Devojčica je 7 DANA bila zaključana u stanu na Zvezdari BEZ HRANE, VODE I GREJANJA! Procurili detalji optužnice protiv OCA IZ PAKLA!

Uroš Pašajlić koji je optužen za nasilje u porodici jer je godinu dana držao zatočenu u stanu ćerku (8), kao i zlostavljao i mučio svoju partnerku Ivanu L. (46) uskoro će se naći pred sudom nakon što je optužnica koja ga tereti za gnusno zlostavljanje ćerkice potvrđena.

Kako prenose mediji, u optužnici je do detalja opisano u kakvim uslovima je držana devojčica, ali i kako je Pašajlić mučio svoju partnerku.

U optužnici koju je protiv Pašajlića podiglo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, navodi se da je otac iz pakla bio zavistan od kokaina, da je devojčicu ostavljao često samu u stanu bez ikakvog nadzora i roditeljske brige.

Tužilaštvo je navelo da je osmogodišnja devojčica čak 7 dana bila zaključana u stanu bez osnovnih uslova za život!?

- On je često ostavljao svoju ćerku u stanu, bez nadzora i roditeljske brige. On je od 19. marta do 25. marta dete držao samo zaključano u stanu bez hrane, vode i grejanja. Usled čega je dete dovedeno u stanje visokog stepena ugroženosti za život i zdravlje, neuhranjenosti, iznemoglosti, dehidratacije i higijenske zapuštenosti - otkriva detalje optužnice dobro obavešteni izvor.

Pašajlić se u slučaju svoje ćerkice tereti za krivično delo Nasilje u porodici. Za ovo delo je zaprećena kazna zatvora od dve do deset godina zatvora.

Pretio partnerki da će joj pobiti celu porodicu

Dok je devojčica bila sama, gladna i zaključana u toaletu prljavog stana na Zvezdari, njen otac Uroš Pašajlić je maltretirao i tukao partnerku Ivanu L. Kako se navodi u optužnici, Pašajlić ju je od 19. do 24. marta u iznajmljenom stanu na Paliluli držao zaključanu.

- On ju je vređao na putu do stana, zatim je zaključao vrata i ujutru nastavio da joj preti. Glavom je udario u njenu glavu, a ključ od stana je držao kod sebe, kako ne bi napustila stan - priča izvor.

Kako dalje navodi, žrtva danima nije mogla da izađe iz stana, a u tom periodu je prolazila kroz pravi pakao.

- Pretio joj je da će joj pobiti celu porodicu zato što "to najviše boli", govorio je da je to zato što nije bila poslušna, jer je htela da ga ostavi, postavljao joj je brojna pitanja, a kada bi odgovorila, on je postajao još agresivniji. Govorio joj je da je "veštica" i da je ona kriva jer je njegova ćerka "onemoćala" i jer joj nije nosio hranu - otkrio je izvor.

Pašajlić je zatim 24. marta dozvolio Ivani L. da izađe iz stana, kako bi mu kupila cigarete. Ona je nakon toga otišla pravo u policiju i prijavila zlostavljanje i otkrila da se u jednom stanu nalazi zatočena devojčica.

Zbog mučenja partnerke mu se na teret stavlja krivično delo Zlostavljanje i mučenje, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Kako saznajemo, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će zatražiti maksimalnu kaznu zatvora za Pašajlića.

Kako naš Zakon ne sabira kazne za više krivičnih dela koja se osumnjičenom stavljaju na teret, te kazna ne može biti maksimalan zbir istih, Pašajliću preti maksimum kazne zatvora od 14 godina i šest meseci.

Podsetimo, za jezivo zlostavljanje devojčice saznalo se nakon što je partnerka Pašajlića prijavila nasilje koje je trpela. Ona je tada ispričala da zna da optuženi ima ćerku, ali nije bila sigurna gde se dete nalazi.

Pomogla je policijskim službenicima koji su tog 24. marta otvorili vrata stana na Zvezdari i zatekli prizor zbog kojeg su i dugogodišnji profesionalci ostali bez reči - mala devojčica je zatečena u kadi, gladna i vidno neuhranjena. Dete je bilo zaključano u toaletu, samo, bez hrane i vode.

Nakon spasavanja devojčice, otkriveno je da su i lekari plakali kada su ugledali dete.

Teška sudbina devojčice od rođenja

Teška sudbina devojčice je počela još u porodilištu. Bolnica je alarmirala Centar za socijalni rad jer su posumnjali da roditelji nisu adekvatni staraoci za dete. Devojčica je neko vreme provela u Zvečanskoj, a o njenoj daljoj sudbini se ranije oglasio i Prvi osnovni sud.

Oni su objasnili da je majka deteta delimično lišena roditeljskog prava, kao i da dete nije povereno ocu na samostalno staranje, ali je on ocenom stručnjaka iz "Laze Lazarević" ocenjen kao adekvatan roditelj.

Ipak, nakon što je dete otišlo kod oca, ono je za sistem postalo "nevidljivo". Devojčica nije upisala školu, nije išla na sistematske preglede, kao da u državnom sistemu nije ni postojala. Ali jeste - dete je godinama bilo zanemareno, a na kraju i danima držano zaključano u neljudskim uslovima.

