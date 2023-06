MARJANOVIĆ IMAO SAMO JEDNO PITANJE ZA KUMU VERU: Kose se dva iskaza! O ovome se raspravljalo na suđenju za ubistvo pevačice

Zoran Marjanović, kome se sudi u Apelacionom sudu u Beogradu zbog ubistva supruge Jelene Marjanović na današnje suđenje došao je obučen u crnoj košulji sa belim šarenim motivima, dok je na sebi ima sive pantalone.

Na suđenju kao i prethodna dva dana čitana je presuda koja se nalazi na 698 strana, s tim da se do sada stiglo do 530 strane. Između ostalog čitanjem presude koju je doneo Viši sud u Beogradu, osudivši Marjanovića na 40 godina zatvora zbog zločina, sudsko veće čitalo je delove na koje su se najviše fokusirali, a to su izjave sudskih veštaka u postupku, ali i brojnih svedoka,a među kojima su i pojedini članovi porodice Marjanović, ako i ubijene pevačice.

Takođe, pročitani su i delovi iskaza svedoka koji su se kobnog dana našli na nasipu u Borči na kom je ubijena Jelena Marjanović. Delovi njihovih iskaza bazirani su na to koga su sve videli na nasipu, kao i kako su tada bili obučeni Zoran, Jelena i njihova ćerka koja je u trenutku zločina bila s njima.

- Uradiće se detaljna analiza sa svim činjenicama koje su utvrđene, a na koje je odbrana imala primedbu - rekla je sudija.

Ono na čemu su se u prvom delu suđenja do pauze fokusirali i dotakli bitnih činjenica jeste iskaz svedoka stručnog savetnika Saše Savića, koji se kosi sa iskazom sudskog veštaka Dragomira Vasiljevića koji je svojim, kako je sudija navela, stručnim i detaljnim obrazloženjem razjasnio sve činjenice o kojima su advokati odbrane imali zamerke.

- Takođe, jedna od bitnih stvari jeste i to da je stručni savetnik Savić samo jednom otišao na nasip u Borču , kao i da se nije preterano bavio analizom, nije koristio aparate i uređaje koje svi koriste nego je radio samo utvrđivanje - rekla je sudija.

- Savić je pokušao da omalovaži Vasiljevića, koji je veliki stručnjak u svojoj oblasti i tako što je pokušao da prikaže da je Jelena odmah po dolasku na nasip odmah iz kola počela da trči, a mi imamo čak i izjave svedoka, pa i samog Zorana koji je u svom iskazu naveo da je ona prvo do dolasku na nasip radila vežbe. Kao i to da je po dolasku na nasip slala poruku sa mobilnog telefona.

Na jučerašnjem suđenju Zoranu Marjanoviću došli su sin i brat, dok je danas došla kuma Vera Vuksanović, koju je nakon prvog dela suđenja do pauze upitao :"Gde su ostali?", na šta mu je ona odgovorila da nisu mogli da dođu.

Inače, tokom čitanja presude Marjanović je mirno sedeo, bez bilo kakve reakcije sat i po vremena.

