeo kod sebe poznati par

Brigu o mališanu trenutno su preuzeli pevač Milan Dinčić Dinča i njegova supruga Jelena.

"Devojka je mesecima trpela. Ali, nema gde da ode, pa je ćutala. Međutim, noćas je situacija eskalirala. Ja sam videla da dete već par dana ima povrede. Pitam šta mu je, kaže: "Ma, ništa, ogrebala sam ga". Međutim, nakon onog noćas, sačekala je da ode na posao i otišla da ga prijavi za nasilje", rekla je Jelena Dinčić za naš portal.

Autor: