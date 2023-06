DRAMA U SMEDEREVU - Miljan čuo da je razbojnik ušao u taksi koji vozi njegova majka

Ne znajući nikada ko će tog dana sesti iza njih, odlazeći na adrese potpunih stranaca, taksisti umeju biti izloženi nerpijatnim scenarijima koji su se nekada završavali i kobno.

U Smederevu toga dana ništa nije ukazivalo na to da će mladić prisloniti nož na pedesetjednogodišnju V.S. Njenom sinu je rečeno da je u opasnosti, tada kreće potraga za mladim razbojnikom koji napada taksiste.

Miljan S. (30) iz Smedereva je dugogodišnji vozač taksija, ali, kako kaže, u ovom gradu se pobijaju ubeđenja da je taksiranje muška profesija. On ističe da koleginica ima u velikom broju i da podjednako dobro obavljaju ovaj posao.

Pre sedam dana Miljanove kolege našle su se na meti nepoznatog napadača, koji je uz pretnju nožem, uzimao sav pazar od taksista. Nije ni slutio da će samo dan kasnije njegova majka biti žrtva mladića koji nije birao sredstva da dođe do novca.

- Napadi su se dešavali dva dana za redom. Prvi dan je ušao kod kolega iz drugog udruženja, kod jedne koleginice i kod jednog mladića. Rekao je "vozite me do Ulice Bore Stankovića" i oni su ga odvezli. Kada su stigli na adresu izvadio je nož i prislonio im na stomak. Rekao je "daj mi pare, daj sve što imaš" - prepričava Miljan.

Kako navodi Miljan, po istom principu je prvi dan uzeo kolegi i koleginici 15.000 i 7.000 dinara. Drugog dana napao je taksistu iz njegovog udruženja, a onda su dobili svi obaveštenje preko stanice.

- Napao je starijeg kolegu koji je vozio u prepodnevnim časovima i isto mu je rekao da ga vozi do Ulice Bore Stankovića. Kada ga je odvezao po istom šablonu mu je uzeo 5.000 dinara i nama je tada preko stanice stiglo saopštenje da u taksi vozila ulazi čovek sa nožem i da se pazimo - priča Miljan i dodaje da su tada dobili i opis napadača.

Njegova majka, V. S. (51) počela je da radi u istom udruženju pre dva meseca. Kako navodi Miljan, žene koje taksiraju nisu retkost u ovom gradu, pa se tako i njegova majka odlučilada se oporoba u ovoj profesiji. Nije dugo prošlo, nesrećna žena je doživela situaciju koje će sa zebnjom sećati zauvek.

- To popodne dobijam poziv iz centra, koleginica mi govori "Miljane izgleda da je kod tvoje majke u taksi ušao čovek za koga sumnjamo da je razbojnik. Video ga je kolega kojeg je jutros napao i uzeo novac". Taj kolega je stariji čovek i nije mogao da odreaguje, ali je obavestio centari meni su javili kako bih ja upozorio majku. Smatrao sam da nije pametno da joj to tako javim jer napadač može da je čuje i povredi. Nazvao sam je i pitao dokle ide, rekla mi je "do Ulice Paje Smederevca". Bio sam u blizini i odmah krenuo ka toj ulici. Čim sam stigao blizu video sam majku. Pitao sam je da li je napao, odgovorila mi je "jeste, ne pitaj me ništa, prestravlila sam se" - priseća se Miljan.

Kako kaže, njegova majka nije primetila ništa čudno kada je ušao u vozilo i seo iza nje. Pitao ju je da li može da ga odveze do pomenute ulice, i ponašao se normalno dok nisu stigli na adresu.

- Izvadio je nož, stavio joj uz stomak i rekao da mu da sav novac koji ima. Pitala ga je šta nije u redu, on je rekao "čula si me, izvadi sve što imaš". Kada mu je dala novac zapretio joj je da ga ne sme prijaviti policiji ili će joj u suprotnom zaklati porodicu. Bila je na lekovima za smirenje posle toga - prepričava Miljan stravične momente.

U šoku od napada, ali srećan što mu je majka nepovređena, Miljan se dao u potragu za napadačem.

- Odmah sa krenuo u tu ulicu da ga nađem, spustio sam se niz nju i skrenuo levo do kraja. Kada sam prelazio prugu, video me je i počeo da beži. Posle toga sam pozvao policiju koja se odmah dala u potragu za njim. Dve patrole su ga tražile - navodi Miljan.

Kako nije želeo da sedi skrštenih ruku, pitao je suprugu da probaju da ga nađu negde i krenuli su da se vozaju kroz grad. Sreća je Miljana poslužila više nego policiju i ubrzo ga je uočio u Ulici Radosava Mirkovića.

- Kada me je video, pošto sam stao nasred ulice, krenuo je da beži, a ja sam istrčao iz automobila i krenuo za njim. Dok je on bežao ja sam nazvao policiju i oni su se za 5 sekundi stvorili tu, a nakon 10 minuta već je bio uhapšen - priča Miljan.

Ovo je, kako kaže, samo jedan rizik koji vreba njega i njegove kolege, pa ističe da baš zbog situacija poput ove treba da imaju panik tastere koji će nadležne upozoriti na opasnost koja im preti.