RAZMATRAJU ŽALBE ADVOKATA ZORANA MARJANOVIĆA: Presuda za ubistvo pevačice pod znakom pitanja?!

U Apelacionom sudu u Beogradu sutra počinje sednica za razmatranje žalbi na prvostepenu presudu kojom je Zoran Marjanović osuđen na kaznu zatvora od 40 godina zbog teškog ubistva supruge pevačice Jelene Marjanović 2. aprila 2016. godine.

Sednica za razmatranje žalbi je javna, a osuđeni Marjanović može da joj prisustvuje. Pored sutrašnjeg datuma sednica je zakazana i za 13, 14, 15, 16, 19. i 20. jun.



Tužilaštvo se nije žalilo jer je u potpunosti zadovoljno presudom. U optužnici, tužilaštvo je predložilo sudu da Marjanovića osudi na maksimalnu kaznu zatvora za krivično delo teško ubistvo, odnosno 40 godina, a na koju kaznu je i osuđen.

On je od početka suđenja tvrdio da nije ubio svoju suprugu, ali je odbio da odgovara na pitanja tužilaštva tokom suđenja.

Marjanović se od 12. juna 2018. branio sa slobode, pošto mu je tada Apelacioni sud ukinuo pritvor, u kojem je bio 10 meseci.

Bio je uhapšen 15. septembra 2017. godine, godinu i po dana nakon ubistva. I pre toga je bio privođen, ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza.

Pre hapšenja je u više navrata u medijima govorio o ubistvu, a učestvovao je i u jednom televizijskom rijaliti programu.

Podsetimo, Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči. Slučaj je otkriven istog dana kada je Zoran Marjanović prijavio da je njegova supruga Jelena nestala.

On je tada rekao da su on i ćerkica polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava u Borči dok je ona trčala ispred njih. S obzirom na to da je ta staza duga nekoliko kilometara, govorio je da je Jelena odmakla od njih daleko i da je brzo nestala iz vidokruga.

