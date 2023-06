Crnogorski pomorci UHAPŠENI u Australiji: Optuženi za umešanost u ŠVERC 850 kg kokaina, preti im DOŽIVOTNA robija

Tamošnji tužioci tvrde da su crnogorski državljani znali da je kokain sakriven na brodu "ST Pinot" i da su planirali da ga bace na obalu Fremantlea kako bi ga pokupila druga grupa.

Zapovednik teretnog broda (43) i glavni inženjer (39) danas će se naći pred sudom u Pertu, a kako piše australijski The West, radi se o kapetanu M. B. i inženjeru R. V, prenosi RTCG.

Zapovednik je navodno dao instrukcije drugim članovima posade da promene kurs broda dok se približavao luci, kako bi se sreo sa drugim brodom, piše na zvaničnom sajtu australijske federalne policije (AFP). Navodi se i da razmena nije uspela.

Pomorci su tada navodno pokušali da sakriju drogu tako što su vodom napunili balastni rezervoar, u kojem je droga bila sakrivena, i uputili članove posade da daju lažne informacije špediterima.

Dvojica crnogorskih državljana optuženi su po jednoj tački za uvoz komercijalne količine granične droge, odnosno kokaina, u Australiju.

The AFP has charged two senior crew members from a bulk cargo carrier for their alleged roles in the importation of 849.5kg of cocaine into Western Australia. https://t.co/OxjmGVQnYb