Detalji presude kojom je Džonić osuđen na doživotnu robiju - 'OVO JE JEDINA I ISPRAVNA KAZNA'

- Ovo je jedina moguća i ispravna kazna koja se može izreći za ovako monstruozno zlodelo, ona neće vratiti porodici ubijene - rekao je sudija Mirko Drašković nakon izricanja kazne doživotnog zatvora Goranu Džoniću iz Moravca za ubistvo tročlane porodice Đokić.

Predsednik sudskog veća koje je Džoniću izreklo najstrožu kaznu predviđenu srpskim zakonodavstvom rekao je da je na suđenju nesumnjivo utvrđena Džonićeva krivica.

- Pažljivo smo analizirali sve izvedene dokaze i Vašu odbranu i utvrdili da ste krivi za krivična dela koja se navode u optužnici. U istrazi ste dali odbranu kojom ste neosnovano pokušali da prebacite krivicu na nekog drugog, dok ste na suđenju promenili odbranu i tvrdili da su vam iskazi iznuđivani u policiji, a u suštini niste imali objašnjenja ni na jedno od pitanja koja vas direktno dovode u vezu sa ovim zločinom - rekao je sudija Drašković obrazlažući presudu.

On je istakao da su na licu mesta pronađene čaure i projektili koji su ispaljeni iz pištolja koji je oduzet od Gorana Džonića i koji je rekao gde se oružje nalazi.

- Rekli ste da vam je svekar dao pištolj i da niko nije imao kontakt sa oružjem osim vas, ali niste umeli da objasnite kako se DNK Lidije Đokić našao na pištolju. Takođe, niste umeli da objasnite ni odakle vaš DNK na novcu i gumicama kojima je vezivan novac. Ni na jedno pitanje koje se odnosi na ključne dokaze niste imali odgovor, sve to dovodi do zaključka da ste vi taj koji je lišio života Đokiće. I ostali dokazi nesporno dokazuju da ste vi to učinili, na snimcima sa pumpe snimljeni ste kako sipate gorivo kritičnog dana. Činjenično stanje na glavnom pretresu utvrđeno je nesporno - rekao je sudija Drašković, jedan od najboljih i najiskusnijih sudija krivičara Višeg suda u Nišu.

"Ovu kaznu shvatite kao odgovor društva"

Sudija Drašković je dodao da kada je utvrđena krivica, sudsko veće nije imalo mnogo dileme oko krivične sankcije.

- Jedina moguća ispravna kazna kod ovako monstruoznog zločina je kazna doživotnog zatvora, ona neće vratiti porodici ubijene, ali pokazuje nultu toleranciju društva na ovakva krivična dela u vremenu kada masovna ubistva postaju sve češća. Ovu kaznu shvatite kao odgovor društva da je takvo ponašanje apsolutno neprihvatljivo - zaključio je sudija Drašković.

"Ništa nije tako"

Džonić je sve vreme dok je sudija obrazlagao presudu pokušavao da se ubaci upadicama, ali mu predsednik veća nije dozvoljavao.

- Ništa nije tako - dobacivao je Džonić i mahao rukama dok je sudija obrazlagao presudu.

Sudija Drašković je dodao i da je odbijen predlog odbrane da se veštači ukupno zdravstveno stanje optuženog kako bi se utvrdilo da li je on sposoban da počini radnje opisane u optužnici, jer u medicinskoj dokumentaciji nije postojao ni jedan trag o bolesti Džonića koji bi ukazao na njegovu fizičku nemoć.

"Nisam ja to uradio, hoću da se ubijem"

A onda je Džonić pred punom sudnicom u kojoj je bilo više desetina ljudi pokazao u kakvom se fizičkom stanju nalazi, jer su ga četvorica stražara jedva obuzdala kada je počeo da divlja.

U jednom trenutku počeo je da udara glavom od sto, nakon čega je savladan. Vikao je: "Nisam ja to uradio, hoću da se ubijem!".

Biljana Pešić, Džonićev branilac po službenoj dužnosti izjavila je da će uložiti žalbu na presudu u zakonskom roku.

- Odbrana će se žaliti na dokaze koje smatraju da nisu uzeti u obzir tokom suđenja i predlozi za izvođenje nekih dokaza - rekla je Pešićeva.

Zoran Zitković, advokat porodice ubijene Gordane Đokić rekao je da je bilo očekivano da će ishod postupka biti ovakav kakav je i danas bio.

- Tokom čitavog postupka se moglo primetiti da je optuženi postupao sa naročitom upornošću i bezobzirnošću i stiče se utisak da se radi o narcisoidnom tipu koji je prosto sebe ubedio da će moći da izvede zločin koji neće biti otkriven. Nažalost, pokazalo se sasvim drugačije. Danas smo videli i njegovu predstavu. Optuženi je tokom celog postupka pokušavao da pravi nekakve predstave želeći da pokaže kako je nevin i kako on u svemu tome nije učestvovao, ali je na perfektan način danas predsednik veća obrazložio sve dokaze koji su izvedeni kako pojedinačno tako i u celini i u svemu ukazao da je jedini izvršilac ovog krivičnog dela Goran Džonić - rekao je advokat Zitković.

Tamara Antić koja zastupa Stojanu Đokić, majku ubijenog Gorana Đokića rekla je da je donošenjem ovakve presude na najefikasniji način došlo do primene krivično pravnih normi kod nas.

- Postupak je vođen brzo i efikasno, bez nepotrebnih odugovlačenja koja su pokušana u toku postupka. Izrečena je maksimalna kazna koju predviđa naše zakonodavstvo, što se tiče samih oštećenih činjenica je da ne postoji ekvivalent ono što bi njima donelo određeni mir i ono što bi za porodicu značilo da je pravda zadovoljena, ali s obzirom na to da je donesena maksimalna kazna na neki način je pravda zadovoljena - rekla je advokatica Antić.

Džoniću je nakon izricanja produžen pritvor i obavezan je da plati troškove postupka u iznosu od 3 miliona dinara, dok su porodice oštećenih upućene na parnični postupak radi nadoknade štete.

