'UNUKU LIDIJU SANJAM SVAKE NOĆI' Bolne reči majke ubijenog Gorana Đokića: Trebalo je da ga vode tamo gde su moja deca izgorela, gde ih je palio...

Baka Stojanka nije imala snage da juče prisustvuje izricanju presude Goranu Džoniću koji je ubio njene najmilije. Vesti o kazni na koju je on osuđen saznala je u svom domu u Moravcu.

- Treba da ga doteraju dole, gde su moja deca izgorela, gde ih je palio.... - ovim rečima Stojanka Đokić, majka Gorana Đokića, prokomentarisala je za "Blic" presudu kojom je njihov bliski rođak Goran Džonić, osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog trostrukog ubistva.

Kako kaže, svoju unuku, Lidiju sanja svake noći.

- Sećam se, Lidija je imala sedam godina kada je u bolnici bila osam meseci. Očuvali smo dete do 25. godine, a on ih je na prevaru odveo u smrt. Rekao im je da mu je motor stao, pa ih je odveo dole da ih pobije. Pa ih je upalio. Sanjam svake noći Lidiju - kaže baka Stojanka.

Kaže da im se Džonićeva žena Suzana žalila da su dužni, dok još nije otkriveno da je njen muž počinio zločin.

- Došla jednom tu kod nas da idemo na groblje, dok se još nije sve otkrilo. Kaže: "ćuti, bar su zajedno". Zamisli! Pa nisu otišli u Nemačku zajedno pa da se nadam da će da mi dođu. Ja kukam, a ona mi kaže: "mi smo mnogo dužni". Kako je mogao da bude dužan, u Nemačkoj su radili, sedam plata imaju u kući a dužan - priča baka Stojanka.

Seća se i kako se Džonić čudno ponašao mesec dana pre ubistva.

- On je mnogo dobar bio sa mojim Goranom. Čim dođe, eto ga i on. A mesec dana pre ubistva, niti da svrati, neće ni da se javi. Gordana jednom reče: "prođe Džoni i ne javi se". A on je sve planirao pet meseci. Išao skuterom, tražio mesto u Tešici da ostavi kola. Ovo je strašno, tvoj rod da ti uradi ovo - veli Stojanka.

Prema njenim rečima Džonić se čudno ponašao i posle ubistva.

- Na sahrani je nosio crnu traku, kao da je ožalošćen. A jedino on do groblja krenuo drugim putem, pored škole, tamo gde ih je one noći vodio da ih ubije. Videli ga ljudi pa ga pitali, gde ćeš tamo. A on kaže: "odavde je bliže". U nedelju ih je pobio, u ponedeljak je ženu vodio u kafanu. Kakvu dušu ima taj čovek, pita se Stojanka.

"Nijedna kazna ne može da bude zadovoljavajuća"

Novica Aritonović, rođeni brat Gordane Đokić, kaže za "Blic" da nijedna kazna porodici ne može da bude adekvatna ali da su svesni šta zakon predviđa.

- Takav je zakon, ne možemo da tražimo veću kaznu od one koju predviđa naše zakonodavstvo. Ali nijedna kazna nas kao porodicu ne može da bude zadovoljavajuća. Ne razumem samo toliku kontradiktornost između odbrane i tužilaštva. Da tužilaštvo traži doživotnu robiju, koja je na kraju i dosuđena, a odbrana da traži oslobađajuću presudu - kaže Novica.

Ubio, spalio tela pa uzeo pare

Džonić je oglašen krivim da je iz koristoljublja počinio teško ubistvo kako bi došao do novca za vraćanje duga od 10.000 evra koje je pozajmio kako bi kupio i renovirao kuću za jednog od sinova.

On se tereti da je brata od tetke Gorana (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (26), kobne večeri zaustavio kada su iz Moravca krenuli kolima za Aleksinac i da ih je preteći pištoljem primorao da odu do mesta zvanog “Dudin gaj” gde ih je ubio a njihova tela zapalio. “Pasat” je odvezao u okolinu Tešice gde je uzeo oko 40.000 evra u raznim valutama iz gepeka a vozilo zapalio, nakon čega se vratio skuterom u Moravac i sakrio pare u dvorištu kuće koju gradi za sina Stefana.

