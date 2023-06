10 BELIVUKOVIH 'VOJNIKA' NA SUĐENJA DOLAZI SA SLOBODE: Evo za šta su optuženi i kada se postupak nastavlja

Suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka nastavlja se ovog meseca

Nastavak suđenja kriminalnom klanu Veljka Belivukai Miljkovića očekuje se 20. juna, nakon što je Apelacioni sud odbio zahteve advokata kao i novembra samih Belivuka i Miljkovića za izuzeće predsednice i članova sudskog veća koji sude u tom predmetu, kao i sudije Višeg suda. Deset članova njegovog klana na to suđenje doći će sa slobode.

Kako je navedeno, razlozi koji su istaknuti ne predstavljaju razloge za izuzeće, već se odnose na upravljanje postupkom.

Zahtev za izuzeće Aleksandra Stepanovića je odbračen, jer on više nije predsednik Višeg suda. Osim tih zahteva, odbrana je tražila i izuzeće postupajućih tužilaca kao i glavnog tužioca za organizovani kriminal, a i ti zahtevi su odbijeni.

Dakle, pripadnici Belivukovog klana vratiće se na optuženičke klupe, a njih 10 će u Specijalni sud da dođu sa slobode.

Optuženi Vojislav Đorđević i Vladimir Dimitrijević od početka postupka nalaze se na slobodim, dok su jedina žena klana Slađana Sekulić i Nikola Stefanović 19. novembra 2021. godine iz pritvora prešli u kućni pritvor. Vlade Georgiev, Boris Karapandžić Miloš Lukić Selak i Filip Ivanovski iz pritvora su pušteni 21. oktobra 2022. godine, Mijat Simeunović je na slobodu izašao 23. decembra 2022. godien, a Aleksa Dunjić je, odlukom Apelacionog suda, pušten iz pritvora 4. aprila ove godine.

Optuženi Vojislav Đorđević sumjiči se da je, kao i svi ostali pripadnici grupe, član organizovane kriminalne grupe pod palicom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Đorđević je obuhvaćen i tačkom optužnice koja se odnosi na otmicu i silovanje oštećenog I. S. na stadionu Partizana. On se sumnjiči da je učestvovao u prisilnom zadržavanju I. S. u prostorijama u Humskoj, ali nije naznačena njegova tačna uloga u otmici.

Đorđević je u svojoj odbrani izneo da je I. S. dolazio na stadion Partizana, kao i da su mu svi finansijski pomagali jer je "bio bez dinara, a otac i majka su mu bolesni". Đorđević je rekao da su mu pripadnici grupe, zbog toga što se ponašao čudno, oduzeli telefoni videli da je I. S. na stadion dolazio kako bi prikupljao informacije za drugu navijačku grupu "Alkaraz".

On je opisao da su optuženi Aleksa Šejić i Igor Ivančević razgovarali sa I. S., da su mu lupili nekoliko šamara, kao i da su ga vezali za spravu za vežbanje, a potom zaključali u prostoriju na stadionu, gde je prespavao. Naveo je da su Belivuk, Miljković, Lalić i Belivukov glavni čovek za kokain, zvani Deda, pretukli I. S., kao i da su mu gurali bilijarski štap u analni otvor i da su mu našli snimane razgovore u mobilnom telefonu.

Kako je naveo, svemu tome nije prisustvovao, već je saznao za to kada se oko 14-15 sati vratio na stadion. Ubrzo potom je, kako tvrdi, otišao.

Đorđević je detaljno ispričao sve što je uznao o slučaju otmice i silovanja, ali i funkcionisanju klana Veljka Belivuka.

Đorđević je, međutim, na suđenju "promenio ploču".

U iznošenju odrbrane rekao je da ne ostaje pri iskazima koje je dao u tužilaštvu, kao i da ne priznaje krivična dela i da nije deo Belivukovog klana.

Kako je rekao, svoj prvi iskaz dao je pod prisilom tokom privođenja i saslušanja u SBPOK.

