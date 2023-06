MOBILNI LOCIRAN NA RODOSU, SA BRODA SE NIKAD NIJE ISKRCAO... Tri misterije u slučaju nestalog Srbina u Grčkoj za koga se sumnja da se utopio

Kako je telefon nestalog Srbina u Grčkoj dospeo na ostrvu Rodos? Kako su njegove stvari i pasoš pronađeni na brodu tek nakon dve nedelje intenzivne potrage? Kako je njegovo telo dospelo u more nakon pada sa broda? Pitanja su koja se nameću 14 dana od nestanka Radovana Juračića u Grčkoj, a na koja istražni organi još uvek nemaju odgovor.

Slučaj nestalog Srbina, Radovana Juračića, koji je 28.maja krenuo iz Srbije na ostrvo Kos kod svog kuma prati najmanje tri misterije.

Juračić se 28. maja ukrcao u autobus koji je iz Srbije krenuo ka Atini. Zatim je 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen organizaciji "Smile of the Child" 31. maja koja je odmah objavila detalje o njemu, a na zahtev porodice jer postoji sumnja da mu je život u opasnosti.

Njega je na ostrvu Kos trebalo da sačeka prijatelj, međutim, on tvrdi da se Radovan nikada nije iskrcao iz broda.

Tačno 14 dana od njegovog nestanka, nadležni organi su obavešteni da je u blizini Atine iz mora izvučeno telo muškarca za koga se sumnja da je nestali Radovan. Sumnje da je to on potkrepljuje i činjenica da je utopljenik imao tetovaže koje po opisu odgovaraju onima koje ima Radovan.

Zvaničnih informacija da li je u pitanju nestali Srbin još uvek nema, a grčka policija čeka izveštaj patologa i DNK analizu koji bi odgovorili na to pitanje.

Dok se identifikacija čeka, ceo slučaj nestanka Srbina je i dalje pod velom misterije.

Činjenica: Ukrcao se, ali ne i iskrcao sa broda

Kako Juračićeva sestra Dijana rekla za medije, nadzorne kamere su Radovana snimile kako ulazi na brod, međutim, ne i kako izlazi sa njega.

- Kamera na brodu je snimila Radovana dok se ukrcavao i čekirao kartu. Međutim, ne vidi se njegov izlazak sa broda jer ta kamere snimaju putnike otpozadi, pa istražitelji nisu utvrdili da li je Radovan među osobama koje su se iskrcale. Tu informaciju su nam potvrdili zvaničnici naše ambasade u Grčkoj - rekla je Dijana.

Misterija 1: Pad sa broda

Ukoliko se u obzir uzme pretpostavka da je početkom juna na 120 kilometara od Atine u moru, pronađeno telo neidentifikovanog muškarca za kojeg se sumnja da je Radovan, prava misterija je kako je on dospeo u vodu.

Prema našim informacijama, policija Grčke ispituje ako je telo moglo da padne s broda u more, s obzirom na to da bi prilikom pada telo završilo na palubi, ali ne i u vodi.

Misterija 2: Mobilni na ostrvu Rodos

Kako je supruga Radovana, Dragana, svojevremeno ispričala za medije, mobilni telefon njenog supruga poslednji put je lociran na ostrvu Rodos.

- Pozvao me je oko 20 sati dok je plovio iz Atine na ostrvo Kos. Normalno je zvučao i na kraju razgovora je poručio da će se javiti kad stigne na ostrvo. Međutim, posle toga se više nismo čuli. Mi smo ga konstantno zvali od šest ujutru kada je brod trebalo da stigne na ostrvo pa sve do podneva. Niko se nije javljao na telefon - ispričala je ona za medije.

Ona je objasnila da je Radovanov telefon lociran na ostrvu Rodos u jednoj prodavnici, međutim tamo tvrde da ga nisu videli.

Misterija 3: Pasoš i lične stvari pronađene nakon 2 nedelje

Kako "Blic" saznaje, policija je na brodu na koji se ukrcao Radovan, a koji je plovio od Atine do ostrva Kos, nakon dve nedelje intenzivne potrage pronašla njegov pasoš i garderobu.

Ostalo je nejasno kako su pasoš i garderoba tek sada pronađeni na brodu, s obzirom na to da je policija, kako prenose grčki mediji, pretražila više puta pomenuto plovilo.

Prema našim informacijama, porodica Radovana traži snimke sa nadzornih kamera kako bi videli šta se događalo na brodu i kako su njegove stvari pronađene tek nakon dve nedelje.

Međutim, prema našim saznanjima, na brodu postoji samo jedna kamera i to kod bara.

