Sin mi je rekao: "Tata, noge su mi se odsekle dok sam bežao, tako su me i stigli. Od srca nisam mogao više da trčim."

Ivan M. dečakov otac je skupio snage i ispričao šta se dogodilo kobnog dana, ali i šta je usledilo nakon što mu je sin brutalno prebijen.

- Moj brat je posao novac njegovoj ćerki kako bi ona sa mojim sinom otišla do grada i kako bi zajedno prošetali, popili negde sok... Oni su otišli do grada, starija sestra od moje bratanice ih je pozvala da dođu da jedu kod nje, oni su jeli i krenuli su ka Keju. Tu su sreli brata kojem su se javili, međutim, samo što ga je moj sin pitao šta radi i kako je, pojavila se grupa mladića, bilo ih je oko 15. Jedan je počeo da odmah da udara mog bratanca. Moj sin je pitao šta se dešava, zašto ga tuku i taj koji je udarao mog bratanca, okrenuo se i pitao mog sina: "Šta je, hoćeš i ti batine?!". Moj sin je tada skinuo jaknu i dao je sestri nakon čega je počeo da beži. Oni su se podelili po grupicama od troje ili četvoro i rasporedili su se po ulicama kako bi napravili krug iz kog moj sin ne može da izađe - priča otac tinejdžera.

Bežao dok mu se noge nisu oduzele

Kako dalje navodi, sin mu je rekao da je trčao sve do jednog trenutka kada su mu se noge oduzele.

- Sin mi je rekao: "Tata, noge su mi se odsekle dok sam bežao, tako su me i stigli. Od srca nisam mogao više da trčim". Prišao je grupi ljudi koji su tu stajali, zamolio ih da zovu policiju, međutim, dok su ga oni ispitivali zašto to da urade, trojica napadača su ga stigla i počela da mu zadaju udarce. Saznao sam da je jedan od njih čak dva puta savio kaiš oko zgloba ruke kako bi svaki udarac više boleo, ali i kako bi mogao da ga udara šnalom od kaiša. Njih trojica su ga udarala, međutim, od udaraca u glavu, moj sin se onesvestio. Jedan od svedoka ispričao je da su napadači od udaraca odustali tek kada su videli da on leži i da se ne pomera, a verovatno su mislili da je mrtav zbog čega su odustali od još udaraca - ispričao je dečakov otac.

Međutim, otac tinejdžera šta se zapravo dogodilo saznao je tek nakon poziva svoje bratanice. Ona ga je pozvala oko 20 časova i njegovoj supruzi rekla da dođu što pre u grad i da su joj brata ubili.

- Bio sam kod kuće sa ženom. Pustio sam ga sa sestrom da se prošetaju. Negde oko 20 sati zvala je moja bratanica, javila se moja žena a ona joj je rekla da dođemo brzo u grad da su joj brata ubili. Odmah sam krenuo ka gradu i video sam trojicu kako se čudno ponašaju, kako jedan drugom govore: "Ajde, beži, beži ovamo". Mislim da sam video baš tog maloletnika što je uhapšen - priseća se Ivan.

On objašnjava da je supruzi rekao da su ti mladići ubili njegovog sina i da ide da ga nađe.

- Dobacio sam im: "Momci!", a kada su videli da skidam pojas da izađem iz automobila, odmah su krenuli da beže. Tačno znam i u kom pravcu su pobegli - ispričao je Ivan.

Dečaka su tukli kaiševima po telu

Kako dalje navodi, kad je sa suprugom stigao na mesto gde mu je bratanica rekla da je telo njegovog sina doživeo je šok jer ga tu nije bilo.

- Pomislio sam da su ga ubili i da su telo negde sklonili zbog čega sam krenuo da ga tražim. Video sam i patrolu policije sa rotacijama, zaustavio sam ih, pitao da li traže telo mog sina, međutim, oni su mi rekli da mi je sin u policiji, a da oni traže napadače i da požurim da odem kod sina jer ima ozbiljne povrede - kaže za Ivan.

Kada je stigao u policiju, prema njegovim rečima, rekli su mu da je mu je sin odveden u Urgentni centar u Smederevu, a kada je video sina bio je potpuno krvav.

- Pomislio sam bolje da ga vidim ovakvog nego mrtvog. U bolnici smo čekali dugo, on je počeo da halucinira, oči su mu se zatvarale, nije znao šta priča. Čuo sam kako dvojica doktora pričaju između sebe i kako govore da moj sin ima potres mozgda i da mora hitno u Beograd. Meni je tad srce počelo strašno da lupa, uplašio sam se za život svog sina. Tu je uradio analize, hvala Bogu nema unutrašnje krvarenje, sada ga boli glava jer na njoj ima 9 konaca. Međutim, najviše me brine to što se ne seća svih stvari - objasnio je on.

Ivan navodi da su se vratili u bolnicu u Smederevo kako bi dobili adekvatan izveštaj pošto mu je doktor u bolnici u Beogradu rekao da izveštaj koji su dobili u Smederevu nije validan ni za policiju ni za sud.

- Ja se za sebe ne plašim. Plašim se za svog sina. On me neprestano zapitkuje: "Tata, kako ću ja sad napolje?", "Tata, kako ću ja sad u školu?", "Kako ću na ulicu za izađem?". Ja mu uvek kažem da se ne plaši, da su dvojica uhapšena, međutim, on mi govori da oni imaju drugare i da ih se plaši da ponovo ne dođu da ga tuku - kaže Ivan.

Institucije obaveštene, dvojica uhapšena

Kako nezvanično saznaje Blic, institucije su odmah obaveštene o ovom prebijanju, a po nalogu Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u Smederevu policija je nakon saznanja o napadu odmah reagovala i identifikovala i uhapsila napadače.

Kako se sumnja, u pitanju su jedan maloletnik i jedan punoletni mladić koji se terete za nasilničko ponašanje.

Prema informacijama koje posedujemo, a šta pokazuju prvi podaci iz istrage, sve se dogodilo u subotu, 10. juna uveče, a napadu je prethodilo koškanje grupice mladića.

Tinejdžera su pojurila dvojica napadača - jedan punoletan i jedan maloletan.

- Pretučeni dečak nije teže povređen, a iste noći je doveden u Beograd kako bi u bolnici bio pregledan i ujutru je pušten kući. Punoletni napadač je zadržan do 48 sati, a maloletnik je sproveden kod sudije za maloletnike. Više tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi pritvor što je sud i usvojio - kaže izvor upoznat sa slučajem.