Vladimir Dimitrijević zvani Šeprtlja se, osim tačkom jedan optužnice, kojom je obuhvaćena kompletna Belivukova grupa, tereti i po tački devet optužnice, u kojoj je navedeno da je učestvovao u neovlašćenoj držanju, proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga.

Kako je navedeno, Dimitrijević je od početka 2020. godine, do 4. debruara 2021. godine neovlaščeno, radi prodaje, prenosio, držao i stavljao u promet drogu kokain, a po nalozima i uputstvima Veljka Belivuka. Belivuk mu je govorio gde, kada i od koga da preuzme drogu, kao i o kojoj se količini radi, a potom i kako će ga razmeravati i uvećati njegovu količinu.

Dimitrijević je, radi prikrivanja komunikacije, od klana dobio "Skaj" aparat putem kog je dobijao naloge. Od više NN lica, koja su pripadnici grupe, je uzimao kokain pakovan u PVC kese, težine najmanje jedan kilogram, koje su mu, radi izbegavanje direktnog susreta, ostavljane u njegovom automobilu.

U optužnici je detaljno navedeno i na koji način je Dimitrijević čuvao kokain, kako ga je premeravao, uvećavao njegovu masu, a potom i dalje distribuirao.

Dimitrijević je na saslušanju u tužilaštvu rekao da "nikada u životu nije video drogu, niti imao vagu za razmeravanje droge i 'Skaj' telefon". Pred sudom je rekao da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, niti je član bilo kakve kriminalne grupe i da će odbranu iznositi u toku postupka.

Njegova priča potpuno se promenila, s obizom na to da je pred tužiocem detaljno ispričao koje je poslove obavljao za Veljka Belivuka.

Nikola Stefanović tereti se, kao i svi ostali pripadnici grupe, da su članovi organizovane kriminalne grupe pod palicom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Stefanović u optužnici osim za udruživanje radi vršenja krivičnih dela optužen i da je održavao obezbeđiao putnička vozila za organizatore i pripadnike krimilnalne grupe koja su korišćena prilikom izvršenja krivičnih dela. Između ostalog i blindirano putničko vozilo "audi A8" koje je dao na korišćenje Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Na saslušanju se branio ćutanjem, a na suđenju je istakao da će odbranu da iznese kasnije tokom postupka.

Jedinoj ženi klana Slađani Sekulić je pritvor zamenjen kućnim pritvorom kada i Nikoli Stefanoviću, da bi kasnije, kao i on, bila puštena na slobodu. Ona se, osim po prvoj, tereti i po tački sedam optužnice, i to za neovlašćeno držanje vatrenog oružja i municije koja je korišćena ili je trebalo da bude korišćena u vršenju krivičnih dela u okviru organizovane kriminalne grupe.

Sekulić se tereti da je sa suprugom Vladom Georgievim u stanu u Humskoj neovlašćeno držala pištolj marke "glok 19" sa 16 metaka.

Njoj i suprugu se na teret stavlja i da su dali na korišćenje svoju kuću u Tršiću kod Loznice upravo Veljku Belivuku koji je, kako se navodi, sa pripadnikom svoje grupe na toj lokaciji držao i isprobavao oružje koje je navodno kasnije korišćeno u krivičnim delima.

Sekulić se tereti i da je neovlašćeno držala, razmeravala, pakovala u manje pakete i stavljala u promet opojne droge.

Na jednom od ročišta, Slađanina odbrana, advokat Sanja Ćeriman rekla je da Belivuk u toj kući nije isprobavao oružje, nego je pucao u vrapce.

Takođe se navodi da su Slađana i Vlade pomagali Belivuku tako što su iz stana koji su iznajmili nedaleko od stadiona "Partizan" nadgledali taj deo i javljali im da li u okolini ima policije.Sekulić se pred tužilaštvom branila ćutanjem, a na sudu je istakla da nije počinila nijedno krivično delo, da se ni sa kim nije udruživala oko prodaje droge, da nije član kriminalne grupe, navijačke grupe ili frakcije.

