PORODICA DEČAKA-UBICE POKUŠAVA ZAŠTITI SVOJU IMOVINU?! Majka obilazi notare po gradu, ali odmah je naišla na NEPREMOSTIV PROBLEM!

Od masakra u OŠ Vladislav Ribnikar proteklo je više od 40 dana, a porodica dečaka ubice, na čelu sa njegovom majkom M.K, na sve načine pokušava da zaštiti svoju imovinu.

O tome svedoči i činjenica da je M.K., nakon što je njen sin ubio devet svojih vršnjaka i čuvara u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kako Blic prenosi, krenula da obilazi notarske kancelarije sa ciljem da prebaci svu porodičnu imovinu na rođake.

Prema informacijama, majka je dala punomoćje advokatu sa ciljem da pokloni svoju imovinu, odnosno, da je prebaci na rođake.

- Pojavila se u nekoliko notarskih kancelarija, ali su je u svakoj odbili - navodi izvor blizak istrazi.

Pored nje, oko prenosa imovine raspitivao se i dečakov otac V.K. koji je tražio da mu se dovede notar u pritvor gde je smešten nakon što je njegov sin izvršio masovno ubistvo.

Međutim, otuđenje imovine, prebacivanje na druge osobe, prodaja im je zabranjena do daljnjeg i to odlukom Višeg suda u Beogradu.

- Advokat porodica je podneo zahtev Višem sudu da se ocu dečaka ubice zabrani da raspolaže, otuđi i optereti nepokretnosti i pokretne stvari čiji je vlasnik, a u koje spadaju stan u Beogradu, delovi poslovnog prostora u Beogradu i putničko motorno vozilo. S obzirom i na to da je otac dečaka ubice tražio notara kako bi mu bilo omogućeno da raspolaže svojom imovinom, što znači da može i da je proda, sud je doneo odluku da mu se to zabrani - kaže izvor.

To znači da V.K. neće moći da proda ništa što je u njegovom vlasništvu dokle god traje istraga, odnosno postupak protiv njega. Tek kada bude doneta pravosnažna odluka - on bude osuđen ili oslobođen, on će moći da raspolaže svojim nepokretnostima.

V.K. na ovu odluku suda ima pravo žalbe.

Podsetimo, ocu dečaka ubice na teret se stavlja krivično delo - teška dela protiv opšte sigurnosti kojem je zaprećena kazna od 12 godina!

Na dan masovnog ubistva: "Bio je usporen"

Majka dečaka je dala iskaz u policiji gde je govorila o ponašanju svog sina na dan zločina, ali i ranijih dana. Ona je, kako smo pisali, rekla da je kobnog 3. maja ustala prva kako bi napravila doručak za dečaka i njegovu sestru. Njen muž je otišao na posao, posle čega je probudila decu. Tvrdi da čak ni tada nije primetila nešto čudno u ponašanju sina, osim što je tokom doručka i spremanja bio usporen.

- Dečak je majci navodno rekao da ne brine, jer nastavnica ume da zakasni. Majka tvrdi da je zatim otišla da odveze ćerku u školu, a dečak je ostao kod kuće i sam se spremao - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Sat vremena kasnije majka je čula za pucnjavu u školi. Policajcima je ispričala da je mislila da joj je sin ranjen u pucnjavi, te je odmah otišla do škole, gde je saznala istinu.

Majka kaže da je bila izbezumljena, da joj je i dalje teško da poveruje da je njen sin to uradio i uporno tvrdi da ništa nije ukazivalo da je ovako nešto moglo da se dogodi. Istakla je da i sama vapi za objašnjenjem i odgovorima.

