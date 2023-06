STRAVIČAN ZLOČIN KOJI I DANAS LEDI KRV U ŽILAMA - Majka ubila bebu, pa je danima držala na terasi, i to u kesi za đubre!

Krajem septembra 2015. godine slučaj čedomorstva nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Vest je potresla celu Srbiju - policija je na terasi stana u Beogradu, tačnije na Južnom bulevaru, pronašla telo osmomesečne devojčice zamotano u najlon kesu. Po stanju u kom je pronađeno telo moglo se zaključiti samo jedno - mala Anja je tu provela nekoliko dana.

Kako je istraga utvrdila, Tatjana Lakić Mahud, majka male Anje, bebi je dala metadon, a kad je preminula - telo je stavila na terasu, u kesu za đubre, a sebi isekla vene. Toksikološka analiza je sve potvrdila. U telu osmomesečnog deteta bila je smrtonosna količina metadona, a Tanja je pokušala da izvrši samoubistvo predoziranjem i rezanjem vena.

Sve se otkrilo kad je Tatjanina majka nazvala policiju. Nesrećna žena je bila zabrinuta jer joj se ćerka nije danima javljala. Ono što se desilo šokiralo je sve. Beba je bila obučena u pelene i benkicu, uvijena u peškir i stoljnjak, te je tako obučena i uvijena bila stavljena u tri plastične kese i ostavljena na terasi.

Tanja Lakić Mahud je nakon zločina smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kako su tada prenosili mediji, Lakićeva kod tužioca nije mogla da priča o događaju, a onda je u klinici danima dozivala svoje mrtvo dete. Više tužilaštvo u Beogradu optužilo je Tanju Lakić Mahud za ubistvo svoje osmomesečne bebe - optužnicom se teretila za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 do 40 godina zatvora.

Javnost je zgroženo pratila suđenje ovoj ženi. Ono što je svima zapalo za oko jeste da je Tanja pre govorila svoju ispovest o lošim odnosima sa partnerom i bebinim ocem nego što je govorila o ubistvu.

- Kobnog dana sam nabavila dodatne doze metadona, veće od onih koje su mi bile prepisane, kao i heroin, spid i antidepresive. Drogu sam nabavila od dilera Nataše i Kikija s Karaburme, kod kojih sam tog dana i ostavila Anju da je pričuvaju. Bilo mi je loše od heroina, pala sam u nesvest, a sledeće čega se sećam je kako moja majka viče: "Šta si to uradila", kao i odlaska u bolnicu - pričala je Lakićeva na suđenju, iznova ponavljajući da ona nikad ne bi naudila svojoj bebi, ali ni starijoj ćerki koju ima iz prvog braka, a koju je sud ranije dodelio ocu.

Onda je usledio novi šok. Tanja je za smrt svoje ćerke optužila - drugaricu N. K. Njih dve su se čak i suočile u suđenju, a jedva je sprečen njihov fizički obračun.

- Dete ti mrtvo osam dana, a ti napišeš da je kod mene! Nisam ti ja ubila bebu, ti si je ubila, budalo! - tvrdila je povišenim tonom N. K.

Na svakom ročištu, Lakić je tražila samo jedno - da joj se ukine pritvor i da joj se omogući da ga zameni kućnim pritvorom. To se i dogodilo u julu 2017. godine. Sudsko veće Višeg suda u Beogradu odluku je obrazložilo time da se Mahudova u pritvoru do sada nalazila zbog velikog uznemirenja javnosti nakon zločina, ali da, s obzirom na to da je od tada prošlo skoro dve godine, ono više ne postoji.

Veštak Branimir Aleksandrić istakao je da je veštačenjem utvrđeno da je malena Anja smrtonosu dozu metadona primila odjednom. On je to obrazložio tvrdnjom da "je u bebinim organima nađen visok nivo leka, a mali deo njegovih metabolita". On je objasnio da to dokazuje kako je u pitanju bila jedna doza, jer bi razlika bila znatno manja da je bebi više puta davan metadon. Dr Aleksandrić apsolutno je isključio mogućnost da je beba sama mogla da popije metadon. Takođe je naglašeno da je jedini pronađeni DNK tragovi majke.

Iako je od početka tvrdila da ona nije ubila sopstvenu bebu, preokret se desio na samom kraju suđenja. Tanja Lakić Mahud je priznala ubistvo - svojoj bebi je dala metadon jer je "mislila da krizira".

- Moguće je da sam joj dala metadon jer je plakala, pa sam milslila da je u krizi, ali to ne znači da sam htela da je ubijem. Ja sam dobra majka - govorila je ona, ali se na njenom licu nije videla griža savesti.

Krajem decembra 2017. godine ovaj slučaj konačno dobija svoj epilog. Čedomorka je osuđena na 15 godina zatvora. Izrečena joj je i obavezna mera lečenja od droge. Tanja Lakić Mahud plakala je tokom izricanja presude. Sudija Višeg suda Bojan Mišić je dao kratko obrazloženje presude: pri određivanju visine kazne imao je u vidu da je Lakićeva delo počinila pri smanjenoj uračunljivosti jer je dugogodišnji narkoman.