- Nikome nisam ustupala svoju kuću za pripremu krivična dela, niti sam ikog obaveštavla o prisustvu policije u okolini nekakve baze u Humskoj. Ja nisam ni znala šta je za baza dok nisam ovde videla. Takođe meni nikakvo oružje nije oduzeto. To je to, neću odgovarati na pitanja - kratko je rekla Sekulić.

Vlade Georgiev, suprug Slađane Sekulić koji se pre promene imena zvao Dragan Sekulić, optužen je za ista dela kao i njegova supruga, a iz pritvora je pušten na ročištu održanom 21. oktobra prošle godine.

Georgiev se pred tužilaštvom branio ćutanjem, ali je pred sudskim većem izneo odbranu.

- Nisam se ni sa kim udruživao, niti sam stekao novčanu korist, nisam pakovao drogu ni stavljao u promet, nikakva droga nije nađena kod mene niti oduzeta. Nisam član nijedne navijačke grupe, niti sam im kuću u Tršiću stavio na raspolaganje. Nikada nisam odnosio informacije u "bazu", do čitanja optužnice nisam ni znao da prostoriju zovu baza. Neću se izjašnjavati o držanju oružja koje mi se stavlja na teret jer nisam držao oružje, niti ću da odgovaram na bilo kakva pitanja - rekao je.

Dodao je da je sve u životu radio pošteno i zakonito i nije vršio krivična dela.

- Mediji su meni i mojoj porodici nacrtali metu na glavi. Objavljivali su slike moje dece, zbog toga moj maloletni sin mora da ide na lečenje kod psihijatra. Izuzetno sam zabrinut zbog svoje maloletne dece. Oni ulaze u pubertet i potrebna im je očinska figura, a ja mesecima nisam uz njih. Prema meni je učinjena velika nepravda - isptičao je Georgiev.

Georgievu je pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja boravišta za obavezom javljanja policiji na 15 dana.

Istog dana kada i Georgiev, iz ptivora je pušten i Boris Karapandžić, koji se, osim za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, tereti i za neovlašćeno držanje, razmeravanje, pakovanje u manje pakete i stavljanje u promet opijnih droga.

Boris Karapandžić je javnosti poznat od ranije. On je naime privođen 2013. godine nakon što je razbijen kafić "Holivud" u vlasništvu Aleksandra Vavića. Pet godina kasnije, 2018., on je priveden zbog razbijanja kluba "Komitet" sa još desetoricom momaka.

U žižu javnosti je nakon puštanja iz pritvora dospeo kada je go i dezorijentisan 2. januara pronađen na ulici sa povredama. Njega je tada, navnodno napala supruga.

On se pred tužilaštvom branio ćutanjem, a pred sudom je rekao da nije kriv ni za jedno krivično delo i rekao da je više puta trvrdio da ne razume optužnicu jer se nalazi samo na jednoj stranici gde piše da se udruživao zbog vršenja krivičnih flea, ali nije opisano šta je tamo radio.

- Ceo život sam na stadionu Partizana, bio sam u bokserskom klubu Partizan. Otac i brat su mi bili treneri. Bio sam tamo sve do famoznog hapšenja. Kažem famozno, jer piše da sam ja uhapšen na stadionu, a ja sam uhapšen u stanu svoje devojke. Tužilaštvo govori da je to štek stan ali to nije istina. Tamo nije pronađeno ništa što bi bilo predmet mog hapšenja - rekao je.

On je zapitao šta će u optužnici poruke o tome kada će da se rade grafiti i kada će šta da se objavi na navijakoj stranici na Instagramu.

