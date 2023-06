HOROR NA PROSLAVI TITULE DENVERA: U pucnjavi MNOGO POVREĐENIH, tri osobe kritično

Prvi informacije koje prenose američki mediji glase - najmanje devet ljudi povređeno je, a tri su u kritičnom stanju nakon masovne pucnjave u Denveru.

- Identifikovano je ukupno devet žrtava iz vatrenog oružja u pucnjavi, plus osumnjičeni koji je takođe zadobio ranu iz vatrenog oružja - napisala je policija na zvaničnom Tviter nalogu i dodala:

Alert: #DPD is investigating a shooting in the 2000 block of Market St. Preliminary information indicates there are four victims who are being transported to the hospital. Officers took a possible suspect into custody who also has a suspected gunshot injury. Investigation ongoing pic.twitter.com/AK2OrJngBr