- Nismo kriminalna, nego navijačka grupa i nismo bili ni u kakvom bunkeru ili bazi u koje niko nije mogao da uđe. U par primera ću objasniti da nije tako. Kafić je u sklopu restorana, koji je u sklopu stadiona - dodao je i, kao i optuženi pre njega, nabrojao ko je sve dolazio u restoran na stadionu Partizana, na pominjući da je kroz restoran prolazilo sve od 50 do 300 ljudi radnim danima, a tokom utakmicama i po 2.000 ljudi.

Karapandžić je jedini kojem je 21. oktobra pritvor potpuno ukinut.

Miloš Lukić Selak takođe je iz pritvora pušten 21. oktobra prošle godine, a pritvor mu je zamenjen merom zabrane napuštanja boravišta uz javljanje policiji na 15 dana.

On se, osim za udruživanje radi vršenja krivičnih dela tereti i da je pratio osobe za koje je smatrano da pripadaju suparničkim kriminalnim grupama, osmatrao kretanje organizatora pri dolasku ili odlasku u prostorije takozvanog restorana, odnosno "baze" u Humskoj i pomoćnih prostorija koje je grupa koristila. Ta sumnjiva lica je, kako je navedeno u optužnici, primenom sile otimao, mučio, ispitivao, kako bi od njih iznudio informaciju za koga i po činjem nalogu rade.

Naime, Lukić selak se tereti za otmicu oštećenog I. S. Kako je navedeno, Lukić Selak je sa Aleksom Šejićem i Mijatom Simeunovićem video I. S. ispred restorana na južnoj tribini stadiona sa telefonom u ruci. Izašao je iz restorana i upotrebom fizičke snage na silu uvukao I. S. u zatvorenu baštu restorana.

Zajedno sa preostalom dvojicom udarao je I. S. rukama i nogama po telu, zahtevajući da im kaže zašto snima prostor, ko ga je poslao da ih prati i snima, da im preda mobilni telefon. Kada im je predao telefon, izvršili su pregled sadržaja, optužili ga da je cinkaroš, da ih snima i prati i o tome obaveštava suparničke kriminalne grupe.

Po nalogu Belivuka i Miljkovića, na silu je zadržao oštećenog u prostorijama restorana, gde su ga vezanog i zaključanog držali naredna tri dana. Okrivljenom je grupa sa kojiom se nalazio pretila da će ga ubiti nožem.

Miloš Lukić Selak se pred tužocem branio ćutanjem, a na sudu je negirao optužbe.

- Nisam kriv, niti sam član bilo kakve kriminalne grupe, niti imam veze s nekim krivičnim delom. U pritvoru sam 17,,5 meseci, moja majka je poštovana u društvu. Prema meni je učinjena velika nepravda. To je sve za sada - rekao je Selak.

Optuženi Filip Ivanovski četvrti je optuženi koji je pušten iz pritvora 21. oktobra, a kazna mu je zamenjena blažom - zabranom napuštanja boravišta uz javljanje policiji na 15 dana.

Filip Ivanovski optužen je za ista krivična dela kao i Miloš Lukić Selak, sa istim opisom radnji koje je preduzimao.

On se 6. februara 2021. godine prilikom saslušanja u Tužilaštvu za organizovani kriminal branio ćutanjem, ali je 15. jul 2021. godine izneo odbranu.

- Ne poznajem oštećenog I. S., niti sam ikada učestvovao u takvom krivičnom delu, niti u bilo kom drugom krivičnom delom. Sve ovo mi je totalna nepoznaninca i uopšte ne znam kada se desilo, kome se desilo i zašto mi se ovo krivično delo stavlja na teret. Nikada nisam u životu ovako nešto gnusno uradio. Čitao sam ovo noćima, stvarno ne znam ko mi ovo stavlja na teret izbog čega i apsolutno ne znam ko mi i šta smešta. Sva navedena imena nikada nisam čuo ni video, niti bilo šta tome slično - rekao je Ivanovski pred tužiocem.

Naveo je da je u prvoj naredbi o sprovođenju istrage optužen i za drogu, a on drogu "nikada nije radio niti konzumirao i prezire je".

- Nemam nikakvi dodira sa bilo kakvom kriminalnom organizacijom. Poznajem dvoje ili troje ljudi sa utakmica - dodao je.

Na sudu je takođe negirao krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

Ivanovski je naveo da nikada nije razmeravao drogu, kao i da nikada nije pratio pripadnike suprarničke kriminalne grupe, a potom otimao i mučio ljude da bi im dali informacije, kako se navodi u optužnici.

- Meni su Veljko i Marko drugovi, ja nemam nikakvog organizatora, imam porodicu, ja sam iz Pančeva. Ja nisam Supermen, da idem iz Pančeva, pakujem drogu, pa se vraćam - rekao je Ivanovski, tvrdeći da nije učestvovao ni u otmici I. S.

Mijat Simeunović iz pritvora je pušten 23. decembra prošle godine, a dobio je blažu meru u vidu zabrane napuštanje boravišta i javljanja policiji na 15 dana.

Simeunović se, kao i Lukić Selak, optužen da je pratio osobe za koje je smatrano da pripadaju suparničkim kriminalnim grupama, osmatrao kretanje organizatora pri dolasku ili odlasku u prostorije takozvanog restorana, odnosno "baze" u Humskoj i pomoćnih prostorija koje je grupa koristila. Ta sumnjiva lica je, kako je navedeno u optužnici, primenom sile otimao, mučio, ispitivao, kako bi od njih iznudio informaciju za koga i po činjem nalogu rade.

Simeunović se, u slučaju otmice I. S. tereti za identična dela kao Miloš Lukić Selak i Filip Ivanovski. On se u tužilaštvu branio ćutanjem.

- Pre svega želim da kažem da nisam kriv i da nemam veze ni sa jednim krivičnim delom. Ne znam što sam ovoliko u pritvoru. To je sve što imam da kažem, odbranu ću iznositi u nastavku - rekao je Simeunović pred sudom.

Aleksa Dunjić poslednji je od članova Belivukovog klana koji je pušten na slobodu i to 4. aprila ove godine. Naime, njemu je sud odbio zahtev za ukidanje pritvora, ali je Apelacioni sud, nakon žalbe branilaca preinačio tu odluku.

On se takođe tereti da je optužen da je pratio osobe za koje je smatrano da pripadaju suparničkim kriminalnim grupama, osmatrao kretanje organizatora pri dolasku ili odlasku u prostorije takozvanog restorana, odnosno "baze" u Humskoj i pomoćnih prostorija koje je grupa koristila. Ta sumnjiva lica je, kako je navedeno u optužnici, primenom sile otimao, mučio, ispitivao, kako bi od njih iznudio informaciju za koga i po činjem nalogu rade.

On se tereti i po tački sedam optužnice, i to za neovlašćeno držanje vatrenog oružja i municije koja je korišćena ili je trebalo da bude korišćena u vršenju krivičnih dela u okviru organizovane kriminalne grupe.

Dunjić se tom tačkom tereti da je u svom stanu neovlašćeno držao jedan poluautomatski pištolj sa olučenom cevi marke "crvena zastava" model 70 kalibra 7,65x17 milimetara, veću količinu municije i to 599 komada bojeve municije istog kalibra i 10 komada bojeve municije kalibra 7,62x39 milimetara.

Dunjić je prilikom davanja izjave u tužilaštvu negirao krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

- Bavim se fotografijom na Partizanovom stadionu. Oštećenog I. S. znam sa stadiona godinama unazad kao mladića koji tu žicka za hranu i garderobu. Znam da je iz unutrašnjosti. Oružje je pronađeno u porodičnom stanu na tavanu i vodi se na mene. Za njega imam dozvolu - rekao je.

Pred sudom je ostao pri iskazu koji je dao, ali sa malom izmenom.

- Ostajem pri navodima koje sam izjavio, osim za oružje. Kod mene nije pronađeno nijedno oružje - rekao je Dunjić.

Autor: